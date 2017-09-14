Додано: Сер 01 жов, 2025 08:17

sergey_stasyuk555 написав: Vadim_ написав: У Вас 350000 или 3500? У Вас 350000 или 3500?

в мене поки немає, і хз чи буде.

хоча стажу вже є 25 років + 5 років можна зараз докупити.

але впевненості немає що доживу до 40+ років стажу щоб отримати подачку на хліб...

Стасюк тут птаха рідка, по фазам місяця забігає.. .. Хтось знає, чому Стасюк (і Вадік ясна справа) не став младовоєнпенсом?Зараз , якби повернути час, пішов бо по цьому шляху, щоб в 45 пенсію?? .. щоб розмір 20 + тисяч… ?? (на вушко: з наступного року 23.6 кгрн перетворяться на 26… Угу-Угу, прикинь? )так а чому Стасюки з Вадіками не пішли 20+ років тому цим шляхом? Що завадило?От я коли дивлюсь на забезпечення народного депутата , я усвідомлюю що це каста закрита, туди мене ніколи б не взяли. Але ж стати «младовоєнпенсом» нема ж жодної проблеми!! Хоч солдатом-контрачом , хоч офіцером. І не було ніколи. Чому люмпен, який заздрісно каже про ранню пенсію , не пішов цим шляхом?Добре, може не допетрив свого часу, батьки не підказали про існування такого «воєнного щастя .» . буває… Але ж дітей!… Дітей він же віддав в ВВНЗ? Так? Подивився Стасюк з Вадіком на «зажратого» Хотаба і віддали (сподіваюсь не спільних дітей). Все так? Чи знов ні??