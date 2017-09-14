andrijk777 написав:.......... Все це вірно, але давайте поставимо таке питання: А чи були в персоналу чіткі інструкції як діяти в таких ситуаціях яка сталась на ЧАЕС? Відповідь для мене майже очевидна - не було. Це вже сьогодні, коли все розслідувано можна написати що "действия персонала были неудовлетворительными". Але коли треба прийняти рішення вже, а чітких інструкцій немає то очевидні помилки. І на рахунок що раніше були фізики-ядерщики, а потім прості інженери - це дійсно слушне зауваження. В черговий раз підкреслює що чітких інструкцій у "простих інженерів" не було, а фізики-ядерщики розуміли процеси і таких помилок не допустили б.
Всё верно. Но стоит учесть, что авария произошла во время эксперимента. Эксперимент по определению это нештатная ситуация. Для нештатной ситуации сложно предусмотреть чіткі інструкції.
flyman написав:....... - з США не потрібно погоджувати цілі ударів
Это не известно.
- США взяло курс на зниження ціни нафти на світовому ринку
Не США. ОПЕК решило увеличивать квоты. + возможное замедление мировой экономики.
Кстати, по поводу Милея:
- Демонстрация поддержки президентом Хавьером Милеем со стороны правительства США, включая потенциальную финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов, остановила обвал на рынках Аргентины. - Перспектива поддержки со стороны США, вероятно, снизит стоимость акций, облигаций и валют Аргентины в преддверии важных национальных выборов. - Потенциальное вмешательство укрепило уверенность в том, что Аргентине удастся избежать резкого роста спроса на валюту и у нее будет достаточно денег для покрытия предстоящих обязательств.
За даними Єврокомісії від ЄС загальна підтримка Україні з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні становить приблизно €168,9 мільярда. За той же період ЄС витратив понад €205 мільярдів на імпорт енергоносіїв з Росії.
Лукавые цифры. €168,9 мільярда нам это чистая сумма. €205 мільярдів, заплаченных РФ, включает стоимость добычи, транспортировки. Не знаю, сколько в итоге останется чистых, но точно существенно меньше, чем наши €168,9 мільярда.
ЛАД написав:Всё верно. Но стоит учесть, что авария произошла во время эксперимента. Эксперимент по определению это нештатная ситуация. Для нештатной ситуации сложно предусмотреть чіткі інструкції.
Это так, но для промышленного реактора можно прописать в инструкции запрет на проведение экспериментов.
Не уверен, но, по-моему, их проводят и сегодня. Какие-то эксперименты можно провести только на промышленном реакторе. Имею ввиду эксперименты, касающиеся именно работы реактора. Чисто научные, конечно, никто там не проводит. В Чернобыле проводили эксперимент, касающийся работы турбины. И это делается именно для того, чтобы разработать инструкции для аварийных ситуаций. Просто эксперимент должен быть чётко спланирован и при каких-то отклонениях немедленно прекращён и отложен на позже. А не пытаться сделать в срок во что бы то ни стало.
flyman написав:....... - з США не потрібно погоджувати цілі ударів
Это не известно.
- США взяло курс на зниження ціни нафти на світовому ринку
Не США. ОПЕК решило увеличивать квоты. + возможное замедление мировой экономики.
Кстати, по поводу Милея:
- Демонстрация поддержки президентом Хавьером Милеем со стороны правительства США, включая потенциальную финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов, остановила обвал на рынках Аргентины. - Перспектива поддержки со стороны США, вероятно, снизит стоимость акций, облигаций и валют Аргентины в преддверии важных национальных выборов. - Потенциальное вмешательство укрепило уверенность в том, что Аргентине удастся избежать резкого роста спроса на валюту и у нее будет достаточно денег для покрытия предстоящих обязательств.
Таке враження, що "збили паніку" або "фінансову атаку" (як відомо, Сорос колись фунт стерлінга "атакував"), в статті це "sharp selloff" (різкий розпродаж). Буває достатньо "вербальних інтервенцій" (цитата: Whether the money materializes or not, investors said the prospect alone will likely be enough).
Власне в першому реченні основна теза: Speculators seeking to profit from the selloffs racing through Argentina’s markets were stopped dead in their tracks by a powerful investor willing to take the opposite side of the trade: The US government.
flyman написав:з іншого боку: - з США не потрібно погоджувати цілі ударів
Після серпневих ударів на доставці нафти я зробив висновок що останні обмеження по цілях для України зняті(або Україна сама їх зняла).
flyman написав:- США взяло курс на зниження ціни нафти на світовому ринку
Це одна з ключових надій на Трампа перед виборами. Попередній раз, коли Трамп прийшов до влади - ціни на нафту сильно падали. На цей раз вони впали, але слабо. Зараз особливих надій що ціни сильно впадуть немає. До $60(Бренд) впасти можуть, але це явно не достатньо щоб зупинити агресію путіна.
и. И все же ИНСАГ попрежнему придерживается мнения о том, что критические действия персонала были в основном ошибочными. Как указывается в INSAG1, человеческий фактор следует по-прежнему считать основным элементом среди причин аварии. Низкое качество регламентов и инструкций по эксплуатации и их противоречивый характер явились тяжелым бременем для эксплуатационного персонала, включая Главного инженера.
...
"ничто не ново". це про аварію на Фукусімі
Персоналу на энергоблоках пришлось в свете карманных фонарей перечитывать аварийные инструкции, однако в них не оказалось никаких указаний, относящихся к полному обесточиванию. Более того, документация была составлена исходя из того, что будут доступны все критически важные показания приборов. К персоналу станции и управляющему Ёсиде пришло осознание того, что сложившаяся ситуация превосходит все ранее предполагавшиеся сценарии тяжёлых аварий[17]. При отсутствии относящихся к делу процедур персонал был вынужден действовать большей частью исходя из собственного понимания ситуации[18].
Shaman написав:хлопче, Україна воює завдяки Європі.
І рфія також.
За даними Єврокомісії від ЄС загальна підтримка Україні з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні становить приблизно €168,9 мільярда. За той же період ЄС витратив понад €205 мільярдів на імпорт енергоносіїв з Росії.
Лукавые цифры. €168,9 мільярда нам это чистая сумма. €205 мільярдів, заплаченных РФ, включает стоимость добычи, транспортировки.
Ну так, частину з цих €205 мільярдів отримали у вигляді зарплат співробітники компаній, комусь пішли прибутки, дивіденди, податки і т.д. Таким чином майже всі ці кошти якось та й попрацювали на ворожу економіку. Так і у нас далеко не всі €168,9 мільярди допомоги пішли на озброєння.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 25 вер, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.