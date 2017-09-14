RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:11

  Hotab написав:detroytred

Він пише конкретно вам




А професійні/спеціально треновані(за податки пересічних) "пожежники" з не тим ВОСом вже майже 4роки грають в тилу в карти і доміно,



Долярек канєш класів мало закінчив, але закінчення однини і множини він прослухав у школі 😅

І?
Я читати вмію.

Ще раз: не переводьте стрєлкі.
І не намагайтеся мене втягнути у ваші міжсобойчики...

Якщо Успіх схоче обговорити дане питання (як явище), то від мене він отримає нормальну відповідь.


Успіх не дурніше за всіх тут присутніх. Пояснення по даному питанню тут були, мінімум, 20+ разів. І від мене Василю і т.д.
І від вас Успіху, Вадиму і т.д.
Тому: в якій би формі він не написав вам, то це саме тролінг у ваш бік.

Вам потрібна моя допомога? Ні.
То й ви даремно намагаєтеся втягнути мене проти Успіха.
Мабуть вп'яте: це Ко і ви зробили з Успіха отакого майстра давати отакі відсічі --- самому нападати... ще й отак.
З унікального добряка.
Таке моє бачення.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:13

Я в доміку)))

І

го-го))
То ви просто вирішили зробити вигляд що то всім крім вас адресовано. Прийнято))
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:19

  Hotab написав:detroytred
І

го-го))
То ви просто вирішили зробити вигляд що то всім крім вас адресовано. Прийнято))

Га-га.
Вище по буквах в мене написано:
"Успіх не дурніше за всіх тут присутніх. Пояснення по даному питанню тут були, мінімум, 20+ разів. І від мене Василю і т.д.
І від вас Успіху, Вадиму і т.д.
Тому: в якій би формі він не написав вам, то це саме тролінг у ваш бік."

Навіщо ви робите вигляд, що не зрозуміли написане - хз.
Тому розтлумачив: я не роблю вигляд, а прямо вам кажу --- це тролінг у ваш бік.
В будь-якій формі висловлюваннь в повідомленні Успіха вам.
___________________________
В доміку я апріорі не можу бути.
Бо на дане питання я нещодавно відповідав Кендл. А до цього мінімум п'ятьом. І раз по десять деяким з них.
Не вигадуйте.

Прийнято тільки одне - факт, що ви перевели стрілки. Ну і нехай. Прийнято.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:02

  unicdima написав:
  ЛАД написав:
  unicdima написав:----------------------------
ЛАД
Тут вопрос двойной - почему "небезпечні саме в місті" и почему "поняття радіогоризонт тут не працює".
Если объяснение второго в оптоволокне, то причём тут "саме в місті".
Если вопрос "саме в місті", то причем тут "радіогоризонт".
----------------------------
Бо будинки гасять сигнал, а на оптиці сигнал не гаситься.

Именно - радиогоризонт в городе меньше, чем в поле. И нечего его было и приплетать.
Но в городе и оптоволокно должно путаться в домах, если дрон опускается низко.

Катушка з волокном на дроні, тому воно не путається.

Спасибо. Забыл.
Но "радіогоризонт" тут точно не при чём, такое понятие для оптоволоконных дронов просто не существует. И написано неаккуратно: "Вони небезпечні саме в місті". Они опасны везде, но в городе их применение предпочтительнее, чем радиоуправляемых дронов. Именно из-за лёгкой потери радиосвязи.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:06

  unicdima написав:
  _hunter написав:А лед-то тронулся... Прошло всего три года - и наконец-то этих начали сажать...
Працівника ТЦК засуджено до 3 років в'язниці за побиття у Харкові вчителя «Захисту вітчизни», історії та прав людини, який був заброньованим, — Суспільне (https://suspilne.media/kharkiv/1131746- ... _medium=ps)
Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень.

Раніше працівник ТЦК заявляв, що вдарив вчителя, бо він його «бісив своєю поведінкою».

Абсолютно незаконне рішення яке приведе до ще більших конфліктів між бикуючими ухилянтами, захищаючими їх ждунами і тцк з поліцією.

Звісно незаконне - замість 8-12 згідно-відповідно 426-1, "притягнули за вуха" формально підходящу статтю яка передбачає чисто символічне покарання :evil:
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:17

Самое смешное, что началось с вопроса "Як так?", который Успіх задал вполне по делу:
В "Укрфінжитло" підтвердили, що мобілізовані військовослужбовці ЗСУ не можуть отримати пільгову іпотеку під 3%, якщо вони не уклали контракт, тоді як для представників інших силових структур така вимога не встановлена.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5896335#p5896335
Ситуация, действительно, непонятная.

Он часто задаёт этот вопрос по другим поводам и, похоже, реакция была на сам вопрос, а не на суть поста. Тем боле, что само сообщение было от jump.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 жов, 2025 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:20

candle645

Звісно незаконне - замість 8-12 згідно-відповідно 426-1,


Так а що там, все ніяк не застосують 426 з розділу «військові злочини» у відносинах «військовий-цивільний»?
Хм, дивно.. :P
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 08 жов, 2025 00:30, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:26

ЛАД

Ситуация, действительно, непонятная


Там вручають короткострокові контракти. НА РІК.
Взагалі, і в ЗСУ якщо є можливість підписати на 1 рік, то чому його не підписати.. Все одно за рік нікого з мобілізованих не відпустять, а контракт має трішки переваг.
Якщо закінчився, новий не підписувати і стояти на старті на звільнення.

Он часто задаёт этот вопрос по другим поводам


Наче дівчинка з будь якого приводу піднімає здивовано бровки і плескає в долоні «ну як так?? Ой лишенько»
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:36

Он ще кому війна, а кому мати рідна
https://www.facebook.com/watch/?v=4250152041896082
Ізраїль продає РЛС кацапам!
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:46

  Hotab написав:ЛАД

Ситуация, действительно, непонятная


Там вручають короткострокові контракти. НА РІК.
Взагалі, і в ЗСУ якщо є можливість підписати на 1 рік, то чому його не підписати.. Все одно за рік нікого з мобілізованих не відпустять, а контракт має трішки переваг.
Якщо закінчився, новий не підписувати і стояти на старті на звільнення.
Тогда уж есть вариант подписать контракт (по-моему, на 3 года) с условием досрочного разрыва при окончании войны. Есть, оказывается, и такое.

Он часто задаёт этот вопрос по другим поводам

Наче дівчинка з будь якого приводу піднімає здивовано бровки і плескає в долоні «ну як так?? Ой лишенько»
Ну і нехай.
Оно вас колышет?
