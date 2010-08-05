RSS
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:30

  Letusrock написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:так, жодна сторона не погодилась

І продовжує досягати миру...через силу.

Боротьба за мир, справедливість та недопущення третьої світової буде така запекла що каменя на камені не залишиться (тільки шкода що боротьба на нашій території а не біля Вісли чи на Балтиці)

відразу видно напрямок думок. а чому не по Волзі чи по Уралу? :D
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Це питання з зірочкою. Бо у 1939 і 1944/45 це були б різні відповіді


цікаво на які умови погоджувався сталевий Сталін навесні 1942
З того що я бачив - "РПВ по ЛБЗ", приєднання до "Вісі", антиєврейські кампанії.
Але Гітлер трохи перетиснув - вимагав щоб у радянських концтаборах були присутні як наглядачі есесівці, щоб жоден єврей включно з Кагановичем не уникнув смерті.
Сепаратні перемовини затягнулись до Тегеранської зустрічі, коли вже союзники впевненно почувались в Італії і розробили план по Нормандії
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:35

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Там була різниця в ціні у 8 разів! 1000$(РФ) проти 8000$(Захід

Які калібри? Які типи снарядів? Нові чи відновлені? Що по підривникам і пороховим зарядам? У якості ВР тротил чи гексоген?

152/155 калібр, нові звичайно, типи снарядів не пам'ятаю або не вказаний був.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:37

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...........
Для завершення війни потрібно не бажання - воно є завжди, ніхто не хоче і не планує воювати вічно.
Потрібні умови, які були б прийнятними для обох сторін. Ось знайти такі умови достатньо складно.

мені от цікаво, на які б умови погодився гітлер? :shock:

в 39м-40м? ;)

В 40-м не надо гадать - есть пример Франции.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти отим борцям-рехфолюціонерам, які борються за свободи ..., але по-твоєму жебраки з точки зору Європи, свою пісню проспівав би.
Це з тієї ж твоєї хитродупої серії про: всл працювати на себе - це робити все, щоб не загинути.

Треш...
Свободи з рівнем матеріальних статків ув'язав.
Мільйонер-місіонер заспівав про навіщо немільонерам свободи (((
Чергове дно пробито.
Кожен дурень задасть сто питань.....
Спробую відповісти хоча б на якісь..
1 Про Миколині пункти , твоє про 42 вольти і мої 60 вольт...
Отже\якщо 42 вольт безпечно , а я розглядаю 60вольт як найменш можливе для реальної реалізації - виходить що я використовую
а - твоє пофіг на безпеку
в - своє не роби нічого такого що не хочеш щоб робили з тобою...
Тому я не буду створювати умови для електричного стільця в бліндажі... але зайду за межі 100% безпеки і прийду до 70% безпеки..
Це тобі зрозуміло?
2 Війна-це гроші
Тому розглядати ТЕХНІЧНІ умови без врахування ФІНАНСОВИХ можливостей - можуть тільки воєнпенси.
ЇМ пофіг буде це реалізоване чи не буде - вони
прокукарікали -а там хоч не розсвітай ТМ Народна Мудрість(с)
До речі, Микола як практив в електрообслуговуванні -чомусь на дибки по моєму п5 не став-може тому що на відміну від теоретика воєнпенса він погодився що моє уточнення по фінансам це все міняє?
3 Ти постійно змішуєш в купу мухи і котлети...
Наприклад
Є реформатори-рехволюціонери.... - жоден з яких не є люмпеном а-ля ти.
Кожен з цих реформаторів від 100 до 10 000 разів багатший від тебе....
І тому МОЖЕ собі позволити зайнятись теоретичнщ/практичними проблемами які виникають від тих чи інших рішень можновладців... по тій простій причині що
а - ці проблеми в ПЕРШУ чергу задівають їх ОСОБИСТО
б - внаслідок відсутності потреби витрачати час на заробітки для проживання-вони займаються всім... від фінансування футбольних клубів(100 млн доларів вклав - 10 млн отримав...) до просування політичних партій...їм просто скучно
Є прості працівники
Їх доходи залежать
а - від того що вони зробили
б - те що в них у вигляді податків забрали
в - те що їм у вигляді пільг/субсидій/пенсій повернули
Якщо зібрати пункт б і порівняти з пунктом в - то різниця між цими пунктами - мізерна і становить мінус 1-3-може 5% максиму( для тих хто працював офіційно)
і плюс 5-8-10% (для тих хто ніфіга не робив)
Тому
Від дій самого працівника його благополуччя залежить на 95%
а від того що і коли приймуть можновладці в різні періоди життя людини її втрати/доходи - будуть коливатись у дуже великому діапазоні... але все одно не будуть становити більше+/-20% і в середньому за все життя будуть становити від мінус 3% до плюс5%
3 Тепер про свободи....
Свобода це САМОМУ вибирати що будеш робити замість того щоб тупо як барану виконувати те що кажуть...
Тим більше з точки зору Держави ( а можновладці відстоюють саме інтереси Держави бо це їй наймач на роботу) - чим менше свобод в простого -тим краще.
Але ж ти цього не можеш розуміти по тій простій причині що все життя провів в казармі-армії(обмеження свобод цілодобове) і пенсіонером(обмеження свобод фінансове)
тобто ти все життя був обмежений
про яку свободу на право глянути на себе в зеркало і змінити діяльність -такий як ти може згадувати? ти був рабом, рабом і помреш.
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:38

