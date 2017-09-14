RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14995149961499714998>
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:47

  Xenon написав:ну що, із заяв х... тепер зрозуміло що в Китаї він отримав відмашку від хазяїна продовжувати війну "да пАбедИ".

А ви припускали якісь інші варіанти? :D
  Xenon написав:Всі побачили що Дональдак слабкий (в першу чергу на голову) і зробили висновки...

Хто "всі"? Я нічого такого не побачив.
Цікаво, хто у вас сильний? Напевно сильні путін і його хазяїн Сі. :D
А, ще про Кіма забув. Цей точно сильний(в першу чергу на голову). :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6699
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:48

ЛАД
Т.е. цифра такая же, как он называет сейчас для иностранцев в ЗСУ.


Є (була) ключова різниця. Всі командні посади від верху до комбата включно були за руськими кадровими. А мʼясо брали вже і серед місцевих, і серед своїх на расії.
Ну і ясно що повне забезпечення всім, від автомата то ЗРК відомо звідки. Це зовсім не ті 5% іноземців в ЗСУ
Hotab
 
Повідомлень: 16089
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:55

Уж підрозділи (взводи, роти, бтг) регулярних рфянських військ точно були.

Навіщо ж Муженко зробив отаку заяву - хз.
Але факт - прямо так і заявив:
""На сьогодні у нас є факти участі російських військовослужбовців, громадян РФ у складі НВФ в бойових діях. Бойових дій з підрозділами регулярних військ російської армії ми не ведемо", - повідомив Муженко."
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-genshtabi-y ... 2725_.html
29 сiчня, 2015

А стосовно того чи воює на нашому боці разом з нами Захід?
Ну якщо розвіддані для бойових дій та наведення по цілях при бойових діях не є частиною ведення бойових дій, важливою частиною, яка грає важливу роль у веденні Бд, то я не знаю((
Нехай це буде називатися йогой чи малюванням.
detroytred
 
Повідомлень: 25372
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:04

Спершу ти пишешь
  andrijk777 написав:Хоча не знаю що ти маєш на увазі під "гідною відповіддю". Може розстеляння перед агресором червоної доріжки - це для тебе гідна відповідь.


Потім
  andrijk777 написав:
  Xenon написав:Всі побачили що Дональдак слабкий (в першу чергу на голову) і зробили висновки...

Хто "всі"? Я нічого такого не побачив.


Це пише одна і там сама людина

Для якої розтелена червона доріжка перед агресором - це погано, але він не бачіть слабкість Трампа, який наказав оту дорожку розтелити )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12028
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:11

Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.

«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет...
_______________
Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.
detroytred
 
Повідомлень: 25372
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:19

  detroytred написав:Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.

«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет...
_______________
Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.

"слабий Дональдак"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40658
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:24

  flyman написав:
  detroytred написав:Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.

«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет...
_______________
Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.

"слабий Дональдак"

Да щось при Дональді рфія з Китаєм ще сильніше зближуватися почала.
Газогон новий, кажись, через Монголію наче підписали (Китай ще, правда, не підтвердив); потужність по старому підвищити збираються.
Безвізом на 30 діб обмінюються.
detroytred
 
Повідомлень: 25372
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:30

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.

«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет...
_______________
Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.

"слабий Дональдак"

Да щось при Дональді рфія з Китаєм ще сильніше зближуватися почала.
Газогон новий, кажись, через Монголію наче підписали (Китай ще, правда, не підтвердив); потужність по старому підвищити збираються.
Безвізом на 30 діб обмінюються.

якщо так то ми вже в ЄС зблизились більше чим наполовину одночасно ставши 51 штатом США на 49% але без безвіза
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40658
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:34

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:........
1 Що таке швидше?
2 ВВП_____1970________________2020
Китай_____118доларів/душу_____10500_____+10382
Індія_____108_________________1807
Бразилія__367_________________8435
США______3590Доларів/душу_____67500_____+63910

Тут хтось бачить що Брікс розвивається швидше?

