Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 23:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Во время 2 МВ снарядов не было?
Их массово не точили?
Було-точили
Нагадайте мені три речі
1 Наймасовіший калібр гармати ..( чогось мені здається буде між 45 і 76 мм)
2 Дальність польоту і як від розрахункової дальності залежить точність
3 Як від дальності залежить пороховий заряд а отже і міцність ствола і стираємість ствоа з середини..

і все
і виявиться що при рості калібру в 2 рази і рості дальності в 4 рази - точність обробки як снаряду так і ствола повинна вирости разів 10-15....
Пояснювати різницю в якості станка який має точність обробки 0,01 мм і 0,001 мм?
а також вплив таких точностей на сейсмічні хвилі які створюють вибухи... ?

ПС
навіть переїзд трамваєм колії за 50 метрів від лаборатоїї львівського Політехнічного - мав вплив на обладнання.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 23:07

  ЛАД написав:Во время 2 МВ снарядов не было?
Их массово не точили?
Если не ошибаюсь, станков с ЧПУ тогда не было.
И делали их не "дяди Васи" 6 разряда.

Ви знаєте як було у 2 світову, скільки стволів розірвало?
У німців є напівавтоматичні токарні верстати.
Сам вираз "виточить" воно не підходить до сучасних боєприпасів, чи ви хочете чавунними болванками закидать? Тоді 10 тис. верстатів по 10 тис. ойро кожен, 40 тис. працівників і точіть.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 23:10

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Я посчитал КИЛОМЕТР. И сечение 0.5 - меньше просто нету ;)
https://energoprom.net.ua/ru/calc-cabel/calc-poteri/
вот при таких вводных вышло 25% потерь

2 Ти в своєму калькуляторі яку довжину дроту вказував? 200м2
А те що це постійний струм 60вольт і треба вказати тоді 400м - до тебе дійшло?
3 Ти ціну дроту бачив? Тому те що треба буде використовувати алюміній замість міді -врахував?


еше раз мои вводные перечитай :lol:
И да, считал именно для люминия.
И нет - я считал для 220В - тебе про это уже и Флайман писал...
Но если ты себе в голову вбил 60 - тут, увы, я бессилен. Разве что могу посоветовать - у парней спроси: что им важнее, практик...
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 31 сер, 2025 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 23:11

  Shaman написав:...........
а прозвучало слово напівавтомат - це дійсно дуже зручно, але от питання налаштування цього напівавтомату під нову продукцію...

Вы уже несколько постов написали и о станках с ЧПУ, что это must have, и о точности, и о гнучкості.
Наконец добрались до полуавтоматов. И о полуавтоматах я упоминал уже раньше.
А зачем их переналаживать "під нову продукцію", если надо клепать десятки тысяч одних и тех же снарядов. Они 100 раз окупятся.
И снаряды это не авто или одежда, модели которых надо менять в соответствии с модой для обеспечения сбыта. Их выпускают в неизменном виде десятки лет.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 23:29

  Water написав:
  ЛАД написав:Во время 2 МВ снарядов не было?
Их массово не точили?
Если не ошибаюсь, станков с ЧПУ тогда не было.
И делали их не "дяди Васи" 6 разряда.

Ви знаєте як було у 2 світову, скільки стволів розірвало?
У німців є напівавтоматичні токарні верстати.
Сам вираз "виточить" воно не підходить до сучасних боєприпасів, чи ви хочете чавунними болванками закидать? Тоді 10 тис. верстатів по 10 тис. ойро кожен, 40 тис. працівників і точіть.
Не знаю, что вы хотите мне доказать.
Невозможность производства снарядов без станков с ЧПУ?
Да, ради бога!
Только один вопрос.
Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ?

P.s. Простите, но порой создаётся впечатление, что вы просто ставите перед собой задачу возразить на любой мой пост.
При этом сами пишете, что "У німців є напівавтоматичні токарні верстати".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 сер, 2025 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:я считал для 220В - тебе про это уже и Флайман писал...
Дятлів-багато
Але я тому й не дятел-що роблю не так як хочеться-а так як правильно.
А ну поясніть но мені дятли - а чому я взяв 60вольт ( скрегочи зубами бо по правилам навіть 36вольт вже багатенько) і навіть не розглядав ні 220 ні тим більше кіловольт лепівські як флайман тут радив..

А для нормальних пояснюють
По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт , бо якщо зійдеться
волога , підгризений гризуном дріт у бліндажі - то це виявиться електричним стільцем для мешканців цього бліндажа.
Ймовірність порушення ізоляції дроту у бойових умовах - не те що висока-вона зашкалює..
Але 36 вольт напруги(точно так само як і 18 вольт панелі) - обнуляли толк у використанні фотопанелі.
Тому найближчим що мало хоч якийсь зміст -виявився 60 вольт , якщо ПОВЕЗЕ і не будуть одночасно лапати голими руками дріт стоячи босими (або мокрими) ногами на землі - то половина згенерованого за 100 метрів дійде до споживача в потрібному вигляді.

ПС
мене того й бісять теоретики які знають з книжок менше ніж з цих самих книжок знаю я, але нічого при цьому не використовували на практиці (на відміну від мене)
Хто з тут присутніх , ремонтуючи контакти на шпазі через стаціонарну радіоточку(36 вольт) отримав електричний опік бо спробував зубами натиснути бо руки були зайняті , а коліно випадково доторкнулось до батареї водяного опалення?
ніхто
От тому я знаю що 36 вольт лупить в певних варіантах не по дитячому...
але в книжках про це не пишуть.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ?
А в мене складається враження що ви тут присутнім пропонуєте здаватись бо і снаряди не так робимо і до російської пристібуємось..

От тільки відповіді по точності станків для випуску сьогоднішніх снарядів - я якось не отримав
З іншого боку - снаряд коштує від 1000 доларів , дрон від 300...
Точність дрона- в рази вища.
Питання
якщо у вас обмеженістьь по ресурсам що будете робити?
будувати авіаносний крейсер ( чи заморочуватись як наш лідер побудовою атомної) чи замість одного снаряда випустите 3 дрона , а замість одної атомної через 10 років -будете будувати по 10000СЕС щороку на протязі цих 10 років?
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 00:08

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ?
А в мене складається враження що ви тут присутнім пропонуєте здаватись бо і снаряди не так робимо і до російської пристібуємось..

От тільки відповіді по точності станків для випуску сьогоднішніх снарядів - я якось не отримав
З іншого боку - снаряд коштує від 1000 доларів , дрон від 300...
Точність дрона- в рази вища.
Питання
якщо у вас обмеженістьь по ресурсам що будете робити?
будувати авіаносний крейсер ( чи заморочуватись як наш лідер побудовою атомної) чи замість одного снаряда випустите 3 дрона , а замість одної атомної через 10 років -будете будувати по 10000СЕС щороку на протязі цих 10 років?

Генделик-наливайка - твоя стеля.
