Додано: Вів 02 вер, 2025 10:21

detroytred написав: Так я згоден.

"Яка зі сторін помиляється, хз. Для мене." (бо не маю даних та розрахунків).

Але більше довіри в мене до Флеша, бо він доволі серйозний фахівець в області дронів (хоча і не далекобійних) та ребу, має доволі широкі зв'язки, і для такої заяви, вважаю, що мав підстави. Так я згоден."Яка зі сторін помиляється, хз. Для мене." (бо не маю даних та розрахунків).Але більше довіри в мене до Флеша, бо він доволі серйозний фахівець в області дронів (хоча і не далекобійних) та ребу, має доволі широкі зв'язки, і для такої заяви, вважаю, що мав підстави.

Тут не зовсім питання довіри.Це як боксерський поєдинок. Є два бійці, є судді, які оцінюють результати кожного раунду, бо зовнішніх ознаках(лінія фронту).Але є ще внутрішній стан бійців. І від нього залежить, чи буде нокаут, чи поєдинок завершиться рішенням суддів. І оцінювати цей внутрішній стан кожен буде субєктивно - по своєму досвіду, по вподобаннях(і це теж).ЛАД, як і Флеш вважають, що далекобійні удари неефективні. Мені ж здається, що виснаження економіки ворога - це ключ до нашого успіху. Знищити виробництво танків важко. Як і виробництво шахедів. Навіть виробництво вибухівки, якщо воно зроблено по всім правилам - ви так легко не знищите. А нафтопереробку - сам бог велів. Воно файно горить.І нафтопереробка багато в чому покладається на імпортні комплектуючі. Більше того - багато що не є серійними виробами, готувалося під конкретні виробництва і конкретні сорти(характеристики) нафти. Тому ремонтні можливості обмежені.Звісно, китайці допоможуть, але це буде гірше і дорожче. Навіть після ударів у лютому нафтопереробка повністю не відновилася.Крім того, удари не тільки по нафтопереробці. І логістика, і авіація, і військові виробництва. Просто нафтопереробка найбільш яскраво палає, тому ми це бачимо..