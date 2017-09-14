|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:04
_hunter написав:
Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?
Імхо. Лижня. Не вистрибне Трамп, буде допомагати Україні.
Може трохи форма допомоги зміниться або повикаблучується якийсь короткий час.
А от стосовно вистрибнути з перемовного процесу, то да, може запросто.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 02 вер, 2025 20:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Повідомлень: 25353
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:07
detroytred написав: _hunter написав:
Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?
Імхо. Лижня. Не вистрибне Трамп, буде допомагати Україні.
Може трохи форма допомоги зміниться або повикаблучується якийсь короткий час.
Там какая-то странная фигня в медиа-пространстве пошла последние недели - прямо как с кадыровым: сначала запустили утку про RIP, потом Трамп в эфир вышел, а теперь снова...
Молюся за тебе, президенте Трампе, — духовний радник Трампа
_hunter
Повідомлень: 10432
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
2
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:11
UA написав: pesikot написав: _hunter написав:
Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?
Пусть так скажет ... и я понаблюдаю, что будет дальше ...
А дальше, тогда, будет ... оч-ч-чень интересно ...
Твоя мрія про соц. виплати в рублях стане ближче?
Ніт, у тебя будет, ещё один, плохой курортный сезон )
А махать палкой на дорогах ты уже старый ) да и конкуренция большая
PS. Ментопенс, объясняю один раз.
Если б у тебя был бы хороший курортный сезон, ты бы не сидел на этом форуме )
Ты бы нашёл другие, более приятные занятия
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 02 вер, 2025 20:20, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
Повідомлень: 12024
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:11
_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав:
Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?
Імхо. Лижня. Не вистрибне Трамп, буде допомагати Україні.
Може трохи форма допомоги зміниться або повикаблучується якийсь короткий час.
Там какая-то странная фигня в медиа-пространстве пошла последние недели - прямо как с кадыровым: сначала запустили утку про RIP, потом Трамп в эфир вышел, а теперь снова...
Молюся за тебе, президенте Трампе, — духовний радник Трампа
Заплутують)))
Навіть експерт перевзувся з своїх пісень, що Трампом легко покерують Рубіо з Венсом, на:
*Какой же умный Маск, что вовремя с разрывом свалил с того ШАПИТО...
Трошки жаль при*** Респов... особенно НеоКонов, что повелись на МАГУю простых решений...
Через год оценят...* (С)
___________________________
Тобто що Трамп може наворотити справ((
detroytred
Повідомлень: 25353
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:13
_hunter написав:
Там какая-то странная фигня в медиа-пространстве пошла последние недели - прямо как с кадыровым: сначала запустили утку про RIP, потом Трамп в эфир вышел, а теперь снова...
Молюся за тебе, президенте Трампе, — духовний радник Трампа
Вот видишь, как ты на всякую информационную фигню ведёшься ...
Я на такое не ведусь )
PS. Ещё вспомни, про Путина в холодильнике ) Тоже хомячки на это велись
pesikot
Повідомлень: 12024
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:19
_hunter написав:
Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?
лучше бы Мерц _таки_ сказал "а дальше сами" и перестал насыпать ежемесячно по 500 ойро "эвакуировавшимся"
Прохожий
Повідомлень: 14138
З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1453 раз.
1
1
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:24
Успіх
Повідомлень: 8574
З нами з: 18.03.21
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 1010 раз.
4
8
1
5
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:27
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
Імхо. Лижня. Не вистрибне Трамп, буде допомагати Україні.
Може трохи форма допомоги зміниться або повикаблучується якийсь короткий час.
Там какая-то странная фигня в медиа-пространстве пошла последние недели - прямо как с кадыровым: сначала запустили утку про RIP, потом Трамп в эфир вышел, а теперь снова...
Молюся за тебе, президенте Трампе, — духовний радник Трампа
Заплутують)))
......
Хорошо, коли так
В любом случае - посмотрим, что он там Такого скажет сегодня...
_hunter
Повідомлень: 10432
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
2
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:28
pesikot написав:
А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав
Я дико извиняюсь, в какой армии, по вашему, служит гер Бандерлог? 😁
Сибарит
Повідомлень: 8768
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6475 раз.
- Подякували: 21631 раз.
132
82
38
2
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:30
_hunter написав:
В любом случае - посмотрим, что он там Такого скажет сегодня...
Я устал. Я ухожу. (С)
Сибарит
Повідомлень: 8768
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6475 раз.
- Подякували: 21631 раз.
132
82
38
2
