Banderlog написав: ЛАД написав: Всё верно.

Но вы, видимо, пропустили.

Против этого как индивидуального плана detroytred как раз не возражает.

не упустив ) но поводу для їх непримиренної війни не бачу. Достатньо одному піддакувати необхідності реформ, а другому, що кожен сам має кувать щастя) но поки китайський шлях двоємислія недоступний для нас)

Щодо себе, то будівельника мені зрозуміти простіше ніж план реформ, який починається еліта має захотіти...)

Щодо себе, то будівельника мені зрозуміти простіше ніж план реформ, який починається еліта має захотіти...)

Поки все що хоче еліта це

сісти на поток ,

вивести його в "цивілізовану" країну, вивезти туди нащадків.

Так элиты действуют по тому же принципу - обеспечить свой индивидуальный план. Личный.А уж с общественным как получится.И в том-то и дело, чтопризнаёт верность индивидуального плана будивельника, а будивельник не хочет признать необходимость реформ. И то, что в бедной стране не могут все быть богатыми. Причём, это объективно и не всегда зависит исключительно от стараний человека. Вы сами выше писали, что может быть много причин, вплоть до случайностей и "якщо тебе любить Бог". И "в більшості не вийде, і більшість, що спробують, збанкрутують особливо зробивши ставку на єдину квартиру".Хотя признаЮ, с реформами сложно, с чего бы вдруг элитам захотеть? Люди, как правило делают то, что им лично необходимо. У элит пока что такой необходимости нет. И не знаю, что должно произойти, чтобы она появилась.Хотя в жизни всякое бывает. Нашёлся же в Сингапуре Ли Куан, который провёл реформы. А оно ему надо было? Может когда-то и нам повезёт...