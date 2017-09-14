|
|
|
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:12
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред?
— у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке
- инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував?
А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував?
А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував...
НЄ..
То йди на три букви, за свій 3,14здєж
А за пораду -дякую
На відстані батарея заряджає якійсь Ecoflow, від нього дроти 220 V, бажано прикопать.
-
-
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:13
Сибарит написав: ЛАД написав:
Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?
Очень сомневаюсь.
Кому нужно выпускать простой железный станок, если можно добавить немножко электроники, продать его значительно дороже и заработать больше?
На это накладывается ещё и то, что прогресс сделали фетишем. Даже огромные корпорации выбрасывают огромные средства на "прогресс", который им ничего не даёт.
Нет в нынешнем мире места простым вещам.
б/в станків - багато, їх на кожному великому заводі можна купити по ціні х2,х3 від брухту. але навіть в срср складні вироби робили не на звичайних станках - були ті чи інші автоматичні лінії - от їх зараз точно не відновити.
станки з ЧПК не фетиш, а must have в поточному світі, їх не просто так використовують, вони мають одну величезну перевагу - гнучкість
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:14
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред?
— у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке
- инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував?
А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував?
А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував...
НЄ..
То йди на три букви, за свій 3,14здєж
А за пораду -дякую
Більша напруга, нижчий струм (P = U * A), чи ти думаєш чому ЛЕП мають десятки і сотнкі кіловольт.
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:14
UA написав: ЛАД написав:
Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?
Фрезерофщик Щаман и токарь Песикот на них трудится будут, а электромонтер Хотаб обслуживать?
ментопенса поставимо - нехай хоч щось корисне в житті зробить
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:14
Water написав:
На відстані батарея заряджає якійсь Ecoflow, від нього дроти 220 V, бажано прикопать.
Трошки не так
панель видає 18-20В- повишайка до 60вольт- 200метрів дроту прикопаного в бліндаж-понижайка до 12вольт-моє типу екофлоу з якого є і 5в і 12в постійного і 220в змінного
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:16
Успіх написав:
Це коли б Успіхи прийшли до влади, !!!
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:18
flyman написав:
Більша напруга, нижчий струм (P = U * A), чи ти думаєш чому ЛЕП мають десятки і сотнкі кіловольт.
Дядя-ти дурак?
в тебе генерація-18 вольт, якщо її підняти до 60-220 - це вже втратить половину сенсу(зіжре повишайка) , потім цей дріт треба протягнути в полі , бажано щоб не копати траншею , бажано щоб дріт дешевий, потім понижайка щоб стандартне зарядити -бажано щоб у випадку як посіче , - твоїх струмом не повбивало.
ПС
хоч деколи читайте конкретні умови а не фантазуйте на рівні світу.
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:18
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Но не думаю, что так уж сложно при необходимости возобновить производство старого 16К20.
На московском заводе? 😁
Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки.
Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве.
И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример.
Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?
вище написав - сучасних немає, бо навіщо сучасні прості станки, коли є купа старих. працюють непогано. але чи буде достатньо тієї точності для військової техніки?
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:21
Shaman написав:
б/в станків - багато, їх на кожному великому заводі можна купити по ціні х2,х3 від брухту.
Я передивився десятки цих станків....
Там від ТОКАРНИЙ- тільки назва
Всі приводи мають такі люфти що виточити болт-можна...от тільки гайку до нього не підбереш , треба після виточування обовязково напильником попрацювати..
А про заготовки снарядів з допуском в 0,05 мм і менше - то там навіть шкали такої вже немає.
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:21
наскільки я знаю, Харверст помер давно. образно. ще до війни УПЕК дихав на ладан. на жаль, його ставка на виробництво не спрацювала - дуже сильна конкуренція Китаю на номенклатуру УПЕКа
