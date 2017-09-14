RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:18

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін:

"Я так понял - это наш ответ КНР на союз с РФ против Украины?

Україна та Філіппіни разом вироблятимуть дрони.

Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня..." (С)
Ще б Гвінею-бісау залучити і в кремлі запалає
......
То як -наші молодці?

Может практических результатов подождем - перед ответом? :lol:
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:23

  fox767676 написав:
Ху із генерал свр???

Вам скажи ви всю гілку його цитатами залюбите на додачу до михи -антихриста

Тобто на обидва питання (хто з'явився першим і ху із отой свр) відповідей нема?
А як же косплей по стилю та інсайду?
Тоді хоч поясніть паралель між холодильниками та перфокартами.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:хто з'явився першим і ху із ото


я не казав що свр з'явився раніше за міху
але до того у міхи був геть інший стиль , у 2014-16 такий бабсько-терпільський
потім вже на медведчуківських каналах більш ошпарено-піонерський, а вже у військовий час перейняв кулуарно-інсайдний "генерала"
людина шукає себе та джерела заробітку
  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Народ був, є і буде.
А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами.
Розумному -не втемяшують
Розумний є і буде
А от тому хто вважає що його життя залежить від чужих рішень - тому так, можна втемяшити все що хочеш.
Втєм'яшити можна будь-кому...
Від розуму це не залежить. Ніяк.
Залежить від методик внушєнія.
Та психологічного стану, стійкості людини.
Чомус комуністи маючи 70 років і силовий апарат так і не змогли знищити ні економічну фронду( у вигляді підпільних підприємств) ні політичну (навіть висилаючи цілі народи)
  detroytred написав:Окрім, а-ля упоротих свідомих комуністів тощо (тобто різних місіонерів. Різних за одежками. Бо. Вони самі є отрими втєм'яшувальниками).
тут
Труси-Хрестик
Комуністи -втемяшували... і програли
Місіонери -залишились і виграли


  detroytred написав:А підвищити рівень розумності народу не складно.
Достатньо хоча б!!!!!!! давати йому інформацію не через Матрицю (спотворену та дозовану інфу), а повну і достовірну.
Але ж хто на це піде?(((
І хто її надає?
Від кого це залежить?
Від можновладців.
Отже
коли я кажу НЕ чекати поки брехуни(спотворювачі інформації) можновладці - зникнуть
а брати своє майбутнє в свої руки..- ти називаєш це єралашиком
А сам знаючи що тебе дурять і загнали в матрицю - закликаєш інших очікувати поки прийдуть ПРАВИЛЬНІ можновладці з правильною матрицею.
Ти на свому досвіді-що отримав?
То чому ти закликаєш інших діяти так само як діяв ти?
Чому заперечуєш можливість змінити своє життя , не слухаючи матриці а просто працюючи на себе?

  detroytred написав:Ні. Ну можна почекати... поки самі дорозвинуться.
І почнуть, окрім пиво-бейсбол та Санта-Барбари, самі добувати інформацію та знання.
Хфантастика..
А як ти хочеш когось змусити змінити своє життя?
Мій алгоритм-простий
Якщо відкинути фантазії що матриця на мене впливає сильніше ніж я впливаю на своє майбутнє - то в мене є шанс
А якщо погодитись що я в матриці?-тоді який в мене шанс..
І те що ти переживаєш про паралельну теорію розвитку подій...-на реальні події які відбудиль і будуть відбуватись -твої переживання-не впливають
а дії без переживань -впливають на того хто діє.

  detroytred написав:Вплив же рішень можновладців-управлінців-регуляторів на життя індивіда існує сам по собі.
Незалежно від думок самого індивіда.
Ніхто не сперичається що на нас впливає оточення.
Суперечка йде тільки про те , який вплив на наше майбутнє мають
а - можновладці - мізерний____________________5%
б - сусіди - більший ніж можновладці__________10%
в - батьки - більший ніж сусіди_______________15%
г - сімя - більший ніж батьки_________________30%
д - наші дії - більший ніж сімя...____________40%

Спробуй мене переконати що вплив можновладців на мене(на тебе) більший ніж вплив моїх батьків чи моїх дітей....
  fox767676 написав: а вже у військовий час перейняв кулуарно-інсайдний "генерала"
людина шукає себе та джерела щаробітку

Так він у тих кулуарах собаку з'їв...

