RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1544515446154471544815449>
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 00:37

  Hotab написав:А от ти герой. Бо щоночі тут чергуєш , невтомно тицяючи «скарга» :lol:
Мабуть це наближує перемогу :lol:

чого це ти про самого себе в "трєтьєм ліце" вже почав писати? ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 455
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 02:27

budivelnik
Своим стилем разговора вы регулярно подтверждаете, что вы прапорщиком и остались.
А своими высказываниями по сути вы доказываете только то, что думать вы так и не научились.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36743
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 03:40

  Water написав:
  ЛАД написав:.........
Пример Water в Дании - мощность 30 кВт. Это на 6 квартир. Не смешно.

Шо на 30 кВт? У вас власна СЕС, обмежена площею даху, південних стін. Ви не залежите від Харківобленерго, в вас власна Енерго. Звісно у мене буде якась бізнес-модель, скільки буде коштувать кіловатт- не знаю, не рахував. Зараз держава шось компенсує, але чи готові люди на рівні ОСББ вкладать власні гроші в такі проекти?
Попробовал спросить chatgpt.
Попросил посчитать стоимость кВтч в разных условиях.
Результаты он выдал достаточно общие.
Конкретизировать задачу я не смог.
Несколько вопросов.
1. Я не знаю оплачивается ли экспорт ээ в сеть. Насколько знаю, нет. Но не следил, возможно что-то поменялось. От этого сильно зависит цена квтч, потребляемого владельцем. Есть так называемый "зелёный тариф", но там мутноватые условия, не разбирался. Причём, применим только к установкам мощностью меньше 30 квт.
2. Не знаю, какую долю вырабатываемой энергии потребит владелец. chatgpt предложил "разумный ориентир" 30-50%. Но сильно сомневаюсь. В дневное время, когда производительность панелей максимальна, в типичном домохозяйстве люди на работе, т.е. потреблять самостоятельно вырабатываемую энергию смогут только утром и вечером. Сомневаюсь, что с учётом меньшей выработки ээ в это время получатся хотя бы близкие проценты. Летом, месяца 3, ещё так-сяк, а в остальное время точно не получится. В результате владелец будет просто бесплатно снабжать ээ общую сеть. В таких условиях экономия если и будет, то очень незначительная.
3. Можно ставить аккумуляторы. Но при сегодняшних ценах установка аккумулятора приводит к резкому росту цены ээ.
Для полной независимости нужны мощные аккумуляторы. По расчёту chatgpt для Киева при потреблении 200 квтч в месяц требуется не менее 20 квтч, а лучше ещё больше. При этом цена улетает в небеса.

В итоге мои выводы на сегодня.
1. Установка панелей без аккумулятора неэффективна.
А для квартиры/многоквартирного дома просто нереальна - на 5 квт требуемая площадь панелей примерно 25 м² (±3 м²) полезной поверхности кровли, ориентированной на юг с углом наклона около 30–35°. Для частного дома - возможно, в зависимости от образа жизни хозяев. Если жена домохозяйка или есть домработница и в результате обеспечивается основное потребление ээ в дневное время, то смысл, наверное, есть.
2. Установка панелей с аккумулятором экономического смысла вообще не имеет.

Все сегодняшние старания государств перейти на зелёную энергию объясняются исключительно не экономическими, а экологическими причинами. Не берусь судить, насколько обоснованно. Думаю, АЭС был бы лучший выход. К сожалению, с термоядом пока никак не получается. Если не придумают что-то ещё, то будут и дальше толкать зелёную энергетику, даже если это экономически неэффективно.
Не учитываю фантастические варианты типа передачи ээ без проводов и потерь, что якобы удалось Тесле.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36743
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 07:12

  ЛАД написав: Попробовал спросить chatgpt.

Все сегодняшние старания государств перейти на зелёную энергию объясняются исключительно не экономическими, а экологическими причинами.
сонячна енергетика розбалансовує систему. І почасово і через вищі гармоніки від інверторів якість енергії падає.
Особливо якщо сонячна генерація децентралізована. Якщо подача від великих станцій ще може контролюватись зверху то по низу в нас регулювання дуже обмежене) Окрім того сучасне "інвенторне" навантаження теж погіршує якість, "генерує" шуми.
система була спроектована під конкретні генерації та навантаження, випадання якихось ланок чи добавляння потребує і перебудови мереж.
P/s це все пишу на хлопський розум, особливого інтересу вникати не маю, особливо зараз.
Так шо наперед вибачаюсь за некоректний текст. Кому цікаво колупайтесь самі.)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3645
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 07:47

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:.........
Пример Water в Дании - мощность 30 кВт. Это на 6 квартир. Не смешно.

Шо на 30 кВт? У вас власна СЕС, обмежена площею даху, південних стін. Ви не залежите від Харківобленерго, в вас власна Енерго. Звісно у мене буде якась бізнес-модель, скільки буде коштувать кіловатт- не знаю, не рахував. Зараз держава шось компенсує, але чи готові люди на рівні ОСББ вкладать власні гроші в такі проекти?
Попробовал спросить chatgpt.
Попросил посчитать стоимость кВтч в разных условиях.
Результаты он выдал достаточно общие.
Конкретизировать задачу я не смог.
Несколько вопросов.
1. Я не знаю оплачивается ли экспорт ээ в сеть. Насколько знаю, нет. Но не следил, возможно что-то поменялось. От этого сильно зависит цена квтч, потребляемого владельцем. Есть так называемый "зелёный тариф", но там мутноватые условия, не разбирался. Причём, применим только к установкам мощностью меньше 30 квт.
2. Не знаю, какую долю вырабатываемой энергии потребит владелец. chatgpt предложил "разумный ориентир" 30-50%. Но сильно сомневаюсь. В дневное время, когда производительность панелей максимальна, в типичном домохозяйстве люди на работе, т.е. потреблять самостоятельно вырабатываемую энергию смогут только утром и вечером. Сомневаюсь, что с учётом меньшей выработки ээ в это время получатся хотя бы близкие проценты. Летом, месяца 3, ещё так-сяк, а в остальное время точно не получится. В результате владелец будет просто бесплатно снабжать ээ общую сеть. В таких условиях экономия если и будет, то очень незначительная.
3. Можно ставить аккумуляторы. Но при сегодняшних ценах установка аккумулятора приводит к резкому росту цены ээ.
Для полной независимости нужны мощные аккумуляторы. По расчёту chatgpt для Киева при потреблении 200 квтч в месяц требуется не менее 20 квтч, а лучше ещё больше. При этом цена улетает в небеса.

