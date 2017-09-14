RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15102151031510415105>
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто бикувати не треба представникам влади.

Быковать не нужно никому.
Пока идет спор, кто первым должен начать, ничего не начнется.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8817
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6477 раз.
Подякували: 21647 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 11:11

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Тобто бикувати не треба представникам влади.

Быковать не нужно никому.
Пока идет спор, кто первым должен начать, ничего не начнется.

Спору кто першим повинен почати апріорі не може бути.
Влада, представники влади.

Пересічний же -- хоче не бикує, хоче бикує і за це отримує відповідне покарання згідно закону.

А от притягнути до покарання бикуючу владу --- на порядки складніше. Бо контролером та суддею виступає хто? Правильно -- частина самої ж влади.
Не пересічні (тобто протилежна сторона конфлікту), а одна і та ж.

Тому апріорі початок саме з влади, представників влади.
detroytred
 
Повідомлень: 25483
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 11:11

Статья обозревателя theguardian в разделе "Мнение" - "С Трампом или без Трампа, отношения Европы с США никогда не восстановятся."
Является ли трансатлантический разрыв временным или структурным? Является ли Дональд Трамп причиной разлада, или президент США лишь симптомом глубинных тенденций? Оптимисты цепляются за надежду, что утраченная стабильность может быть восстановлена ​​после Трампа. Проведя последние несколько дней в Вашингтоне, я сомневаюсь в этом.
.......
Что касается сотрудничества в сфере безопасности, то в свой первый срок Трамп как минимум отправил на Украину противотанковые ракеты Javelin; теперь же он, в лучшем случае, позволит европейским правительствам закупать американское оружие для Киева. Тем временем, Владимир Путин водит его за нос, пока российский диктатор злорадствует, проходя по красной дорожке в Анкоридже, штат Аляска.

Оптимизм может стать формой веры, и некоторые все еще цепляются за веру, несмотря на все доказательства, в то, что старые добрые трансатлантические времена вернутся.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/sep/11/donald-trump-europe-transatlantic-alliance-never-recover
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36010
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 11:28

Ідеї з ФБ

Зображення

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40775
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 11:47

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Тобто бикувати не треба представникам влади.

Быковать не нужно никому.
Пока идет спор, кто первым должен начать, ничего не начнется.

Начнем со сгнившей рыбьей головы.
Которая в воюющих и Израиле, и Иране(и наверно в б.Югославии 30 лет назад тоже не воняла) свежа и злобно вращает глазами.
Шо вы думаете по действиям просроченной, проворовашейся и просравшей все шансы договориться ранее нашей верхушки на северных и восточных фронтах? Личном участии и особенно их зажравшихся отпрысков. Те что в Израиле 23-24(их отпрыски) гибли в пехоте в Газе.
Барну и Куприя в пример не приводить. Как и Тягнибока с сыном.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5359
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:
  detroytred написав:Картинка гарна. Чудова.
Але Буданов чітко визначив, що впливу на продовження орківської агресії вона не має.
Про якусь програму переозброєння на 1,2 трлн. ДОЛЛ. вказав. Зауваживши, що навіть якщо на 60% виконають, то й це значне.

Це Кривонос про голод казав і про вплив економічних негараздів.

І кому довіряти з них двох?

Хз навіщо і чому Буданов дав отаке інтерв'ю.
По суті воно йде напротиріч заявам Зе і Ко, партнерам.
Не просто напротиріч, а вщент розносить всю базу їх обгрунтувань.
(Практично повторив а-ля отой хід Залужного в Тайм).

Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... :lol:
А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю ? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))
Треба якось зробити нагадування, перевірити, коли мені буде 75
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36590
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8242 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 12:23

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:[
Для "притягнення до адмінвідповідальності" - есть. Но какое оно отношение к "объявлен в розыск непонятными людьми без документов" имеет? :shock:

Його ж повезли протокол складати

Это тцк какую-то новую постанову вчера выпустили? :shock: -- протокол на месте нарушения составляется...

Це правовий нігілізм німецького бігунця
Ото так він і «законно» виїхав
А в Україні постанова має складались саме в ТЦК і підписують її посадові особи ТЦК .
(ст. 221, 222 , 283 КУпАП).

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 цього Кодексу, розглядають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та інші уповноважені на те посадові особи.»

За результатами розгляду справи орган (посадова особа), уповноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення, виносить постанову.
Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.»



Hotab
 
Повідомлень: 16241
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 12:34

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Це якийсь спортивний спарінг, чи затримка і доставка людини яка в розшуку? То до чого тут осуд «натовп на одного»?

Закінчуй вже дурня включати.
Та він не включає дурня - він по житті такий дурак!
  Letusrock написав:По перше військові немали жодного права затримувати цивільного, тільки поліція.
Та і я це наголошую, але незламники наче спецом це ігнорують.
  Letusrock написав:Є вчорашнє відео з Дніпра де четверо посеред вулиці просто пиз..ять руками і ногами чоловіка (не затримують, не пакують, не тягнуть кудись а просто пиз..ять), а той кричить на всю вулицю "в мене дитина - інвалід".
Давайте відео в студію - подивимось, як ще будуть незламники оправдовувати жорстоке поводження/побиття(катування?) з СВОЇМИ громадянами?


п.с.
Стм - ваша думка стосовно цього, теж важлива для нас! ;)

Бо Флер - не питаю. Вона поїхала в Амстердам на конкурс...
(ЛАД в темі) ;)
Психологія та саморозвиток
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8640
З нами з: 18.03.21
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 12:36

Успіх
Долярек, я і перший раз прочитав, дублювати видалене не обовʼязково, бо відлетиш в бан і будеш скулити 😅😅
Hotab
 
Повідомлень: 16241
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це німецький правовий нігілізм,
А в Україні постанова має складались саме в ТЦК і підписують її посадові особи ТЦК .
(ст. 221, 222 КУпАП).

ні це у вас Остазійсько-євразійський нігілізм згідно постанови номер 1984 (розділ "двоєдумство")
Статті 221 та 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) не стосуються повноважень ТЦК та СП

І ще по тисячу першому кругу: 1) рибалки не мають права затримувати цивільних, 2) поліція не може затримувати громадян на підставі "розшуку в тцк" (це словосполучення напевно згенерував якийсь трускавецький "брєдогенератор"), тим більше кудись відвозити як таксисти
Letusrock
 
Повідомлень: 2671
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15102151031510415105>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124509
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 309248
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 989970
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.