Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:21
Shaman написав:
я за проведення реальних перемовин
Очень много лишних слов.
Ваше понимание "реальних перемовин"?
А то у вас больше "вони скоро самі видохнуться", "Раша розвалиться" и т.п.
Отвечать на вашу демагогию надоело. Много лозунгов, а конкретики вы избегаете.
P.s. Смешно читать о черноморском флоте. Вроде он играл существенную роль в войне. Хотя его сокращение наш несомненный успех. И это позволило избежать обстрелов прибрежных районов с моря. Но не решает задачу.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 13 вер, 2025 20:28
2
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:22
pesikot написав: fox767676 написав: _hunter написав:
Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся
видать давно вы не нюхали дым отечества
помимо мобилизации последние полгода добавилось стрессов
На словах ты такой грозный, а на деле - до усрачки боишься мобилизации )
только вонючий дементный бомж из обоссанной черниговской подворотни мог сделать вывод противоположный написаному, где указано что мобилизация далеко не единственная проблема живущих в Украине
Я сейчас был в ужгородском маке, там пёсик гавкал на посетителей грозно прося то ли внимания, то ли еды, я с улыбкой вспомнил нашего форумного пса патрона
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 13 вер, 2025 20:24
-
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:23
ЛАД написав:
... Через 6,5 лет "щоб перевірити версію про те, що перед катастрофою літака на борту могла виникнути пожежа".
Это не для установления причин смерти.
мета суперечки? чи аби поговорити? спитайте в Холяви, можливо він знає порядок...
на мій хлопський розум розтин мають проводити у будь-якому разі. от зараз ми отримали тіла загиблих - ексгумацію будуть проводити кожного, не зважаючи на стан. хоча в деяких випадках причину можуть й не встановити - як у випадку з Рощиною...
й це до речі гадаю, як один з елементів розслідування. хтось помер від задухи, хтось від вогню, хтось від удару. а якщо хтось загинув від вогнестрелу чи внаслідок вибуху - це ж інша картина? тому з логіки виникає, що перевірять всіх. та й зберуть до купи за можливості, бо так рештки можуть бути розкидані...
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:24
Shaman написав:
але це ще й від дітей залежить - хтось почне рятуватися, хтось залишиться з батьками. а ще буває, що дитинка тікає, а батьки, щоб той не вважав себе вже повної мразотою, кажуть - ти тікай напівсиночку, а ми вже старенькі своє прожили. гадаю якраз такий випадок.
Якщо старенькі прожили, чому б молодим не дати пожити і виховати дітей?
Ви де воюєте? Де батьків або дітей захищаєте? Відповідайте конкретно, а не "взагалі".
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:28
Shaman
мета суперечки? чи аби поговорити?
Ну якщо глобально, то кацапи спрямовано вбили, чи просто покривають помилки безтолкових air traffic controllers. (Про помилки екіпажу тут в будь якому разі нема сумнівів)
Я вважаю, що друге.
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:33
Shaman написав: ЛАД написав:detroytred, Hotab
Знаете, что мне больше всего понравилось в вашем споре?
То, что спорят 2 человека, которых эти проблемы совершенно точно никак не коснутся.
Ни в качестве задержанных ТЦК, ни в качестве работников ТЦК.
щось ви забули німецького бігунця, який дуже активно критикує мобілізацію - бо треба виправдати власну втечу.
й чомусь всі критики забувають про головне - причини мобілізації. влада сама вирішила мобілізувати з усіма наслідками, а не тому, що йде війна, наступає ворог, який зовсім не рахує людські втрати - й потрібно від нього захищатися. всі ці критики мобілізації не пропонують ЖОДНОГО рішення, й ховають голову в пісок, що ухилянтсво від мобілізації було в США під час війни у В'єтнамі, й там це теж було злочином. немає справедливої мобілізації, на жаль. чому ці настрої розганяють проросійські сили - зрозуміло. зрив мобілізації теж допомагає руським наступати. чого це підтримують наче наші - або дурні, або егоїстичні боягузи (хоча останні мали б заховатися й не відсвічувати), або не такі вже й наші...
Який вік був у США під мобілізацію?
Кордони на замку були для М1860 (М2260потім)?
Воювали до кородонів Вєтнаму 1945?
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:34
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
............
але це ще й від дітей залежить - хтось почне рятуватися, хтось залишиться з батьками. а ще буває, що дитинка тікає, а батьки, щоб той не вважав себе вже повної мразотою, кажуть - ти тікай напівсиночку, а ми вже старенькі своє прожили. гадаю якраз такий випадок.
Детей у вас, похоже, нет.
чого ви так вирішили? помиляєтесь...
......
Потому что должны бы понимать, что родители для спасения детей пойдут на всё.
И совсем не для того, чтобы ребёнок "не вважав себе вже повної мразотою", а чтобы он выжил.
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:39
До нас приєднався алкоголік))
Тссс
👇
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 вер, 2025 20:54
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:47
Hotab написав:ЛАД
Хотите сказать, что у вас документы не в порядке?
В плані все оновлено своєчасно? Звичайно що так.
Але ж тут Летусроки лякають, що тягнуть в бусік за ноги всіх, навіть у кого оновлено. 😅
Який ти розумний , "непридатний" впенс , захистник комбайнерів у мирний час , а коли ворог на порозі то воно не придатне...,
але таким і оновлення ні до чого не зобовьязує,
впенсів і мусаров держиморди держави вірощують для того щоб у час х натравити і бити кійками комбайнерів і верстатників з учителями і іншими яким не подобається ...
Тебе вчили 5 років на податки трактористів, на 100 % усе від трусів до шенелі за державний кошт(комбайнерів і вчителів...), харчування і проживання
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 13 вер, 2025 20:55
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:49
Shaman написав: ЛАД написав:
... Через 6,5 лет "щоб перевірити версію про те, що перед катастрофою літака на борту могла виникнути пожежа".
Это не для установления причин смерти.
мета суперечки? чи аби поговорити? спитайте в Холяви, можливо він знає порядок...
на мій хлопський розум розтин мають проводити у будь-якому разі. от зараз ми отримали тіла загиблих - ексгумацію будуть проводити кожного, не зважаючи на стан. хоча в деяких випадках причину можуть й не встановити - як у випадку з Рощиною...
й це до речі гадаю, як один з елементів розслідування. хтось помер від задухи, хтось від вогню, хтось від удару. а якщо хтось загинув від вогнестрелу чи внаслідок вибуху - це ж інша картина? тому з логіки виникає, що перевірять всіх. та й зберуть до купи за можливості, бо так рештки можуть бути розкидані...
"зараз ми отримали тіла загиблих - ексгумацію будуть проводити кожного" - вы не понимаете причины?
Правда, путаете "ексгумацію" и "розтин", но ладно.
Причины совершенно понятные - установить, погибли они в бою, от пули или осколка или в результате пыток в плену.
И при вскрытии Рощиной много чего установили, подтверждающего преступления РФ.
При авиакатастрофе сомнений в причинах смерти нет. Можно искать на трупах следы взрыва или пожара. А смысл устанавливать "причины смерти", когда "рештки можуть бути розкидані". Вы полагаете, что "розкидані рештки" не достаточная причина смерти?