В итоге мои выводы на сегодня.
1. Установка панелей без аккумулятора неэффективна.
А для квартиры/многоквартирного дома просто нереальна - на 5 квт требуемая площадь панелей примерно 25 м² (±3 м²) полезной поверхности кровли, ориентированной на юг с углом наклона около 30–35°. Для частного дома - возможно, в зависимости от образа жизни хозяев. Если жена домохозяйка или есть домработница и в результате обеспечивается основное потребление ээ в дневное время, то смысл, наверное, есть.
2. Установка панелей с аккумулятором экономического смысла вообще не имеет.

Все сегодняшние старания государств перейти на зелёную энергию объясняются исключительно не экономическими, а экологическими причинами. Не берусь судить, насколько обоснованно. Думаю, АЭС был бы лучший выход. К сожалению, с термоядом пока никак не получается. Если не придумают что-то ещё, то будут и дальше толкать зелёную энергетику, даже если это экономически неэффективно.
Не учитываю фантастические варианты типа передачи ээ без проводов и потерь, что якобы удалось Тесле.

К сожалению в Украине как всегда все через ж***, да очень дорого установить СЭ , в нормальных странах Европы устанавливают бесплатно.
п.с. имхо, кроме комфорта (блэкаут), окупаемость возможна если есть электроавто а так если много лишьних денег
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 08:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:К сожалению, с термоядом пока никак не получается.

Или к счастью.
Слышал я краем уха, что там на выхлопе должен быть радиоактивный газ. Перспектива так себе. Я лучше ДВС надымлю.
Экологичность нынешней зеленой энергетики, особенно при использовании аккумуляторов, тоже под большим вопросом.
  ЛАД написав:Не учитываю фантастические варианты типа передачи ээ без проводов и потерь, что якобы удалось Тесле.

Не такие уж фантастические, мобилки без проводов уже заряжаются.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8962
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6486 раз.
Подякували: 21660 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 08:45

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не учитываю фантастические варианты типа передачи ээ без проводов и потерь, что якобы удалось Тесле.

Не такие уж фантастические, мобилки без проводов уже заряжаются.

Вы пропустили "и потерь" ;)
Ну и расстояния у него поболее были...
_hunter
 
Повідомлень: 10728
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 08:52

ЛАД
Попросил посчитать стоимость кВтч в разных условиях.
Результаты он выдал достаточно общие.


Разные страны имеют разный подход .
Интересовался на примере Монтенегро:
У них можно лишнее скидывать в сеть (безоплатно), но забирать потом когда тебе нужно. Общий баланс сводят вроде в конце года, и если взял меньше чем отдал, то ты бесплатно имел э/э, а государств. сеть использовалась как аккумулятор (балансир потребления) Но за лишнее денег не отдадут.

Что касается личного аккумулятора, как балансира выработки/потребления, то для дома достаточно 10-15квтчас , что сейчас стоит ДО 1.5 дол. (сами аккумы) .
И да, чат жпт по неизвестным мне причинам плохо ориентируется в ценах, в частности на панели, аккумы. Он застрял на ценах почти вдвое выше от сегодняшних, и потому его расчеты брать можно, но корректировать.
Hotab
 
Повідомлень: 16715
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 08:54

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:А от ти герой. Бо щоночі тут чергуєш , невтомно тицяючи «скарга» :lol:
Мабуть це наближує перемогу :lol:

чого це ти про самого себе в "трєтьєм ліце" вже почав писати? ))

Навіщо стасюк ходить сюди воняти? Жодного ж конструктивного посту.

Щось розказував, що Трипільську ТЕЦ ще 10 років не відновлять, і зараз вона не працює, але по ній знов чомусь били кілька днів тому. Але на це питання у нього відповідей нема, зате прийти воняти - він тут по ночам,
Hotab
 
Повідомлень: 16715
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 09:13

"На Західному фронті - без змін!"©

  Banderlog написав:все пишу на хлопський розум, особливого інтересу вникати не маю, особливо зараз.
Що там на марсіанському фронті - настрій марсіан без змін?
Усі в лижні, в колії?(як писав Детройт)
Про ДЕмобілізацію вже ніхто, навіть, не згадує?
Раніше, то хоч про неї балакали/помахували нею, як морквиною перед осликом(ослами?)
І якби не писали про великі офіційні цифри сзч на Марсі і шалені НЕофіційні цифри, то я б дивувався - "як так?"😁
Як так - що навіть морквиною(демобілізацією/чіткими термінами/підвищенням грошового забезпечення) не махають перед осликом(ослами) :?:


Просто природньо цікаво - на чому саме це все тримається, якщо ентузіазм/патріотизм і. т.п. - ще закінчились в перший-другий рік повномасштабки? :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8727
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 1544515446154471544815449>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 132102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 318188
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1004209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.