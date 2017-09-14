RSS
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:54

  flyman написав:
  Shaman написав:. робочий заробляв більше, ніж інженер

але чомусь був тренд іти в інженери (попит/пропозиція, несподівано)

й як це виглядало? людей з вищою освітою за часів срср було менше, ніж зараз. та й відраховували з ВУЗів набагато легше
а раціоналізатор, який міг зекономіти мійльони отримумав свою премію - скільки там?.

а скільи тут?
тільки давай не про Маска/Цукербегра/Гейтса, а про реального Миколу чи Тараса, там із Рошена, чи Єврокара

зараз людина, що може таке щось придумати може податися в приватний бізнес - з відповідними результатами ;) й не завжди потрібні гроші...
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 19:47

  ЛАД написав:Обычно, рацпредложение экономило сотни или тысячи, а не миллионы. "Экономист", видимо, путает рацпредложение с открытием.

А где грань?
Пара известных рацух в производстве карандашей дала не только очень приличную экономию, но и стала изобретением маркетингового приема, которым сегодня повсеместно пользуются капиталисты.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 20:06

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Обычно, рацпредложение экономило сотни или тысячи, а не миллионы. "Экономист", видимо, путает рацпредложение с открытием.

А где грань?
Пара известных рацух в производстве карандашей дала не только очень приличную экономию, но и стала изобретением маркетингового приема, которым сегодня повсеместно пользуются капиталисты.

Вы о чём?
Просто интересно.

Где грань, вопрос сложный.
Возвращаемся к вопросу о допустимой/рациональной разнице в доходах. :)
надія для Слона Носова

є надія для Слона Носова
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Обычно, рацпредложение экономило сотни или тысячи, а не миллионы. "Экономист", видимо, путает рацпредложение с открытием.

А где грань?
Пара известных рацух в производстве карандашей дала не только очень приличную экономию, но и стала изобретением маркетингового приема, которым сегодня повсеместно пользуются капиталисты.

Вы о чём?
Просто интересно.

Где грань, вопрос сложный.
Возвращаемся к вопросу о допустимой/рациональной разнице в доходах. :)

Когда-то поступила и была принята рацуха не доводить грифель до конца карандаша, поскольку карандаш полностью использовать невозможно из-за необходимости за что-то его держать. Попутно решалась проблема выскальзывания грифеля.
И все бы хорошо, но через некоторое время прошло предложение об экономии дерева, поскольку в кончике нет грифеля.
В результате этих двух рацух карандаши просто стали короче.

А теперь идём в магазин и смотрим на массу товара в упаковке, которая когда-то было килограммовой 😁
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

смотрим на массу товара в упаковке, которая когда-то было килограммовой 😁



И туалетная бумага все Уже))
В нас свобода слова, нє?

https://youtube.com/shorts/GGFhRkm7gIg? ... u82-tqMoF1
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Де всі інші "вироби" поділися?


ну такими темпами то через пару днів і до Вас дійде інформація, яку тут вже скидали)
