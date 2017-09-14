З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.
економіка ридає
Математика теж ридає ...
40 000 - виїхало 13 000 - в"їхало
Одже -40 000, Госпідя ... і це підприємець, по легенді ...
"на оці 2% і живу" (с) ))
Виїхало 40 тисяч за три тижні. З чим ти не згодно? І якщо дельта "всього" 27 тис за три тижні, то ти своїми котячими мізками не усвідомлюєш турбо потужність вимивання населення з країни через попередні заборони влади? дєбєт/крєдіт Хіхікає воно смайлами...
Міняти. Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети. Самим свої. Хоч старим можновладцям міняти свої, хоч приходити до влади новим можновладцям вже з новими пріоритетами-принципами.
Надо. А вот как этого добиться?
1 А що Ви хочете почути від демагога-звичайного? В нього ж про одне і те саме-два різних твердження , в залежності від того хто це те саме пише.. Якщо я пишу Людина сама повинна затрачати зусилля на покращення своєї діяльності(життя) це єралашик який претендує на шнобелівку А якщо фантазер пише Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети то це істина в останній інстанції і претензія на нобелівку...
Але ж поставне між можновладці і людина знак тотожне... - і все різниці між твердженнями НУЛЬ. Отже тепер розумієте чому я так негативно відношусь до білого шуму який генерує цей популіст?
Єралашечник, ти впустив ключову відмінність між пересічним і можновладцем (управлінцем) --- в можновладця (управлінця) повноваження на прийняття рішення і головне інструменти-важелі на справу. І предметом об'єктом виступає саме справа. Тобто мова про вплив можновладців-управлінців-регуляторів на країну, ринок, суспільство.
А те, що на своє власне життя пересічний може впливати а-ля по Кіосакі тощо -- то без проблем. Але в стотисячне, чудило, вказую тобі -- предметом є не особисте життя, особиста справа пересічного, людини.
Ти знов, як завжди, ліпиш єралашика. Не розуміючи предмету розмови. Рефлексуючи на вихоплені окремі слова або частинки картинки.
Не напружуйся... Це занадто складно для твого розуміння. Краще на питання-то надай відповідь стосовно неможливості збагачення за одне покоління начебто від мене.
З.и. пересічний змінить свої пріоритети, то цим змінить своє життя. Можновладець-управлінець змінить свої пріоритети на посаді, то цим змінить стан справи, яка в нього в підпорядкуванні. Як школяру на пальцях (((((
З дитинства вчили не ображати тварин, але чую, не втримаюся. Скотиняко, виїхало 40 тисяч за три тижні. З чим ти не згодно? І якщо дельта "всього" 27 тис за три тижні, то ти своїми котячими мізками не усвідомлюєш турбо потужність вимивання населення з країни через попередні заборони влади? дєбєт/крєдіт Хіхікає воно смайлами...
Спершу, навчишь бути чемним,
По-друге, навчись рахувати,
По-трете, не верещи, як свиня, що 40 тисяч виїхало, якщо 13 тисяч повернулось )
На Ставці у п′ятницю розглянуть нові умови контракту для 18-24 річних – Умєров Будуть представлені механізми, які забезпечать ефективне залучення й утримання підготовленого особового складу" , - повідомив Умєров. https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/26/7532670/
fox767676 написав: Шмигаль у 2023 чітко окреслив функцію України як ресурсного центру для Заходу
"айтішник" теж вдало "вміє" рахувати ))
Хоча брехати вміє все ж гарніше )
В сенсі брехати?
Я давав посилання. Фактично так і визначив - ресурсною базою Заходу.
Лови перше, що гуглиться зараз: У рамках програми реформ уряд має намір розробити нову економічну модель держави, згідно з якою Україна повинна стати "ресурсним центром Європи". Про це повідомив у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Скоординували потреби та співпрацю у відновленні з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ"", – написав прем'єр. https://www.unian.ua/economics/other/sh ... 23089.html
buratinyo написав:Расскажите суть их операции, пожалуйста, если разобрались в чем-то из вражеского ипсо. Каковы цели или причины?
cорвать поиски дипломатического трека с привлечением КНР\США Зачем если рф типа скоро само запросит о мире
От ви кажете що кнр треба заморожений конфлікт. Мені здається, що з їх точки зору він достатньо холодний. Поки є баланс на лінії фронту. От відмова сша від донорства для китаю неприємна. Але по факту трамп зайняв симетричну позицію до китаю. Не здивуюсь якщо штати будуть купляти російський газ і продавати європейцям а ті вже нам.