  sashaqbl написав:Пан капітан, я не заперечую, що влада му***. Більше того, я впевнений що потічок бабла рухається по вертикалі.
Але це не знімає провини з середньостатистичного ухилянта. Особисто

вже можно не пан капітан
а гер майор :lol:
Провини? Провина це іще не відповідальність.
Те саме що заслуги перед батьківщиною не дорівнює автоматичному отриманню виплат. Має бути чіткий, прозорий механізм.
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:41

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:однією з причин більш агресивної поведінки ТЦК було те, що закінчилися добровольці, а ті, що не добровольці, почали пропонувати гроші щоб їх не мобілізували.
і ви вважаєте , що причина провалу корупція?
Бо дають взятки а тцк нема сили одказатись?)
Допустим... а якщо б Ви робили в тцк? Тисяч за 27 утримували б сімю, не брали б хабарі? Вибачте, воно якось грубо, можливо Ви б не брали... но ви зберете 30 чоловік, що не візьмуть? І за кожного поручитесь? Не головою..) для початку нажитим майном?
Причина корупції не в поганих людях. Причина в свідомому небажанні влади прозорих механізмів. Щоб не наступити самим собі на фіст.
Є ухилянт 3,5 роки? Рахунки йому заблокували?, права на водіння, на зброю? Ні?
чому як неплатиш аліменти то закон працює а з ухилянтом ні?

тобто "ухилянтам" від держави Бандрерлог пропонує блоки і факи, а хабарникам "прозорі мехнізми"
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:45

  ЛАД написав:...
Но у нас пока не вижу "пропозицій до Раші". Кроме того, что мы наконец перестали требовать немедленный вывод войск и перестали говорить о "границах 91". "Шукати" треба скоріше, они хотят увидеть наши предложения (хоть какие-то) до начала переговоров.
И обратите внимание на свою терминологию - "була ж вимога". Насколько знаю, сегодня они захватили у нас 20% территории. "Вимоги" с нашей стороны могли бы быть , если бы ситуация была обратная.

багато емоційного тексту. але є деякі цікавинки. а хто ці міфічні вони, які хочуть побачити наші пропозиції перед перемовинами? бо Раша не хоче - з їх заяв зрозуміло що вони зарозуміло очікують лише нашу капітуляцію. було пропозиції запропоновані американцями, які ми готові були обговорювати - вони їх не зацікавили. а що ще пропонувати - там й так здача Донбасу фігурувала...

