понад 100к на "мавік для моєї першої в/ч" якось впорався зібрати самостійно за тиждень...
Питання тільки в тому, що якщо це перший (і єдиний) мавік, то зібрати 100к по сусєкам знайомих, які живуть не на мінімалку, не буде складно. А от другий, пʼятий , десятий.. А 3.5 років збирати то і «овсі»(с) Детройт
Бо я вже подумав, що зашкварив так само, як і з "тулмачити" та "і тощо" 😀
30 років жив , 10 років воював, як тільки помер все за що воював-розсипалось... .......
Shaman написав:а вони прям собі 20% залишають? звідки інфо?
Мають право залишати... Не буду шукати та репостити ІПСО щодо невідповідності авто та приватної охорони їх довоєнним доходам, але питань там багато...
Shaman написав:а 10 млн грн на рік - це не гроші? пропоную спробувати зібрати хоч 1 млн
але треба розрізняти питання та звичайні накиди. те, що є замовні накиди, це очевидно. звіти я так розумію друкують, фонди публічні. кому треба, можуть перевірити. в мене немає питань. й в тих, хто донатить кошти теж немає, бо інакше б не донатили.
й дивують накиди на інших. вітаю, що закрили свій збір. але все одно не розумію, чого муляє Будівельник, який закриває свої мільйони?
Пляяяяяя.... Це не те, що шах і мат Будівельнику! Це взагалі - шістки йому на пагони!!!
Shaman написав:...... ну й жахи бусифікації - отут люблять обсмоктати кожен випадок. системні знущання з наших полонених, яких набагато більше - це не цікава тема. а як когось в бус закинули - о, це треба обговорити... або якийсь номінант Дарвіна зістрибнув з вантажівки на ходу - це взагалі...
А смысл из обсуждать? - для "посадки" нужно что бы они на территории "этой страны" оказались для начала. А вот почему по той же 120й так никто и не сел - вот это - вопрос
сенс обговорювати? звісно, чого обговорювати, через що власне йде мобілізація й що буде з людьми, якщо ми здамося. звісно не з усіма, але з багатьма.
але ти взагалі проблеми не бачиш? що такого, знущаються з українців... хлопчик, а ти хто такий? бо все більше скидаєшся на руського провокатора...
Опять методы инструктора райкома - представить оппонента врагом народа.. _hunter не писал "що такого, знущаються з українців". Написал только о том, что это бесполезно, мы с этим сделать ничего не можем. Только повозмущаться. Ни препятствовать этому, ни наказать виновных мы не можем. А на поведение ТЦК мы можем повлиять и наказать тех, кто грубо нарушает закон. Да, избиения и издевательства, не массовые явления, а отдельные случаи. Надеюсь, не очень частые. Но наказывать за них нужно. Именно для того, чтобы они не стали массовыми.
Shaman написав:ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди.
Новий ( черговий ) міністр оборони в інтервʼю розповідає, що мобілізація йде як і заплановано: 30 тис на місяць. Інтервʼю свіже, посилання знайдете якщо буде бажання. Тож, на його думку, «ресурсу» вистачає. В останній час став помічати, що ви перестали колєбаться с лінієй партіі і дозволяєте собі вільності у судженнях.
Вы убеждены? С экономикой проблем нет? Мы успешно бурными темпами развиваемся? В условиях, когда регулярно прилёты по "цивільним підприємствам", по ж/д, по энергообъектам. С финансами проблем нет? Когда половина бюджета закрывается за счёт иностранных вливаний? Причём не известно, какая часть из них кредитная. Не бывает войны, в которой у воюющей стороны нет проблем зі зброєю. О том, насколько они критичные, мы с вами не знаем. С ПВО, например, проблема критичная. Но это на поверхности и скрыть нельзя.
вас тут нещодавно ганяли за аварії на АЕС - так ви розповідали, що ви мене за дрібниці хапаєте, я ж по суті. й тепер те саме робите. тому змушений розкладати по полицях.
звісно, в країні, на яку напали, яка воює з сильним агресором - проблеми - це зрозуміло. але найбільша проблема для ведення зараз бойових дій - це особовий склад. про економіку - подивиться як живе Харків, я не кажу про Львів чи Київ - дуже схоже на 2СВ? далеко ні. так, бюджет дефіцитний - але його закривають іноземною допомогою? так, закривають. кредити, донати - розберемося після війни. з ПВО враховуючи рівень обстрілів - в нас дуже чудово працює ПВО.
а от воювати нема кому, це так. тому зараз цк НАЙБІЛЬША проблема
безкінечну війну не може вести ЖОДНА країна. ви знову мені приписуєте свої висловлювання.
Я вам такое не приписывал. Но вы написали о том, что "країна виснажена - поки більше психологічно". И в результате у нас "дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом" Об этом можно было бы и не говорить. После 3,5 лет войны это естественно. В любой стране. Какой выход? Ждать, пока РФ развалится или хотя бы потерпит экономический крах, как вы всё время предлагаете?
спочатку відповім у вашому стилі - ні, звісно треба капітулювати, як ви постійно пропонуєте
тепер за суттю. знову ви мені приписуєте свої вислови. Раша розвалиться, але це стане після війни. якщо під час - нам пощастить. я кажу, що треба домовлятися про перемир'я, й дотискати Рашу, щоб вона сідала за стіл перемовин. чому не хоче - бо наступає. чому насиупає - бо переважає в кількості й не рахує втрати. тому завдання просте - й далі збільшувати рівень втрат для Раші або зупинити їх наступ. тоді там вже теж почнуть виникати питання.
для будь-якої країни поточні умови, що пропонують Раші, це більш ніж достатньо. але Раша, як у казці Пушкіна. гадаю завершиться схожим образом.
й зустрічне питання - а що ви пропонуєте? особливо під час, коли ми шукаємо, як би домовитися? чекаю відповідь
й про які суперечки йде мова, від чого ви втомилися? у вас "мне надоело, отвечать не хочу, отвечать не буду". це не суперечка, це зливи.
Да можете считать это "зливами". Но спорить с лозунгами и розовыми фантазиями мне, действительно, надоело. А когда вы пишете о том, что нет проблем, ни с экономикой, ни с финансами, ни "зі зброєю", то у меня возникают сомнения, что вы вообще экономист, а не чисто идеологический работник.
просто у вас контраргументів немає - але ховайте голову далі у пісок я не писав, що проблем немає. у вас схоже проблеми з формальною логікою. я писав яка НАЙБІЛЬША проблема.
И напомню, что мой вопрос об "істориках майбутнього" возник на ваши слова: "Якщо в якийсь момент ворог прорве фронт, то історики майбутнього будуть писати про те, що причиною поразки України стала неготовність українців її захищати". Это тоже слова не экономиста, а идеолога.
користувач лапок - а ви не побачили, що це була явна цитата й не моя?