Додано: Нед 12 жов, 2025 15:51

що бачу, те й по





Справа в тому, що бачимо ми всі наче одне і те ж (у кого сітківка не відклеілась повністю), а сприймаємо і віддзеркалюємо ми це дуже по різному.Отримання відносно вартісних подарунків від чоловіка з яким ти в союзі чи у стосунках більшістю людей сприймається нормою. Піклування про жінку , з якою ти - також.Ніщєброди і халамидники в силу свого убожества і ницості вішають ярлики «шльондра, яка смокче за гроші».І начебто весь щирий і в білому, він в силу своєї недорозвиненості дійсно так вважає, не бреше ж.Але ж це все одно образи.А ще як потім зʼясувалось, що наш «мораліст» не просто плює в колодязь, з якого пʼє, а просто сцить туди . Коли дружині з двома дипломами , яка убогого витягла в люди, а потім ще і витягла з воєнної кабали, він наставляє роги з якимись «пишками», чим хизуєтьсяМоральний , щирий, весь в білому на всі 100))