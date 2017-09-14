Додано: П'ят 05 вер, 2025 19:33

prodigy написав: .........

немає з ким вести дискусію, andrijk777-це як з дитиною десь 3го класа, а ЛАД -як дитина день 5 класу (Школы рабочей молодежи)



В Советском Союзе существовали специализированные образовательные учреждения для рабочей молодежи, а также партийные школы для подготовки кадров. Для рабочей молодежи, не получившей начального образования, предназначались Школы рабочей молодежи (ШРМ) и Школы сельской молодежи (ШКМ), которые предоставляли общее образование без отрыва от производства .........немає з ким вести дискусію,-це як з дитиною десь 3го класа, а-як дитина день 5 класу (Школы рабочей молодежи)

Вы, похоже, разбираетесь только в судовождении (возможно, не могу судить). Так и пишите об этом.Остальные ваши знания исчерпываются тем, что вы услышали от Солонина.Сведения о ШРМ у вас ещё довоенные (до ВОВ)?После 1958 ШРМ давалиобразование. Не получившихобразования в эти годы давно уже не было, это не 20-30-е годы.Или у вас рано начались возрастные изменения?P.s. Кстати, интересно было узнать, что он нашёл прибежище в Украине: "2019 року перебрався до України[5]".Правда, ненадолго: "Щонайменше з жовтня 2023‑го року знаходиться в Ізраїлі, м. Натенія" ().P.p.s. Между прочим, к вашему сведению, ШРМ существовали не только в Союзе. Что-то подобное было, например, на Тайване и в Сингапуре.