1. Возьмите не с 1970 г., а позже.
2. Откуда данные?
Потому что, например, здесь - https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-per-capita - вижу:
- ВВП на душу населения США
Фактический Предыдущий Наивысший Самые низкие Да Блок Частота
66682.61 65505.26 66682.61 18853.72 1960- USD Ежегодный Constant
2024 2015 USD
И если максимальное значение близко к вашим данным, то минимальное значение по этим данным даже не за 1970, а за 1960 год в 5 раз выше.
https://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
Так щоб різні там флаймани не збуджувались я трошки по іншому цю ж табличку подам
рік_ ______ США ______ рік_ ______ Китай
1981 ______ 12553 ______ 2016 ______ 12894
1982 ______ 13949 ______ 2017 ______ 13808
1983 ______ 14405 ______ 2018 ______ 14940
1984 ______ 15514 ______ 2019 ______ 16225
1985 ______ 17086 ______ 2020 ______ 17587
1986 ______ 18199 ______ 2021 ______ 18384
1987 ______ 19035 ______ 2022 ______ 20827

Відставання Китаю -35 років....+ не забувайте що 35 років тому долар коштував по іншому , тому 19035 доларів США на душу в США в 1987 році - це точно на 20-30% більше ніж 20827 китаю в 2022 році.

Так що Брікс-відстає і відстає не по дитячому на десятки років....
При чому США вже свій відрізок в 35 років пройшов з результатом +320%... А Китаю ще треба пройти і не факт що він зможе хоча б наблизитись до цього результату

Да, на душу населения хоть по ВВП, хоть по ВВП(ППС) да и просто по номинальному ВВП Китай пока сильно отстаёт от США.
Но по вашей же ссылке ВВП (ППС) на душу населения США 1980 - 12553 долл., 2024 - 85812. Рост в 7 раз.
Китай за то же время - 275 и 27093. Рост в 100 раз.
Просто по ВВП (хоть по номиналу, хоть по ППС) в 1980 сравнивать Китай и США никому в голову даже не приходило, то сегодня по ВВП (ППС) Китай уже существенно обогнал США - 38190 млрд. против 29185, по номинальному ВВП пока отстаёт, но уже на так существенно - 19534.9 млрд против 30337.2. Я привёл данные, соответственно, ВБ и МВФ отсюда - https://surl.lt/tktxuc и https://surli.cc/gelwjo.
Так что, как ни крути, а Китай развивается существенно быстрее США. Во всяком случае, пока.
Можно добавить, что доля США в мировом ВВП составляет сейчас примерно 26% по номиналу и около 15% по ВВП(ППС). В то время, как в конце 2МВ была выше 50%. Хотя надо отметить, что последние лет 50 остаётся достаточно стабильной - от 25 до 30% при довольно заметном падении доли ЕС и сильном росте Азии. (https://web.archive.org/web/20111213021055/http://seekingalpha.com/article/174447-u-s-share-of-world-gdp-remains-remarkably-constant, тут, правда, данные до 2011).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35840
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:44

  Hotab написав:барабашов

Детройт 69 року народження


Ти на цьому форумі жодного разу не вгадав вік дописувачів. Навіть коли тобі рік народження давали. Або рік випуску з ВУЗу. Воно тобі треба, випускнику художньої школи? Тебе ж багаті інтелігентні батьки вчили не щоб розумним був, а красивим. Але ти вирішив що в голову якщо не треба вчитись, то туди треба їсти. Маємо те що маємо.

Маємо занзібарського ухмилянта та дезертира у пошуках найробськАго салямі
А хто тобі сказав що художню школу закінчив та ще й при бахАтих батьках???
При союзі усі були рівні смажучи найвкуснішу ковбасу пА2.20 із пломбіром у шакаладі. Просоо деякі цю ковбасу із пломбіром споживали не тільки 9травня та 7листопада, та й відак із кольоровим ТВ мали.
Але ж ти тоді малий був і нічого(як і маразмоПанда) не пам'ятаєшь.
Ти ж у чергах за пломбіррм та горілкою по талонам не лежав у колясці, так?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5336
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14995149961499714998>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122530
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306190
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 982648
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9615)
03.09.2025 20:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.