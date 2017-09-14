|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:18
ЛАД
Не ручаюсь за ваш будинок, але в новобудах останніх років 6-7 з того що знаю, обмеження не тільки по ввідному автомату, а і сам лічильник не пустить через себе більше виділеного вам.
І все ж я впевнений, що якщо вашому будинку років 10, то у вас там не 5 кВт виділено. Більше.
Hotab
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:20
Hotab написав:detroytred
А чому мовчали-то досі?
Та не ображайтесь. Про що вам треба було «не мовчати»? Вам багато хто казав і так, що ви втомили своїми простирадлами і унилою писаниною. Її майже всі пролистували. Але не настільки утомили, щоб вам казати «йди звідси». Навпаки, раз ви є, то з вами говоримо. Але якщо (б) ви сказали «до побачення», то ладно.
Так розʼяснив?
Як дитина, їй богу
Вы не справедливы.
Его простирадла, как правило, в ответ на простирадла его оппонента.
Тут вы правы, не стоило. И я ему не раз советовал игнорировать. Но у него не хватало выдержки. Так же, как у меня порой не хватает выдержки не реагировать на шамана. Хотя понима, что их, скорее всего, тоже многие пролистывают. А, может, и все.
ЛАД