И, кстати, я редко даю прогнозы, но если помните, я ещё то ли вконце апреля, то ли в начале мая писал, что если рпв не будет достигнут в ближайшие дни, то до осени на это рассчитывать не приходится точно. Путин будет стараться получить "лучшие переговорные позиции" в результате летнего наступления. Больших успехов он, к счастью, не добился.
А так можете рассказывать, как "має бути з тими". В идеальном мире. После 2-го пришествия. И ещё напомню, что Хусейн ни на кого не нападал, совсем наоборот - напали на него.
Кувейт вже не рахується - почалося тоді саме з цього. а там вже його дотиснули. а так дивись, досі б розчиняв політичних опонентів у кислоті :lol:
й так, якби всі розмовляли українською - оцих розмов про захист просто не було б. чого їх немає в Польщі? але є в Прибалтиці, де багато хто не зміг виправити щелепи за 30+ років.
Итак, вы уже скатились до того же "языкового" бреда - война началась из-за того, что восток и юг говорили по-русски.
При этом опускаетесь до прямой лжи - откуда вы взяли, что таких разговоров нет в Польше? Именно поэтому они закупают за немалые деньги "Патриоты", амер. истребители, добивались размещения на своей территории войск НАТО, регулярно предлагают США разместить у них базу? В Польше точно по-русски никто не говорит.

ви перекручуєте - через язык руські постійно талдичать про захист російськомовних. не розмовляли б російською - не було б цих розмов. чи ви заперечуєте, що руські почилаються на це, як на причину?

а в Польщі цих розмов немає, бо там немає російськомовних. але так, Польща озброюється - щоб на рівних вислуховувати будь-який потенційний руський брєд, що колись це була російська імперія. руські половців згадують, а тут лише 19 сторіччя. й так - Сувалки дуже приваблива ціль для провокацій
якщо ми капітулюємо, то втратимо й людей набагато більше, й економіку нашу взагалі знищать - зніміть окуляри. сильно економіка Донецьку зміцнилася з 2014 року? кажуть воду дають двічі на тиждень - це як досягнення? :lol:
Очередная ложь.
Я ни разу не предлагал капитуляцию.
Предлагал финский вариант. Да значительные уступки, но при этом мирная жизнь без смертей на фронте и в тылу, без разрушений, без выезда наших людей за границу из-за страха перед войной.
Вы считаете это капитуляцией? Предложите свой вариант.
Но нет, у вас единственный выход - воевать, пока РФ не согласится на мир. Непонятно, правда, когда это произойдёт.

але ви теж ховаєтесь від відповіді, що ж робити, поки ми шукаємо компроміси?

й від відповіді, що ви маєте на увазі фінський варіант - бо якщо почнете формулювати умови, то відразу зрозумієте, що це утопія. а може й розумієте. бо в Фінляндії руські не забороняли Маннергейма, ні? може й в Україні дозволять Бандеру з Шухевичем? :D й до речі - а в чому між ними різниця з точки зору Раші? :shock:
Яких оцінок?
Не вижу ни одной. Кроме "веры" в грядущий крах РФ.

Вера это, конечно, хорошо, но я предпочитаю более рациональные аргументы.
опять подход инструктора райкома - те тоже рассказывали о "вере" в грядущую победу коммунизма. Насколько искренне верили сами, то уже другой вопрос. Жизнь показала, что не очень. После краха Союза они в подавляющем большинстве быстро перекрасились.

але побудова комунізму це міф - й це всі розуміли. а розвал імперій - це проходило все 20 сторіччя, в 91 році остання впала. адекватні країни пройшли цей шлях, а руські - втратили розум на цьому - бо окрім вяликої імперії виявилося, що гордитися нема чим 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 02 вер, 2025 15:50, всього редагувалось 1 раз.
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:46

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:мені от цікаво, на які б умови погодився гітлер? :shock:

в 39м-40м? ;)

В 40-м не надо гадать - есть пример Франции.

злі люде кажут, що французів більше полягло у військах СС, чим у спротиві, обороні та каоліції проти осі
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:46

  Banderlog написав:..........
вже можно не пан капітан
а гер майор :lol:
.....

Поздоровляю!
Powered by phpBB.