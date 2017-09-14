Сербія, де народні маси нормально відносилися до геноцидів у сребреницях отримала у 2008 безвіх та єврокандидаство
Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році вступ
Суб 20 вер, 2025 16:42
fox767676
Суб 20 вер, 2025 16:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А в нас ще гірші ніж у сербів.
Якщо б Європа була дій1сно зацікавлена хоча у переобранні помаранчевих нам би дали безвіз з кандадатством ще у 2008. І не було б ніякого Януковича і майданів проти нього
Суб 20 вер, 2025 16:46
Ющ був зламаний. Він то не дурний дядя в принципу , але чи його отруєння залякало, чи в принципі яйка мʼякі .. Але він не використав той шанс. Займався бджолами та памʼятниками , а ділом - ні
