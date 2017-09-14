RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну ВОСЬМЕРО пакують одного...
Ну один кулаком хе.рачить куди попало...

це вони ще культурно пакують. Є вчорашнє відео з Дніпра де четверо посеред вулиці просто пиз..ять руками і ногами чоловіка (не затримують, не пакують, не тягнуть кудись а просто пиз..ять), а той кричить на всю вулицю "в мене дитина - інвалід".
Але то полюбому ДРГ яке бурятське пробралось
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:16

Letusrock

Навіть поліція немає права когось затримувати на основі цьої маячні




Канєш-канєш…
Нема механізму притягнення до адмінвідповідальності , нема.. Угу
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:33

  Hotab написав:Letusrock

Навіть поліція немає права когось затримувати на основі цьої маячні

Нема механізму притягнення до адмінвідповідальності , нема..

Для "притягнення до адмінвідповідальності" - есть. Но какое оно отношение к "объявлен в розыск непонятными людьми без документов" имеет? :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:34

  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock

Навіть поліція немає права когось затримувати на основі цьої маячні

Нема механізму притягнення до адмінвідповідальності , нема..

Для "притягнення до адмінвідповідальності" - есть. Но какое оно отношение к "объявлен в розыск непонятными людьми без документов" имеет? :shock:

Його ж повезли протокол складати :D
Що не так? 😅

Ухилянтська братія возмущєна, що їх ухиляння припиняють з недостатньою кількістю лубриканта 😅
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

“Месяц прятался, а потом сбежал”: история парня, избежавшего мобилизации в “ДНР”
...по Донецку начали ходить небольшие группы военных. Они останавливали мужчин прямо на улице и просили пройти к стоящему неподалеку автобусу.
“Ну как просили, просто говорили — “проходим”, не давая человеку никакого выбора”, — рассказывает Кирилл.
***
А местная власть не стесняется забирать людей прямо с рабочего места. О таких случаях массово рассказывают жители как “ДНР”, так и “ЛНР”. Повестки боевики тоже вручают там, где им удобно: на постах ГАИ, посреди города, в офисах…
***
“Моя мама стала свидетелем очень показательной ситуации. В местный “исполком” пришел мужчина, очевидно, после инсульта. У него была повестка в военкомат. Он переспросил у местных “чиновников”, нельзя ли его освободить от службы из-за состояния здоровья? В ответ услышал: “Вы же до военкомата может дойти, какие вопросы?” – вспоминает он.
***
Настоящий враг Донбасса – сепаратисты, уверен он. Именно они относятся к людям как к “ресурсу” и готовы отсылать их на смерть без колебаний.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:По друге ознайомся з судовими рішеннями (наприклад суддя Ковтуненко): "Розшук тцк" - правова нісенітниця. Навіть поліція немає права когось затримувати на основі цьої маячні


Как-то в Оксфордском университете студент во время экзамена потребовал у экзаменатора кружку пива и копченую телятину, сославшись на неотмененный пункт устава от 1513 года. В конце концов, студент и экзаменатор за отсутствием телятины и пива сошлись на гамбургере и кока-коле. Однако порывшись все в том же уставе, преподаватели в итоге исключили студента из университета за нарушение закона от 1415 года, который также никогда не был отменён. За явку на экзамен без меча.

К чему это я? Юридическая грамотность штука, безусловно, полезная. А вот полуграмотность...
У нас традиционно, еще задолго до войны, появилась мода хайповать, снимая видео о защите своих прав методом быкования. Неудачные съемки, естественно, не публиковались. В результате, такие методы пошли в массы. Теперь ситуация изменилась, и народ огребает от еще больших быков.
Не скажу, что мне происходящее нравится, но итог вполне закономерен.
Юриспруденция - это не только знание некоторых законов, но и толкование приоритетности противоречащих друг другу законов. А еще это строгие процедуры. Иногда достаточно пропущенной запятой, чтобы не получить желаемый результат.
Не надо быковать!
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Його ж повезли протокол складати
Що не так? 😅
Ухилянтська братія возмущєна, що їх ухиляння припиняють з недостатньою кількістю лубриканта

Хто кого повіз, ті 8 рибалок цивільного? Якщо й складати протокол то на них за статтю 146 ККУ.
А ржачні лайки потужників, патріотів квебекщини та тьоток-людоїдок допомагають нашим бурятам скоріше досягти рівня оригінальних бурятів
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:54

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock


Навіть поліція немає права когось затримувати на основі цьої маячні

Нема механізму притягнення до адмінвідповідальності , нема..

Для "притягнення до адмінвідповідальності" - есть. Но какое оно отношение к "объявлен в розыск непонятными людьми без документов" имеет? :shock:

Його ж повезли протокол складати

Это тцк какую-то новую постанову вчера выпустили? :shock: -- протокол на месте нарушения составляется...
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:58

  Сибарит написав:
  Letusrock написав:По друге ознайомся з судовими рішеннями (наприклад суддя Ковтуненко): "Розшук тцк" - правова нісенітниця. Навіть поліція немає права когось затримувати на основі цьої маячні


Как-то в Оксфордском университете студент во время экзамена потребовал у экзаменатора кружку пива и копченую телятину, сославшись на неотмененный пункт устава от 1513 года. В конце концов, студент и экзаменатор за отсутствием телятины и пива сошлись на гамбургере и кока-коле. Однако порывшись все в том же уставе, преподаватели в итоге исключили студента из университета за нарушение закона от 1415 года, который также никогда не был отменён. За явку на экзамен без меча.

К чему это я? Юридическая грамотность штука, безусловно, полезная. А вот полуграмотность...
У нас традиционно, еще задолго до войны, появилась мода хайповать, снимая видео о защите своих прав методом быкования. Неудачные съемки, естественно, не публиковались. В результате, такие методы пошли в массы. Теперь ситуация изменилась, и народ огребает от еще больших быков.
Не скажу, что мне происходящее нравится, но итог вполне закономерен.
Юриспруденция - это не только знание некоторых законов, но и толкование приоритетности противоречащих друг другу законов. А еще это строгие процедуры. Иногда достаточно пропущенной запятой, чтобы не получить желаемый результат.
Не надо быковать!

Як думаєте, хто кого перебикує в кінці кінців? Чи закінчиться як Гамлєт, справедливість восторжєствовала, занавєс.
  Сибарит написав:Не надо быковать!


А для кого оті закони?
Тобто для чого? В принципі, для чого?
Для верховнства права. Права, а не сили.

Сила в кого?
А також хто впроваджує оте верховенство права і повинен захищати закон?
Представники влади чи пересічні?

Тобто бикувати не треба представникам влади.
А стосовно бикуючих пересічних все визначено законом - як згідно закону поступати з бикуючими пересічними.

Початок саме з представників влади.
Суто з них.
І ніяк інакше.
Powered by phpBB.