Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 02:26

  Hotab написав:ЛАД
Хотите сказать, что у вас документы не в порядке? :)


В плані все оновлено своєчасно? Звичайно що так.
Але ж тут Летусроки лякають, що тягнуть в бусік за ноги всіх, навіть у кого оновлено. 😅
хз кого там тягнуть, сюди дотягають в основном покаявшихся сзчшників :lol:
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 02:53

Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 03:00

  Hotab написав:Banderlog
Чекаєм долярека

Хіба після того як жінка не пройде комісію.
В мене на днях теж був шанс в тцк но в цвс. Відмовився.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 03:02

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Чекаєм долярека

Хіба після того як жінка не пройде комісію.
В мене на днях теж був шанс в тцк но в цвс. Відмовився.

ЦВС то шо?

У нас тут ще Кендел є. Ну дуже специфічний воєн. :lol:

Зображення
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 03:02

  Banderlog написав:
  Hotab написав:ЛАД
Хотите сказать, что у вас документы не в порядке? :)


В плані все оновлено своєчасно? Звичайно що так.
Але ж тут Летусроки лякають, що тягнуть в бусік за ноги всіх, навіть у кого оновлено. 😅
хз кого там тягнуть, сюди дотягають в основном покаявшихся сзчшників :lol:
Чмут недавно критиковал организацию призыва и писал о том, кого "дотягивают" и какой процент от призванных. Тут выкладывали ссылку (по-моему, detroytred).

Присоединяюсь к вопросу - що таке цвс?
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Може цивільно-військове співробітництво?
Гугел видав першим:
https://share.google/qJgO6VnmJM7oqbSSD
Добавлю к вопросу о морали.
Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).
На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.
  alibob написав:https://share.google/qJgO6VnmJM7oqbSSD

Спасибо.
А у нас есть такая структура?
Поторопился с вопросом.
  Hotab написав:
ЦВС то шо?

Цивільновійськове співробітництво. Функції 2,
випросювати волонтьорку, і різні ніштяки .
Та передавати тіла родичам, короч несвадєбний і негенерал.
Наш бригадний ні випросювати ні агресивно жебрати не вміє.)
  Banderlog написав:
  Hotab написав:
ЦВС то шо?

Цивільновійськове співробітництво. Функції 2,
випросювати волонтьорку, і різні ніштяки .
Та передавати тіла родичам, короч несвадєбний і негенерал.
Наш бригадний ні випросювати ні агресивно жебрати не вміє.)

Понятно, почему отказались.
К чёрту такую работу, особенно вторую часть.
