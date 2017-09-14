Shaman написав:ЛАД написав:budivelnik написав:.......
такий собі Лад -твердо переконаний що російська+ заводи - зроблять всіх багатими , але чому він не може пояснити чому така "чудова" імперія маючи і російську і заводи - розсипаплась
такий собі воєнпенс - твердо переконаний що варто можновладцям працювати більше-і всі відразу отримають ману небесну
Я никак и никогда не связывал "російську" с богатством.
А заводы таки нужны. Китай разбогател, главным образом, благодаря заводам. Торговля вторична.
а оце дуже класична радянська помилка - торгівля настільки ж важлива, як й виробництво. так, виробництво можна назвати скелетом - але сам по собі скелет нічого не зробить.
Так це і є первинністю виробництва відносно торгівлі.
А те, що другорядна складова (розвинута торгівля) є необхідним елементом загальної системи (ринку), ну ніяк не заперечує цього.
АТБ розвинутіше совдепторга не з причини надважливості торгівлі (відносно виробництва), а з причини вищого рівня конкуренції в торгівлі за ринку, ніж за совдепу.
В совдеп магазину(-ів) просто не було конкурентів(((
Хто кого обслуговує? Хто для кого (чи під кого) створений?
Завод під торгточку чи навпаки?
Очевидна відповідь на ці питання вкаже хто первинний.
Була б совдепі конкуренція ... виробників, то й була б конкуренція точок торгівлі. Була б вище якість...
Але тоді б це не був совдеп (планова економіка. Де план визначає партія)))), а не царює попит, як в ринку, ще й за умов конкуренції виробників за нього).