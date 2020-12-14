Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
fox767676 Ну в нашому випадку перемога - це відбитися від росії. Впасти нам вже не дадуть. Занадто сильно колективний захід вклався в нас). Тим більше ми зараз будемо воювати по суті на кошти росії, в тч через схему "репараційного" кредиту. А враховуючи, що сумарна економіка Заходу в десятки разів переважає рашку, то у війні на виснаження, яка зараз іде, я б на росію навряд чи поставив.
Ще одна причина - навіть наш цивільний бюджет фінансується наполовину Заходом. З одного боку це погано. А я, як шахіст, дивлюся на це з іншої сторони. А саме - ми зараз обмінюємося матеріалом з рашкою (вибиваємо їм нафтозаводи, перекачувальні станції і тп, а вони нам енергетику). Проте у нас економіки і так майже нема) Тобто навіть вибивши один у одного по 20% економіки (фігур та пішаків) - нам ці 20% фігур просто повернуть на дошку (в тч за рахунок коштів рашки), а ось самій рашці прийдеться грати з наявним матеріалом, який весь час зменшується . Ніхто їй просто так грошей не дасть, навіть Китай.
Ну і я скромно сподіваюся пережити одне старе пуйло, тому ринок Києва для мене залишається переспективний. В цьому місті пройшли мої найкращі молоді роки, студенство і тп, тож я планую в майбутньому прогулюватися моїм улюбленим містом - столицею однієї з країн ЄС.
Купуйте в момент тотального блекауту, коли реєстри ляжуть. Потім буде дорожче.
The_Rebel Не люблю тимчасово щасливим людям псувати настрій ) Якщо для ЗУ ще можливий ровиток за інерційного сценарію, то для Києва та Лівобережжя доведеться щось придумувати екстраординарне Це потребуватиме якісно інакшого рівня суспільного мислення Чи зможемо?
fox767676 написав:The_Rebel Не люблю тимчасово щасливим людям псувати настрій ) Якщо для ЗУ ще можливий ровиток за інерційного сценарію, то для Києва та Лівобережжя доведеться щось придумувати екстраординарне Це потребуватиме якісно інакшого рівня суспільного мислення Чи зможемо?
Київ сісятиме далі як столиця бабло з периферії, вічне місто.
The_Rebel написав:містом - столицею однієї з країн ЄС
Cьогодні бачив відео, як якийсь забаранив велосипедиста за словесне зауваження (бик їхав по велодоріжці на гєліку). От в ЄС такого не бачив.
Мажори з їх бичачою поведінкою зовсім не красять Україну. З цим треба боротися якнайжорсткішим чином.
Проте у деяких європейських країнах і словесне зауваження непотрібно, щоб на людину напали просто по факту того, що вона іншої національності. https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7%2C35771%2C32234941%2Cwroclaw-szedl-galeria-handlowa-zobaczyl-mezczyzne-ukrainiec.html У Вроцлаві польський громадянин напав на румуна, вважаючи його українцем, стріляючи з пневматичного пістолета та побивши його. За даними прокуратури, 32-річний Міхал Ф., побачивши Васіла, вихопив пістолет і зробив у нього кілька пострілів, цілячись у голову. Коли Міхал закінчив стріляти, він накинувся на Васіла і почав бити його кулаками та ногами, кричачи при цьому, що ненавидить українців і що постраждалий не повинен жити в Польщі і їхати додому в Україну. «Обвинувачений вважав, що постраждалий є українцем», — пояснює речник Вроцлавської окружної прокуратури.
От в Україні такого не бачив. Нема подібного ставлення навіть до зовсім несхожих до нас бангладешців, індусів чи африканців, не кажучи вже про найближчих сусідів по Європі. Тож у кожного міста (країни) свої недоліки
Ви висмоктуєте з пальців приклад з Польщі. Звісно таке явище є, але це не масово. А от в Україні вас можуть легко побити просто так. Ситуація з велосипедистом - одна з дуже поширених - без жодних наслідків для нападника, а чувак з Польщі присяде 100%. Та і в Україні Вас можуть відгамселити просто так - для цього не треба бути іншої національності. Коли жив в Києві і свому пгт - бачив ну дуже багато бійок і нападів. В Польщі подавно стільки немає.
ihorkyiv написав:Чому в Києві так дорого жити? (і як це виправити) https://www.youtube.com/watch?v=gIvcbQD0CnI Акцент цього відео на проблематиці соціального житла в Україні з порівнянням організації соцжитла за кордоном. Сподобалися сучасні хрущики під оренду в Австрії. Рекомендую для перегляду.
Профінансувати введення в експлуатацію та підклюти до комунікацій хоча би УКО недобуди, і вже буде хоч який крок зі сторони держави. Але зараз зразу знайдуться борцуни за справедливість, як так, най "багаті" інвестори плачуть.
Схоже що Флайман вліз копитами в бетон УКО.. Раніше за ним такої щедрості (роздавати гроші платників податків, яким він вважає і себе) «багатим» - помічено не було
Не знаю, Бигор. Меня никто в жизни ещё не тронул. А ну да, шрам возле глаза. Это я шёл на день милиции со спортзала в 17 лет, кажется, меня избили пьяные менты прикладом пистолета закрыв мой глаз на пару месяцев. Они догнали меня сзади. А так, я вам ответственно заявляю: все всегда такие милашки. Душки. Но кастет из кармана лучше не вынимать