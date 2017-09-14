Додано: Нед 21 вер, 2025 22:36

ЛАД написав: Shaman написав: ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди. ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди. Вы убеждены?

С экономикой проблем нет? Мы успешно бурными темпами развиваемся? В условиях, когда регулярно прилёты по "цивільним підприємствам", по ж/д, по энергообъектам.

С финансами проблем нет? Когда половина бюджета закрывается за счёт иностранных вливаний? Причём не известно, какая часть из них кредитная.

Вы убеждены?

С экономикой проблем нет? Мы успешно бурными темпами развиваемся? В условиях, когда регулярно прилёты по "цивільним підприємствам", по ж/д, по энергообъектам.

С финансами проблем нет? Когда половина бюджета закрывается за счёт иностранных вливаний? Причём не известно, какая часть из них кредитная.

Не бывает войны, в которой у воюющей стороны нет проблем зі зброєю. О том, насколько они критичные, мы с вами не знаем. С ПВО, например, проблема критичная. Но это на поверхности и скрыть нельзя.

безкінечну війну не може вести ЖОДНА країна. ви знову мені приписуєте свої висловлювання. Я вам такое не приписывал. Но вы написали о том, что "країна виснажена - поки більше психологічно". И в результате у нас "дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом"

Об этом можно было бы и не говорить. После 3,5 лет войны это естественно. В любой стране.

Какой выход?

Я вам такое не приписывал. Но вы написали о том, что "країна виснажена - поки більше психологічно". И в результате у нас "дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом"

Об этом можно было бы и не говорить. После 3,5 лет войны это естественно. В любой стране.

Какой выход?

Ждать, пока РФ развалится или хотя бы потерпит экономический крах, как вы всё время предлагаете?

й про які суперечки йде мова, від чого ви втомилися? у вас "мне надоело, отвечать не хочу, отвечать не буду". це не суперечка, це зливи. Да можете считать это "зливами".

Но спорить с лозунгами и розовыми фантазиями мне, действительно, надоело.

Да можете считать это "зливами".

Но спорить с лозунгами и розовыми фантазиями мне, действительно, надоело.

А когда вы пишете о том, что нет проблем, ни с экономикой, ни с финансами, ни "зі зброєю", то у меня возникают сомнения, что вы вообще экономист, а не чисто идеологический работник.

И напомню, что мой вопрос об "істориках майбутнього" возник на ваши слова: "Якщо в якийсь момент ворог прорве фронт, то історики майбутнього будуть писати про те, що причиною поразки України стала неготовність українців її захищати". Это тоже слова не экономиста, а идеолога.

вас тут нещодавно ганяли за аварії на АЕС - так ви розповідали, що ви мене за дрібниці хапаєте, я ж по суті. й тепер те саме робите. тому змушений розкладати по полицях.звісно, в країні, на яку напали, яка воює з сильним агресором - проблеми - це зрозуміло. але найбільша проблема для ведення зараз бойових дій - це особовий склад. про економіку - подивиться як живе Харків, я не кажу про Львів чи Київ - дуже схоже на 2СВ? далеко ні. так, бюджет дефіцитний - але його закривають іноземною допомогою? так, закривають. кредити, донати - розберемося після війни. з ПВО враховуючи рівень обстрілів - в нас дуже чудово працює ПВО.а от воювати нема кому, це так. тому зараз цк НАЙБІЛЬША проблемаспочатку відповім у вашому стилі - ні, звісно треба капітулювати, як ви постійно пропонуєтетепер за суттю. знову ви мені приписуєте свої вислови. Раша розвалиться, але це стане після війни. якщо під час - нам пощастить. я кажу, що треба домовлятися про перемир'я, й дотискати Рашу, щоб вона сідала за стіл перемовин. чому не хоче - бо наступає. чому насиупає - бо переважає в кількості й не рахує втрати. тому завдання просте - й далі збільшувати рівень втрат для Раші або зупинити їх наступ. тоді там вже теж почнуть виникати питання.для будь-якої країни поточні умови, що пропонують Раші, це більш ніж достатньо. але Раша, як у казці Пушкіна. гадаю завершиться схожим образом.й зустрічне питання - а що ви пропонуєте? особливо під час, коли ми шукаємо, як би домовитися? чекаю відповідьпросто у вас контраргументів немає - але ховайте голову далі у пісокя не писав, що проблем немає. у вас схоже проблеми з формальною логікою. я писав яка НАЙБІЛЬША проблема.користувач лапок - а ви не побачили, що це була явна цитата й не моя?