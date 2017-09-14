|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 вер, 2025 19:39
ЛАД написав:
P.s. Я не понимаю, как может жить страна с постоянным торговым дефицитом. Кроме США.
Соответственно, и города.
Старая кокотка тоже может неплохо и даже хорошо выглядеть, если хорошо намарафетится
флер розкрила секрет фокусу на попередній сторінці
fox767676
Повідомлень: 4347
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 188 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 19:54
Неожиданно...
У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника.
Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик.
уповноважена із захисту державної мови
_hunter
Повідомлень: 10644
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 19:58
Наслідки для суспільних настроїв можуть бути набагато важче. Треба було виходити на сценарій "перемоги по-фінські" у 2022
fox767676
Повідомлень: 4347
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 188 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 19:59
Ти німецьку вже вивчив ?
Чому ні ? ...
pesikot
Повідомлень: 12191
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 19:59
жесть
я не хочу жити з такими в одній країні
тому відкривайте швиденько кордони , щоби в мене не було спокуси вирішити питання за ваш рахунок, бо якісь миколаєвські малолітні халамидники вже розкрили рота на мою чесно зароблену пенсію
флер геноцидить по віку та гендеру, як заповідав алоізович, раніше на 50+ вона називала "біосміття"
Тільки не треба перекручувати та фантазувати. Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати
fler
Повідомлень: 5868
З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:00
_hunter
Неожиданно
Тебе тішить не тільки виїзд українців, а і якомога більше росіянськомовних? 😅
Hotab
Повідомлень: 16516
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2496 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:05
Тільки не треба перекручувати та фантазувати.
Так а кто первый начал-то?
-- сына сюда притянув.
Или, как раз, вашему 18 подходит?..
_hunter
Повідомлень: 10644
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:07
Hotab написав:_hunter
Неожиданно
Тебе тішить не тільки виїзд українців, а і якомога більше росіянськомовних? 😅
меня забавляет "спортивный бег по граблям"
_hunter
Повідомлень: 10644
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:10
Ти німецьку вже вивчив ?
Чому ні ? ...
він вивчив "айн бір/бітте шон" йому вистачає)
Прохожий
Повідомлень: 14148
З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1454 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:14
Тільки не треба перекручувати та фантазувати. Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати
Відрпавляти стариків щоб вони рішали за мене не пригадую.
Це тепер модно у таких як флер ростити єдину "черешеньку" та здухувати пилинки, з якою якщо станеться, то життя пішло по пельменю.
flyman
Повідомлень: 40994
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2858 раз.
