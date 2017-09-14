Додано: Нед 12 жов, 2025 16:40

Shaman написав: а мова про те, що населення має розуміти, що воно в першу чергу само відповідальне за себе - а держава може хіба що допомагати населенню (або не заважати).



тобто з початку бажання населення щось робити - потім держава або допомагає, або вказує напрямок, де найдоцільніше розвиватися з точки зору держави... а мова про те, що населення має розуміти, що воно в першу чергу само відповідальне за себе - а держава може хіба що допомагати населенню (або не заважати).

І при цьому врахуйтеІнтереси Держави Диктаторського типу ( сильні і правильні можновладці з здоровезними важілями впливу) - будуть відрізнятись від ІНТЕРЕСІВ різних груп населення....Є група - ми можемо жити в картонній коробці під парканом....Є група - ми працювати не хочемо а жити хочемо так як в ЄвропіЄ група - ми зможемо заплатити підвищені податки ЗАВТРА якщо не будете все забирати СЬОГОДНІ... і так далі і тому подібнеА так як сильні/розумні/ефективні -мають зовсім інші інтереси ніж люмпени ( а диктатори точно сильні і підбирають навколо себе розумних( правда тасуючи цих розумних в шаражках) - то їх інтереси точно відрізняються.Простий прикладкіми і інтереси північнокорейського громадянина...А Держава чудово себе почуває і керівники змушують всіх виконувати те що ВОНИ хочуть... от тільки там частенько навіть рису не вистарчає..але фуфлотеоретики чомусь повірили що ПРАВИЛЬНИЙ МОЖНОВЛАДЕЦЬ це обовязково соціальноспрямований на покращення життя фуфлотеоретика...а те що цей можновладець отримавши ресурс для управління в першу чергу згноїть нафік нікому не потрібних теоретиків - до останніх якось не доходить.