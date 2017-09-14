Додано: Сер 10 вер, 2025 17:58

Успіх написав: Що заважає десяток шахедів(чи щось схоже) запустити у відповідь по рф?



Нічого особистого - просто "відповідь", щоб уважніше наступного разу рф запускали свої приблуди.



Це означає - оголосити війну, як би воно не називалось і під яким приводом не здійснювалось. Так само, як кацапія оголосила війну Україні 24 лютого 2022 року, як би вони там це не називали і як би не виправдовували.Чи готова Польща оголосити війну? Навряд-чи.А от оборонні заходи - це інша справа. Є досить просте і елегантне рішення, яке вже за сьогодні неодноразово озвучувалось всюди: за узгодженням з українською стороною збивати все, що наближається до польського кордону з боку України. Це була б найбільш адекватна відповідь на ситуацію, і насправді це треба було зробити ще після першого випадку з ракетами. Поняття "наближення до кордону" можна розтягувати в дуже широких межах, навіть до необхідності перехоплення цілей за допомогою F-16 з вилітом з польського аеродрому. Звісно ж, за узгодженням з українською стороною.У якийсь момент, звісно, польського посла в московії (якщо він там ще є) викликали б до тамошного МЗС, і грізно запитали, на якій підставі вони збивають мирні російські крилаті ракети. На що, в залежності від політичної ситуації, можна було б відповідати, що приналежність ракет саме до російських збройних сил встановити за тих обставин було неможливо (вастамнєт), або ж що в українському повітряному просторі немає чого робити російським ракетам.Оце була б доросла і адекватна відповідь. Але щось я розмріявся.