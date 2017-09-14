RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:42

fox767676
Сербія, де народні маси нормально відносилися до геноцидів у сребреницях отримала у 2008 безвіх та єврокандидаство


Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році вступ
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році всту


А в нас ще гірші ніж у сербів.
Якщо б Європа була дій1сно зацікавлена хоча у переобранні помаранчевих нам би дали безвіз з кандадатством ще у 2008. І не було б ніякого Януковича і майданів проти нього
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:46

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році всту


А в нас ще гірші ніж у сербів.
Якщо б Європа була дій1сно зацікавлена хоча у переобранні помаранчевих нам би дали безвіз з кандадатством ще у 2008. І не було б ніякого Януковича і майданів проти нього

Ющ був зламаний. Він то не дурний дядя в принципу , але чи його отруєння залякало, чи в принципі яйка мʼякі .. Але він не використав той шанс. Займався бджолами та памʼятниками , а ділом - ні
