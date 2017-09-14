RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 02:46

  Hotab написав:.........
ШІ каже про знецінення долара (зниження його купівельної спроможності ) з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази.
А враження, що «і 300 вже мало, щоб жити як тоді на 100» пояснюється саме зміною структури споживання.
Ті речі, які тоді були «лакшері» і про них пересічний не мріяв, зараз це базові і він на них витрачається.

Повторю, у меня лично не изменилась потребительская корзина. Практически всё, что у меня есть, у меня было и в 1997. Слово "практически" - так, на всякий случай, вдруг я что-то забыл. :) Разница только в том, что, к примеру, за те же 150 долл. я сегодня покупаю значительно более мощный телефон, чем в 1997 (с цветным и намного бОльшим экраном, с большей памятью и т.д.). Тоже самое с компом. Очень серьёзные изменения произошли по сравнению с советскими временами. Да, в 1997 мобильные были далеко не у всех. И компы тоже. Сегодня это обычная составляющая потребительской корзины. Но если не гоняться за флагманами и не стараться менять их каждый год, то это совсем небольшие расходы.
ШІ каже про знецінення долара з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази во всём мире. Наверное, так и есть. У нас наверняка сильнее в связи с тем, что мы довольно быстро приближаемся к мировым ценам. На всё. В т.ч. и на продукты питания. И в зарплатах мы ориентируемся на "мировые стандарты". Зарплата 500 долл. в 1997 была фантастикой. По https://surl.li/zhbwcx ср. зарплата составляла 76,86 долл. До 111,02 долл. она дошла только 2004. Сегодня вы найдёте кого-то с такой зарплатой? Так это была средняя. Проживёте вы сегодня за такие деньги? Сегодня это нищенский уровень. И не потому, что мы стали так богато жить. Будивельник когда-то об этом писал совершенно правильно.
Это, конечно, утрировано, но всё же.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 02:48

  flyman написав:...........
1997 не СРСР, ваш кеп, але ЛАД сам пише, а потім висуває претензію, що не СРСР, бінго, майстер дискусії

Вы не проснулись? Или уже засыпали?
Где я писал об СССР?

P.s. Вы бы извинились. И передо мной, и перед песикотом. Специально открыл и посмотрел его пост - об СССР ни слова. И ни у кого другого тоже. Об СССР вспомнили именно вы.
Но понимаю, этого ждать бесполезно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 жов, 2025 03:02, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 02:54

  katso написав:
  ЛАД написав:Зато помню, что для того, чтобы сохранить телефон (проводной, телекомовский) при покупке квартиры, пришлось заплатить женщине 500 долл. и заключить фиктивный брак. Хорошо я тогда уже был разведен. :)


Это в Харькове так? :shock: Жесть -в Киеве в те же годы ставил телефон в новую хату - 400 долларов в кассу Укртелекома по хитрой схеме "договор-черт ногу сломит с какой компанией -доверенность представлять Вас в Укртелекоме - хитрый документ с названием опцион :shock: - еще какая-то фигня вот так кручу вот так верчу" но короче в результате номер и провод в квартире, женится ни на ком не нужно было для этого :shock:
Через Укртелеком было практически невозможно. Появлялась коммерческая сеть
Интерсвязь, кажется. Цена, если правильно помню, была те же 500 долл., но возможность поставить была далеко не везде и надо было стоять в очереди и ждать. И, по-моему, это было уже позже.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 06:54

  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
1997 не СРСР, ваш кеп, але ЛАД сам пише, а потім висуває претензію, що не СРСР, бінго, майстер дискусії

Вы не проснулись? Или уже засыпали?
Где я писал об СССР?

P.s. Вы бы извинились. И передо мной, и перед песикотом. Специально открыл и посмотрел его пост - об СССР ни слова. И ни у кого другого тоже. Об СССР вспомнили именно вы.
Но понимаю, этого ждать бесполезно.


Флайман капризний як дєвочка:

- я подстриглась , а ты даже не заметил
- да заметил я!
- а я не подстриглась!
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 09:21

  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
1997 не СРСР, ваш кеп, але ЛАД сам пише, а потім висуває претензію, що не СРСР, бінго, майстер дискусії

Вы не проснулись? Или уже засыпали?
Где я писал об СССР?

P.s. Вы бы извинились. И передо мной, и перед песикотом. Специально открыл и посмотрел его пост - об СССР ни слова. И ни у кого другого тоже. Об СССР вспомнили именно вы.
Но понимаю, этого ждать бесполезно.

Докторська по 2.20 це при незалежній?