До речі, коли зараз шукав про того Чаплигу, наткнувся на Співака.
Дивіться метаморфози і піруети:

*За інформацією руху «Чесно», Співак чотири рази безрезультатно балотувався — двічі до Одеської міської ради і двічі до Верховної Ради — і як самовисуванець, і від партій Сергія Тігіпка, Наталії Королевської та «Блоку Петра Порошенка». У 2002 та 2010 роках усе ж зміг обратися до Одеської міської ради — від партії «Яблуко» та від «Батьківщини» Юлії Тимошенко відповідно.*

*Але дещо за рік війни все ж таки змінилося. У грудні 2022 року Дмитро Співак отримав подяку від ГУР, а також похвалився подякою від 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ.
У коментарі «Детектору медіа» він сказав, що займається волонтерством, зокрема підтримкою гуманітарного штабу в Миколаєві та кількох частин ЗСУ. Чим заробляє на життя, не сказав, проте зазначив, що раніше працював, аби мати заощадження. А щодо нагороди від ГУР пообіцяв деталі після війни та лише сказав: «Немножко помогаю в обмене пленных».

Щодо Медведчука Співак сказав: «Он — враг Украины. Почему его обменяли и верный или неверный это шаг — решать руководству страны. Я не знаком с ним вообще, в принципе, никогда его не видел, несмотря на то, что принимал участие в разных его каналах. Лишь там можно было что-то говорить».
https://ms.detector.media/trendi/post/3 ... -rytoryka/
А з каналів Медведчука він не вилазив і такого ніс...

З усіх версій на кого працює Чаплига, імхо, якщо працює, то на Єрмака.
Якщо без версій, то імхо - ні на кого. Стриже собі бабло в "монастирі" та насолоджується життям в Словакії.
  budivelnik написав:Отже
коли я кажу НЕ чекати поки брехуни(спотворювачі інформації) можновладці - зникнуть
а брати своє майбутнє в свої руки..- ти називаєш це єралашиком
А сам знаючи що тебе дурять і загнали в матрицю - закликаєш інших очікувати поки прийдуть ПРАВИЛЬНІ можновладці з правильною матрицею.

Як ти вмудряєшся лише в чотирьох строчках наперекручувати стільки? От як?
Дивись:
- Єралашиком я називаю інше.
- А має хтось бажання "брати своє майбутнє в свої руки.." (тільки мова в нас не про своє, а про ринок країни, стан в країні, обороноздатність країни і т.д. країни!!!), то прапор в руки --- вперед з піснею, вітаю.
А от що дасть оцей одноосібний похід, то результат твоїх потуг в масштабі району-міста ти знаєш.
- своє ж особисте життя тим паче - вперед і з піснею. Більш реально. Зауваження лише по наявності бажання а-ля "жити родиною роками на 1/2 від...".
- я не закликаю інших очікувати, поки прийдуть "правильні((((" можновладці, бо навіть не маю інструменту для заклику. Вперед і з піснею, якщо є бажання. Я вказує на ФАКТ - що відсутній доступ до повної та достовірної інформації; ще й у багатьох банально не вистачає знань та бажання підвищувати свій рівень знань.

І скажи от мені: якщо навіть по 4 строчкам ти отак... Ну нехай назвемо це непорозумінням один одного... То от нема, нема ніякого ні сенсу, ні зацікавлення мені з тобою хоч щось обговорювати!!!

То й всоте тобі кажу: спробуй бути самодостатнім...
Спробуй без мене.
З ким в тебе є хоч якісь точки доторкання.
Але ти знов і знов намагаєшся місіонерити за мій рахунок...
Мені ліньки стає кнопати тобі постійно лише спростування на твої перекручення мого.
Тож бувай...
Маю надію, що пояснив зрозуміло.
Примарну((( надію.

По інших строчках теж саме...
pesikot
Це вже якесь повне спростування реальності.
Фокс зараз отого Чаплигу в підлогу вбивав (і до цього раніше), а ти про якесь просування йому закидаєш.

Треш. Повний трешак.
НЛП чи щось таке. Або просто воуки...
Що схотілося, то й і видав. Не те що без жодної підстави, а навпаки -- навіть абсолютно протилежне.
Не моргнувши оком.

До речі, стосовно поняття капітуляції твої пісні в унісон з чаплигівськими. Один в один.
То на кого з ним працюєш?
Вечірня казочка

Успіх
Ого, Світан отжігаєт:

З 11 по 18 хвилини.

Хз, де правда і що треба робити, але отаке пряме звинувачення вищого політичного керівництва держави під час війни - це що?
Якщо він правий, то це капець...
Якщо він каже неправду й отак постійно публічно голосить, то це теж за межами меж.

Що так, що так якийсь цугцванг.
  detroytred написав:Ого, Світан отжігаєт:

З 11 по 18 хвилини.

Хз, де правда і що треба робити, але отаке пряме звинувачення вищого політичного керівництва держави під час війни - це що?
Якщо він правий, то це капець...
Якщо він каже неправду й отак постійно публічно голосить, то це теж за межами меж.

Що так, що так якийсь цугцванг.

Міха-Анархіст ще не пише, що це агонія катарсиса?
чи до нього не надійшли нові прошпокані перфокарти?
А що з отдкровеннями від майбутнього мученика Бойка?
