Додано: Нед 31 сер, 2025 18:34

ЛАД написав: Вы становитесь всё примитивнее и словообильнее.

Видимо, пора возвращать вас в чс.

Я вас не сравнивал с "п'яним бидлом, яке когось намагалося вдарити пляшкою по голові". Упомянул только о Соловьёве, хотя вы до него явно не дотягиваете.

Над убийством Парубия я не "глузував", а вообще ни слова не писал. Возразил только против вашей глубокой убеждённости в том, что это работа росс. спецслужб. Как сообщалось органы следствия рассматривают несколько вариантов и российский только один из них.

Про яке "замовне слідство" вы говорите, простите, вообще не понятно.

Работаете вы, как ни опровергайте, вполне в духе инструктора райкома по идеологии и, когда не хватает аргументов, выдвигаете политические обвинения в духе 58-й статьи. Я уже виноват в "поточних бомбардуваннях".

За мою психику не переживайте. Она, конечно не та, что в 30 лет, но, пожалуй, покрепче вашей. А "щоб розмовляти ввічливо", надо просто быть воспитанным человеком. И это зависит от человека, а не от собеседника. А за упоминание "старечої психіки" на так горячо любимом вами Западе я бы уже подал на вас в суд за эйджизм и вы влетели бы на приличную сумму. Так что рекомендую заранее отучаться, если вы так уверены что мы скоро будем в братских объятиях Запада.

та ні ЛАД, це ви інколи якесь лайно як скажете, то й отримуєте у відповідь. цього разу оцим своїм глузуванням "звісно ГУР та особисто путін" та на кого ви натякали, коли намагалися аргументувати, що не можна зброю давати? вбивство замовне - це видно з дій кілера. й зухвале. про то, що це Раша - це дуже вірогідне припущення - я саме так й написав. й так думаю не лише я один. свою незгоду можна сказати по-різному, а от у форматі глузування - то таке.кажете психіка міцна - я вас трошки жорсткіше відповів, й ви вже надто нервуєтесь. так що навряд чи міцніша, вас більше нервує, що ви мені аргументовано відповісти не можете. я вже багато всіх цих ухилянь розібравз приводу компенсацій - це ви вже б розорилися за всі ці наклепи на мене, що ви кажететак що може щось би вам трохи й повернувви коли мене звинуваючи в пропаганді, ви щось забуваєте про важливу деталь. пропаганда як ми її зазвичай розуміємо - це те, що зараз робить Раша - нахабно бреше з будь-якого приводу, там взагалі перекручений. я же каже про існуючі явища, не вигадані, успішні. моя пропаганда - це як пропаганда ЗСЖ. й це ключова різниця. а те, що влада Раші успішно перетворилася на такий собі ерзац-рейх - це факт, який ви взагалі не хочете визнавати. ну то таке. ще раз - кожен раз, колиа так додавайте в ЧС, а я буду слідкувати, щоб оці шкідливі лівацькі (а відповідно й антизахідні ідеї) ви тут не просувалилівацькі ідеї вони красиві, але не витримують зіткнень з реальністю. це як квіри чи ЛГБТ за вільну Палестину - рівно до того моменту, як потраплять в цю саму Палестину