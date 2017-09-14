|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 вер, 2025 16:42
fox767676
Сербія, де народні маси нормально відносилися до геноцидів у сребреницях отримала у 2008 безвіх та єврокандидаство
Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році вступ
Hotab
Повідомлень: 16382
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 16:44
Hotab написав:
Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році всту
А в нас ще гірші ніж у сербів.
Якщо б Європа була дій1сно зацікавлена хоча у переобранні помаранчевих нам би дали безвіз з кандадатством ще у 2008. І не було б ніякого Януковича і майданів проти нього
fox767676
Повідомлень: 4260
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 16:46
fox767676 написав:
Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році всту
А в нас ще гірші ніж у сербів.
Якщо б Європа була дій1сно зацікавлена хоча у переобранні помаранчевих нам би дали безвіз з кандадатством ще у 2008. І не було б ніякого Януковича і майданів проти нього
Ющ був зламаний. Він то не дурний дядя в принципу , але чи його отруєння залякало, чи в принципі яйка мʼякі .. Але він не використав той шанс. Займався бджолами та памʼятниками , а ділом - ні
Hotab
Повідомлень: 16382
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 17:01
Hotab написав:
Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році всту
А в нас ще гірші ніж у сербів.
Якщо б Європа була дій1сно зацікавлена хоча у переобранні помаранчевих нам би дали безвіз з кандадатством ще у 2008. І не було б ніякого Януковича і майданів проти нього
Ющ був зламаний. Він то не дурний дядя в принципу , але чи його отруєння залякало, чи в принципі яйка мʼякі .. Але він не використав той шанс. Займався бджолами та памʼятниками , а ділом - ні
Дуже схоже, що він такий і був з самого початку, а не "зламався".
ЛАД
Повідомлень: 36238
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4860 раз.
