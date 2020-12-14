RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:15

fox767676 Ну в нашому випадку перемога - це відбитися від росії. Впасти нам вже не дадуть. Занадто сильно колективний захід вклався в нас). Тим більше ми зараз будемо воювати по суті на кошти росії, в тч через схему "репараційного" кредиту. А враховуючи, що сумарна економіка Заходу в десятки разів переважає рашку, то у війні на виснаження, яка зараз іде, я б на росію навряд чи поставив.

Ще одна причина - навіть наш цивільний бюджет фінансується наполовину Заходом. З одного боку це погано. А я, як шахіст, дивлюся на це з іншої сторони. А саме - ми зараз обмінюємося матеріалом з рашкою (вибиваємо їм нафтозаводи, перекачувальні станції і тп, а вони нам енергетику). Проте у нас економіки і так майже нема) Тобто навіть вибивши один у одного по 20% економіки (фігур та пішаків) - нам ці 20% фігур просто повернуть на дошку (в тч за рахунок коштів рашки), а ось самій рашці прийдеться грати з наявним матеріалом, який весь час зменшується :D . Ніхто їй просто так грошей не дасть, навіть Китай.

Ну і я скромно сподіваюся пережити одне старе пуйло, тому ринок Києва для мене залишається переспективний. В цьому місті пройшли мої найкращі молоді роки, студенство і тп, тож я планую в майбутньому прогулюватися моїм улюбленим містом - столицею однієї з країн ЄС.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:42

Купуйте в момент тотального блекауту, коли реєстри ляжуть. Потім буде дорожче.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:53

The_Rebel
Не люблю тимчасово щасливим людям псувати настрій )
Якщо для ЗУ ще можливий ровиток за інерційного сценарію, то для Києва та Лівобережжя доведеться щось придумувати екстраординарне
Це потребуватиме якісно інакшого рівня суспільного мислення
Чи зможемо?
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 14:20

Київ сісятиме далі як столиця бабло з периферії, вічне місто.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 16:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  The_Rebel написав:містом - столицею однієї з країн ЄС

Cьогодні бачив відео, як якийсь забаранив велосипедиста за словесне зауваження (бик їхав по велодоріжці на гєліку). От в ЄС такого не бачив.

  flyman написав:Київ сісятиме далі як столиця бабло з периферії

Якраз з периферії вигрібли все чоловіче населення, з кого там вже сісяти?
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 00:27

  BIGor написав:
  The_Rebel написав:містом - столицею однієї з країн ЄС

Cьогодні бачив відео, як якийсь забаранив велосипедиста за словесне зауваження (бик їхав по велодоріжці на гєліку). От в ЄС такого не бачив.


Мажори з їх бичачою поведінкою зовсім не красять Україну. З цим треба боротися якнайжорсткішим чином.

Проте у деяких європейських країнах і словесне зауваження непотрібно, щоб на людину напали просто по факту того, що вона іншої національності.
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7%2C35771%2C32234941%2Cwroclaw-szedl-galeria-handlowa-zobaczyl-mezczyzne-ukrainiec.html
У Вроцлаві польський громадянин напав на румуна, вважаючи його українцем, стріляючи з пневматичного пістолета та побивши його. За даними прокуратури, 32-річний Міхал Ф., побачивши Васіла, вихопив пістолет і зробив у нього кілька пострілів, цілячись у голову. Коли Міхал закінчив стріляти, він накинувся на Васіла і почав бити його кулаками та ногами, кричачи при цьому, що ненавидить українців і що постраждалий не повинен жити в Польщі і їхати додому в Україну. «Обвинувачений вважав, що постраждалий є українцем», — пояснює речник Вроцлавської окружної прокуратури.

От в Україні такого не бачив. Нема подібного ставлення навіть до зовсім несхожих до нас бангладешців, індусів чи африканців, не кажучи вже про найближчих сусідів по Європі. Тож у кожного міста (країни) свої недоліки
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 07:06

Ви висмоктуєте з пальців приклад з Польщі. Звісно таке явище є, але це не масово. А от в Україні вас можуть легко побити просто так. Ситуація з велосипедистом - одна з дуже поширених - без жодних наслідків для нападника, а чувак з Польщі присяде 100%. Та і в Україні Вас можуть відгамселити просто так - для цього не треба бути іншої національності. Коли жив в Києві і свому пгт - бачив ну дуже багато бійок і нападів. В Польщі подавно стільки немає.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:Чому в Києві так дорого жити? (і як це виправити) https://www.youtube.com/watch?v=gIvcbQD0CnI
Акцент цього відео на проблематиці соціального житла в Україні з порівнянням організації соцжитла за кордоном. Сподобалися сучасні хрущики під оренду в Австрії. Рекомендую для перегляду.

Профінансувати введення в експлуатацію та підклюти до комунікацій хоча би УКО недобуди, і вже буде хоч який крок зі сторони держави. Але зараз зразу знайдуться борцуни за справедливість, як так, най "багаті" інвестори плачуть.

Схоже що Флайман вліз копитами в бетон УКО..
Раніше за ним такої щедрості (роздавати гроші платників податків, яким він вважає і себе) «багатим» - помічено не було :P
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не знаю, Бигор. Меня никто в жизни ещё не тронул. А ну да, шрам возле глаза. Это я шёл на день милиции со спортзала в 17 лет, кажется, меня избили пьяные менты прикладом пистолета закрыв мой глаз на пару месяцев.
Они догнали меня сзади.
А так, я вам ответственно заявляю: все всегда такие милашки. Душки.
Но кастет из кармана лучше не вынимать
