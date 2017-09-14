Додано: Нед 12 жов, 2025 15:10

Hotab написав: ЛАД

Попросил посчитать стоимость кВтч в разных условиях.

Результаты он выдал достаточно общие.





Разные страны имеют разный подход .

Интересовался на примере Монтенегро:

У них можно лишнее скидывать в сеть (безоплатно), но забирать потом когда тебе нужно. Общий баланс сводят вроде в конце года, и если взял меньше чем отдал, то ты бесплатно имел э/э, а государств. сеть использовалась как аккумулятор (балансир потребления) Но за лишнее денег не отдадут.



Что касается личного аккумулятора, как балансира выработки/потребления, то для дома достаточно 10-15квтчас , что сейчас стоит ДО 1.5 дол. (сами аккумы) .

может быть

Молодцы монтонегряне.Но о Черногории говорить не берусь. Не знаю тамошних условий, а разбираться не хочется.По ценам. Чатжпт писал, что цена на аккум. быстро падают и он мне давал цены близкие к реальным. Сейчас глянул на 20 квтч - 219 999 ₴ -Что касается мощности аккум. Для лета хватит, думаю, и 5 квтч.Беда в том, что лето короткое. Месяца 3. Я предлагал чатжпт расчёт на 200 квич в месяц (7квтч в сутки). Это совсем немного, если дом полностью на электрике. Но я уже писал, что потребление в течение дня неравномерное. Давно известно понятие "пиковые часы" - это где-то 8-9 утра и около 7 часов вечера. Летом,, вам удастся почти полностью обепечить потребление непосредственно за счёт генерации. В остальное время вы, в основном, будете работать от аккум. Уже сегодня закат Солнца в Харькове в 17.50. В Киеве чуть позже - 18.12. При этом и дневная выработка резко упадёт. В разы. Пасмурных дней у нас очень много. И зимой тоже - уже давно в прошлом времена классической зимней погоды - ясный морозный день. Сейчас, скорее, типично - слякотно и пасмурно. Слякотно не всегда, а пасмурно почти постоянно. Внучка, когда была поиеньше, всё стонала: "Дедушка, когда уже солнышко будет?" А я вспоминал рассказ Брэдбери «Все лето в один день». В результате у вас аккум. на 10-15 квтч (при полном заряде) хватит, в лучшем случае, на 2-3 дня, а с учётом того, что потребление и по дням неравномерно (вы, наверно, не каждый день, например, варите борщ и включаете духовку), то и меньше. А потом он не всегда будет успевать полностью зарядиться.В южных (солнечных) странах ситуация, понятно, резко улучшается. Но тут такое - надо разбираться с ценообразованием на ээ. Мы сравниваем цену квтч от солнечной генерации с ценой, по которой получаем ээ из сети. Но меня как-то смущает разница между оптовой ценой ээ в 5-6 центов и ценой для потребителя 30 центов. Возможно, ситуация такая же, как с табачными изделиями или спиртом - при копеечной цене производства высокая цена для потребителя получается за счёт налогов и акцизов.Если так, то такое сравнение явно не годится сильно искажает результат (не для потребителя, а для общества. А так, выгоднее выращивать табак самому и гнать самогон. Что многие и делают.