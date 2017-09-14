|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:54
flyman написав: Shaman написав:
. робочий заробляв більше, ніж інженер
але чомусь був тренд іти в інженери (попит/пропозиція, несподівано)
й як це виглядало? людей з вищою освітою за часів срср було менше, ніж зараз. та й відраховували з ВУЗів набагато легше
а раціоналізатор, який міг зекономіти мійльони отримумав свою премію - скільки там?.
а скільи тут?
тільки давай не про Маска/Цукербегра/Гейтса, а про реального Миколу чи Тараса, там із Рошена, чи Єврокара
зараз людина, що може таке щось придумати може податися в приватний бізнес - з відповідними результатами
й не завжди потрібні гроші...
Shaman
4
5
Додано: Пон 06 жов, 2025 19:47
ЛАД написав:
Обычно, рацпредложение экономило сотни или тысячи, а не миллионы. "Экономист", видимо, путает рацпредложение с открытием.
А где грань?
Пара известных рацух в производстве карандашей дала не только очень приличную экономию, но и стала изобретением маркетингового приема, которым сегодня повсеместно пользуются капиталисты.
Сибарит
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:06
Сибарит написав: ЛАД написав:
Обычно, рацпредложение экономило сотни или тысячи, а не миллионы. "Экономист", видимо, путает рацпредложение с открытием.
А где грань?
Пара известных рацух в производстве карандашей дала не только очень приличную экономию, но и стала изобретением маркетингового приема, которым сегодня повсеместно пользуются капиталисты.
Вы о чём?
Просто интересно.
Где грань, вопрос сложный.
Возвращаемся к вопросу о допустимой/рациональной разнице в доходах.
ЛАД
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:10
є надія для Слона Носова
flyman
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:34
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Обычно, рацпредложение экономило сотни или тысячи, а не миллионы. "Экономист", видимо, путает рацпредложение с открытием.
А где грань?
Пара известных рацух в производстве карандашей дала не только очень приличную экономию, но и стала изобретением маркетингового приема, которым сегодня повсеместно пользуются капиталисты.
Вы о чём?
Просто интересно.
Где грань, вопрос сложный.
Возвращаемся к вопросу о допустимой/рациональной разнице в доходах.
Когда-то поступила и была принята рацуха не доводить грифель до конца карандаша, поскольку карандаш полностью использовать невозможно из-за необходимости за что-то его держать. Попутно решалась проблема выскальзывания грифеля.
И все бы хорошо, но через некоторое время прошло предложение об экономии дерева, поскольку в кончике нет грифеля.
В результате этих двух рацух карандаши просто стали короче.
А теперь идём в магазин и смотрим на массу товара в упаковке, которая когда-то было килограммовой 😁
Сибарит
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:35
pesikot
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:45
Сибарит
смотрим на массу товара в упаковке, которая когда-то было килограммовой 😁
И туалетная бумага все Уже))
Hotab
Додано: Пон 06 жов, 2025 22:17
Успіх
Додано: Пон 06 жов, 2025 22:28
fler написав:
Де всі інші "вироби" поділися?
ну такими темпами то через пару днів і до Вас дійде інформація, яку тут вже скидали)
BeneFuckTor
