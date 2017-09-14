Додано: Пон 01 вер, 2025 09:11

Сибарит написав: ЛАД написав: Правда, снаряды можно делать и так: Армин Паппергер: Особенность заключается в том, что это почти полностью автоматизированное производство. Это значит, что мы можем производить 350 тысяч снарядов в год - при том что в одну смену работают 40 человек. Я считаю, что это очень ново. Второй момент - это скорость. Мы действительно очень быстро производим продукцию, и я думаю, что у нас еще есть потенциал для увеличения годового объема производства. Таким образом, у нас есть мощность, у нас есть скорость, и в конечном итоге мы можем увеличить поставки благодаря автоматизации.

....... - Первые 25 тысяч снарядов с этого завода в этом году отправятся в Украину. В следующем году мы сможем произвести 150 тысяч и более. А затем - поскольку у нас есть кривая наращивания мощностей - мы вырастем до 350 тысяч. Это для Германии и для Украины. Поэтому я думаю, что в следующем году мы сможем поставить минимум 100 тысяч, а затем, возможно, 200 тысяч в Украину. Остальное предназначено для других партнеров. https://www.dw.com/ru/rheinmetall-pervye-boepripasy-s-novoj-fabriki-pojdut-v-ukrainu/a-73812364

Интервью небольшое, но интересное. Правда, снаряды можно делать и так:Интервью небольшое, но интересное.

Ну и какой при всем этом смысл нам пытаться разворачивать допотопное производство, начиная с производства станков, которое потребует тысячи рабочих в условиях дефицита рабочей силы? Чтобы поставить к станкам детей? И это все под обстрелами! Чтобы это стало похоже на мв2?

Напуркуа!? Ну и какой при всем этом смысл нам пытаться разворачивать допотопное производство, начиная с производства станков, которое потребует тысячи рабочих в условиях дефицита рабочей силы? Чтобы поставить к станкам детей? И это все под обстрелами! Чтобы это стало похоже на мв2?Напуркуа!?

Смысла, конечно, никакого.Но...1. В ходе вчерашнего обсуждения я не знал о таких возможностях современного производства.2. Не знаю, стоимость такого завода и какая цена будет у произведенных таким образом снарядов. Может оказаться, что это значительно дороже, чем развернуть "допотопное производство"3. Экономическая эффективность/целесообразность такого производства зависит от цены рабочей силы. При многократной разнице у нас и в Германии для нас это может быть не выгодно.4. С начала войны прошло уже 3,5 года. Не знаю, почему это производство создавалось так долго. Объясняется ли это только отсутствием политического решения, отсутствием заказов, бюрократическими вопросами или техническими проблемами и сложностями.5. Почему при этом у нас вопрос строительства такого завода, как понял, пока что на 0.6. Я не настаиваю на возобновлении "допотопного производства". Я вчера настаивал не на этом, а на том, что при необходимости можно решить любые вопросы. А методы уже не важны. Можно это сделать возрождением "допотопного производства", можно современными методами (если есть такая возможность и это эффективно). Вообще, первое, что я назвал были дроны, для отверточной сборки которых практически ничего не нужно. "Дискуссия о снарядах", развернулась просто как пример.