У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала дронами й ракетами Київ, Кривий Ріг і Кременчук. У містах є влучання, а у столиці двоє загиблих, серед них дитина. Про це повідомляють мери міста та військові адміністрації.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Києві російські дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському й Дарницькому районах столиці.
Так, у Святошинському районі серйозних пошкоджень зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок. Там частково зруйновані четвертий і восьмий поверхи.
Також зафіксовано влучання уламків у шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого пожежа виникла на 15-му та 16-му поверхах. ... Згодом Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у Києві зросла до двох. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло однорічної дитини.
ДОПОВНЕНО О 08:23. Премʼєр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пожежу в будівлі Кабміну. Вона зазначила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу.
ЛАД написав:Під час суду над німецькими нацистами, действительно, такой вопрос не ставился. У суда другие задачи - разобраться с конкретными преступлениями. Хотя двое подсудимых были приговорены к смерти именно за пропаганду - Розенберг и Штрейхер. Но позже такой вопрос рассматривался многими. Успешного решения я не видел. И, кстати, о "влиянии КГБ". Вы не слышали, что даже тогда, сразу после страшной войны ряд стран выступал против смертной казни нацистских главарей? А нацистская пропаганда была весьма действенной и без "інтернета та соцмереж".
Я не отрицаю роль пропаганды. Но работает не только росс., но и американская и все пр. пропагандистские машины. Считаете, что они менее квалифицированные, чем ФСБ? Все эти теории - проявление инакомыслия. А добиться его отсутствия не удавалось пока что никому, даже Гитлеру и Сталину.
а ось класичне ЛАДівське - а у вас негрів лінчують. так от ЛАД нациська свого часу та руська сучасна - це класична пропаганда, коли реальність просто перекручуєтсься. в Харкові немає загиблих цивільних ЛАД, лише військові цілі - оце руська пропаганда.
а в розвинених країнах так - є мейнстрім, й є маргінальні точки зору. але вони існують різні. в автократіях інші точки зору можуть існувати лише підпільно. це ключові відмінності, які видно неозброєним оком - але не всім
Сережа Гайдай таскает Сергея Любарского как 70-летнюю невесту по всему Киеву с настойчивостью, которая уже вызывает рвотный рефлекс. И вот благодаря тому, что Гайдая позвали на день рождения куда позвали и меня, мне удалось познакомиться с Любарским лицом к лицу. Тем более, что накануне Любарский выпустил обо мне эфир и назвал меня проплаченным блогером, который теряет популярность. Ну насчет падения популярности, я бы на его месте не спешил, потому что после того, как послал Любарского года полтора назад на*** моя аудитория выросла где-то тысяч на 300-400 подписчиков в Youtube, но меня интересовал не этот вопрос: - Так кем проплаченный, - задал я вопрос этой медийной вши, которая пытается раскручивать на генерации дебатов с людьми у которых в разы больше аудитория и которые ни сном, ни духом о существовании этого квази Остапа Бендера. Любарский начал что-то, как говорил классик, чвакать-хуякать, я повторил вопрос: - Кем проплаченный? В ответ опять послышалось невнятное бормотание. Я опять задал вопрос: - Кем проплаченный? Любарский начал бормотать, что у них (очевидно в развитых США) таких, как я, посылают на***. Я ему напомнил, что именно по этой причине он и был послан на*** полгода назад. И интуиция меня не подвела. Потому что лез со своей ботофермой в каждую щель с просьбами об эфире и дебатах, точно также, как сейчас ходит по Киеву и без приглашения лезет в каждую тусовку. Меня в этой истории удивляет одно –отсутствие элементарной гигиены у наших общественных деятелей. Сам намек, что из США приехала какая-то шестерка, у которой есть какие-то там связи непонятно с кем, заставляет их открывать рот и смотреть на этого Остапа с тем же томительным ожиданием, как жители Нью-Васюков. Пацаны, ничего не будет. Это чистый развод наивных украинских лохов. С Будапештом был такой же. Только тут масштаб в миллион раз меньше. Когда Гена Друзенко, непонятно зачем начавший, президентскую кампанию с ходу обещает Любарскому пресс-секретаря, то это ставит вопрос по поводу адекватности этих амбиций в принципе. Гена, при всем уважении, ну нельзя быть таким всеядным и начинать с такой *****. Это шапито не взлетает в принципе. Первая задача для пресс-секретаря Друзенко Сергея Любарского. Когда ты собираешь 150 тыс долларов медвак и проводишь сборы на это среди простых людей, а параллельно вешаешь борды 200 тыс долларов, то в какой части избирательной кампании, которая еще не началась, ты умный, а в какой красивый? Можете продебатировать на канале Сергея Гайдая😊 Потому, пацаны, простите, если я буду драть Любарского, а будет прилетать по вам, то извините, вы сделали свой выбор. Как говорится, за лапшу фиктивного ленд-лиза, который толкает этот прохиндей из Харькова, придется платить.