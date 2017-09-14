Hotab написав:......... ШІ каже про знецінення долара (зниження його купівельної спроможності ) з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази. А враження, що «і 300 вже мало, щоб жити як тоді на 100» пояснюється саме зміною структури споживання. Ті речі, які тоді були «лакшері» і про них пересічний не мріяв, зараз це базові і він на них витрачається.
Повторю, у меня лично не изменилась потребительская корзина. Практически всё, что у меня есть, у меня было и в 1997. Слово "практически" - так, на всякий случай, вдруг я что-то забыл. Разница только в том, что, к примеру, за те же 150 долл. я сегодня покупаю значительно более мощный телефон, чем в 1997 (с цветным и намного бОльшим экраном, с большей памятью и т.д.). Тоже самое с компом. Очень серьёзные изменения произошли по сравнению с советскими временами. Да, в 1997 мобильные были далеко не у всех. И компы тоже. Сегодня это обычная составляющая потребительской корзины. Но если не гоняться за флагманами и не стараться менять их каждый год, то это совсем небольшие расходы. ШІ каже про знецінення долара з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази во всём мире. Наверное, так и есть. У нас наверняка сильнее в связи с тем, что мы довольно быстро приближаемся к мировым ценам. На всё. В т.ч. и на продукты питания. И в зарплатах мы ориентируемся на "мировые стандарты". Зарплата 500 долл. в 1997 была фантастикой. По https://surl.li/zhbwcx ср. зарплата составляла 76,86 долл. До 111,02 долл. она дошла только 2004. Сегодня вы найдёте кого-то с такой зарплатой? Так это была средняя. Проживёте вы сегодня за такие деньги? Сегодня это нищенский уровень. И не потому, что мы стали так богато жить. Будивельник когда-то об этом писал совершенно правильно. Это, конечно, утрировано, но всё же.
flyman написав:........... 1997 не СРСР, ваш кеп, але ЛАД сам пише, а потім висуває претензію, що не СРСР, бінго, майстер дискусії
Вы не проснулись? Или уже засыпали? Где я писал об СССР?
P.s. Вы бы извинились. И передо мной, и перед песикотом. Специально открыл и посмотрел его пост - об СССР ни слова. И ни у кого другого тоже. Об СССР вспомнили именно вы. Но понимаю, этого ждать бесполезно.
ЛАД написав:Зато помню, что для того, чтобы сохранить телефон (проводной, телекомовский) при покупке квартиры, пришлось заплатить женщине 500 долл. и заключить фиктивный брак. Хорошо я тогда уже был разведен.
Это в Харькове так? Жесть -в Киеве в те же годы ставил телефон в новую хату - 400 долларов в кассу Укртелекома по хитрой схеме "договор-черт ногу сломит с какой компанией -доверенность представлять Вас в Укртелекоме - хитрый документ с названием опцион - еще какая-то фигня вот так кручу вот так верчу" но короче в результате номер и провод в квартире, женится ни на ком не нужно было для этого
Через Укртелеком было практически невозможно. Появлялась коммерческая сеть Интерсвязь, кажется. Цена, если правильно помню, была те же 500 долл., но возможность поставить была далеко не везде и надо было стоять в очереди и ждать. И, по-моему, это было уже позже.
Флайман капризний як дєвочка:
- я подстриглась , а ты даже не заметил - да заметил я! - а я не подстриглась!
