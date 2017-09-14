|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:03
ЛАД написав: buratinyo написав:
Не каждый способен смириться с мыслью, что
то, что, ему кажется "правдивыми подробностями", в действительности фантастика и сказки для детей.
О! Як ви праві!!!
Чи здогадується молодий ЛАД чому закриті частини АЗС? Чи чому за останні місяці 4 кошти які були виведений з банків зросли з 400млрд. до 1 трлн. так фублів але... Чи чому він отримує вже 4 дні робочих замість 5.
Але блондинку цікавить чи молодий ЛАД до своїх 75 буде як дитина на чистому оці вихваляти свій завод який був 300 років тому і державу яка розвалилася у мить ока, але була ого-го навіть якщо продукти тоді потрібно було ловити о 5 ранку, бо о 6 щось не те було )))
Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:07
fox767676 написав: buratinyo написав:
Подтверждаю Ваши наблюдения. У меня такое же впечатление от их блогеров в последние дни. Что-то подозрительно
синхронно они начали генерировать недовольство.
Ну и ...? Вы подозреваете что недовольство наигранное , но выводы сделать не в состоянии
, и идете на поводу спланированного вражеского ипсо, агент буратино?
У кого шо болит, тот о том и говорит.
Я много чего делать не в состоянии. Например, не могу в космос летать. Голова может закружиться.
Спланированное вражеское ипсо на то и ипсо. Зачем с ним спорить, если все равно знаешь, что пропаганда всегда лжет и ей то уж точно правда не интересна? Точно так же нет смысла в поиске там объективных данных, их там просто нет. Также и выводы не делаю из сообщений кремлевских или других блогеров. Это все равно что искать бриллиант в кучах навоза. Кто-то может думать иначе, допускаю. Не всем же быть прогрессивным буратино.
Расскажите суть их операции, пожалуйста, если разобрались в чем-то из вражеского ипсо. Каковы цели или причины?
Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:19
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Самі принципи міняти треба. Самі принципи у владі..
Коли ти призначаєш собі! ж в помічники! а-ля "Баканова", або знімаєш "Залужного"...
І за такими принципами всі відповідно і до низу, бо як же може за таких умов бути інакше.
Это не принципы, а действия.
Самі, що не є, принципи.
Або ти принципово призначаєш людину, яка відповідає посаді, або принципово - того, хто тобі зручний.
Або ти вимагаєш від підлеглого те, що потрібно справі; або те, що потрібно тобі.
Або ти того, хто не справляється, замінюєш; або не замінює, поки не прижме вкрай.
Або ти сам робиш більше мінімуму і вимагаєш від підлеглих того ж; або по мінімуму.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:22
_hunter написав:
Фарш в том посте - это попадание на полигон, если не ошибаюсь..
Фарш в тому пості - це повернення до обговорення , яке починав пан Флайман ще в 2022 році.
Він тоді впевнено стверджував, що так як його дєло знищено, сам він не стоїть на обліку в жодному ТЦК, то його не можуть забрати віддавати борг батьківщині. Все це було ним приправлено красномовною фразою «фарш назад не прокручується».
Жодні приклади, коли тисячі людей взагалі ніколи не були на обліку, але все одно поза їх бажанням призиваються, заводиться дєло і проблема вирішена - не працювали.
Зараз вже виходить згідно останніх новин, що навіть примусово таку публіку поставили на облік.
От тепер питання до пана Флаймана, фарш все ще не прокручується?
Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:28
detroytred написав: ЛАД написав:
Нельзя сравнивать Вьетнам и Афган с нами.
Совершенно разные войны.
Они вели партизанскую
войну. И для этого у них были очень подходящие условия - у Вьетнама джунгли, у Афгана горы.
У нас война регулярных армий
.
Если бы они вели такую войну, они проиграли бы достаточно быстро, как произошло в Ираке.
Принципо немає різниці, що саме заважає одному противнику дістати іншого -- гори-джунглі чи безпілотники.
Довге логістичне плече (домовленість). Чи ще щось.
В тому-то і різниця, що в Іракє ніщо не заважало.
А швидко в нас не могло закінчитися хоча б, тому що поперти захоплювати 40 млн. країну і такого географічного масштабу угруповуванням (скільки там було орків на початку? - менше 500т.?) це якась авантюра.
В Іраку була ціль скинути "крававого Хузейна", на відміну від.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:31
buratinyo написав:
Расскажите суть их операции, пожалуйста, если разобрались в чем-то из вражеского ипсо. Каковы цели или причины?
cорвать поиски дипломатического трека с привлечением КНР\США
Зачем если рф типа скоро само запросит о мире
Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:44
Hotab написав: _hunter написав:
Фарш в том посте - это попадание на полигон, если не ошибаюсь..
то його не можуть забрати віддавати борг батьківщині.
Ну так а я про что? - то, что его уже второй раз посчитали - то уже дело такое.
А то, что бешенный принтер хоть "поезд стой! Раз, два!" принять может - так это и так понятно...
Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:50
detroytred написав: ЛАД написав:
Нельзя сравнивать Вьетнам и Афган с нами.
Совершенно разные войны.
Они вели партизанскую
войну. И для этого у них были очень подходящие условия - у Вьетнама джунгли, у Афгана горы.
У нас война регулярных армий
.
Если бы они вели такую войну, они проиграли бы достаточно быстро, как произошло в Ираке
.
Принципо немає різниці, що саме заважає одному противнику дістати іншого -- гори-джунглі чи безпілотники.
Довге логістичне плече (домовленість). Чи ще щось.
В тому-то і різниця, що в Іракє ніщо не заважало.
А швидко в нас не могло закінчитися хоча б, тому що поперти захоплювати 40 млн. країну і такого географічного масштабу угруповуванням (скільки там було орків на початку? - менше 500т.?) це якась авантюра.
Вариант относительно краткосрочности войны в Ираке, согласно поговорки ищак груженный золотом откроет ворота любой крепости, не принимается в расчет ?
Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:51
_hunter написав: Hotab написав: _hunter написав:
Фарш в том посте - это попадание на полигон, если не ошибаюсь..
то його не можуть забрати віддавати борг батьківщині.
Ну так а я про что? - то, что его уже второй раз посчитали - то уже дело такое.
А то, что бешенный принтер хоть "поезд стой! Раз, два!" принять может - так это и так понятно...
"демографічний обов'язок"
Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:54
fox767676 написав: buratinyo написав:
Расскажите суть их операции, пожалуйста, если разобрались в чем-то из вражеского ипсо. Каковы цели или причины?
cорвать поиски дипломатического трека с привлечением КНР\США
Зачем если рф типа скоро само запросит о мире
Ну то да ... дипломатический трек ... с привлечением ...
США, в лице Трампа, встречает Путина красной дорожкой и рукоплещет Путину
Китай, в лице Си, ставит Путина по правую руку от себя
Это патужное привлечение дипломатического трека )
Продолжай развлекать, сегодня пятница ))
