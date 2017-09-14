RSS
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 01:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про стан призову до оркоарміі.
Побачимо що далі буде

https://www.currenttime.tv/a/rossia-zam ... SIIydvjlyg
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 01:49

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Hotab написав:Я саме це у вас запитую))
Бо ви інших називаєте мажорами, але самі в шоколаді по більшості позицій. Щодо захисту , то ніколи ні, не збираєтесь і вас це не загрожує. То чим ви не мажор і не хитрозроблений))
Але теж, головне своєчасно почухати за вушком, гляди і мажору не скажуть що він мажор))

Так а люди які мають табельну зброю, геленваген і живуть на Новопечерських липках, і до сих пір не служать - це не мажори? Хто ж тоді? Знову нетой ВОСники? Чи надважливі для України люди? Кажу, пересічні гречкосії порозумнішали, тому і нема черг біля ТЦК.
Виходить "найуспішніші" 5% не хочуть, а глупі гречкосії вже закінчились. Пат.
Табельна зброя це в службовців.


Він мабуть мав на увазі дозвіл на КС, який пересічному неможливо оформити а непересічному можливо, ось наприклад - https://tsn.ua/ukrayina/v-elitnomu-avto ... 32145.html
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 06:23

  Hotab написав:Про стан призову до оркоарміі.
Побачимо що далі буде

https://www.currenttime.tv/a/rossia-zam ... SIIydvjlyg
тут варіантів не багато, почнуть бусифікацію
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 08:22

  Hotab написав:особисто я на ньому поставив хрест
Хі-хі ©
Так поставив, що вчора весь день і до півночі тільки про мене і говорив🤦🏻😁😁😁
Видно сильно я тебе зачепив😁
Потужно!😁😁😁

А ти як був тряпкою, об яку тут кожен другий витирав ноги, так нею і залишився!🤣🤣🤣
#нетойвосголовногомозку😁😁😁
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 08:45

Успіх хвилина твоєї слави. Все як ти любиш.
Але коли ти ставиш надмірну кількість смайлів, це може означати істерику, яку тобі не вдається приховати. Але мета все-таки була подарувати тобі насолоду 😅
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 08:50

  Hotab написав:Про стан призову до оркоарміі.
Побачимо що далі буде

https://www.currenttime.tv/a/rossia-zam ... SIIydvjlyg



"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський :?
Для розриву "замкненого кола" безперервних атак РФ потрібно негайно розпочати формувати паралельну армію з підлітків 16–18 років — щоб через три–п’ять років отримати якісні мобільні підрозділи
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-nam ... roslavskiy

У 2026 році в Україні планують понизити мобілізаційний вік до 23 років через нестачу піхоти на фронті. Командир батальйону безпілотних систем 29-ї ОЗРБ "ХАМ" розповів, що нинішні призвані мають низьку мотивацію та недостатню підготовку для ведення бойових дій. :oops:

Якість навчання залишається низькою, оскільки багато інструкторів ніколи не брали участі у бойових діях, а новобранці часто мають мінімальний досвід поводження зі зброєю.

Чимало громадян намагаються уникнути служби, сплачуючи хабарі військовим комісіям — від 8 до 20 тисяч доларів залежно від регіону.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/728 ... cho-vidomo

Мій песимістичний прогноз: нас залишиться 10 мільйонів – президент KSE про вимивання мізків з України та демографічні виклики :shock:
Щоб розумна молодь не роз'їжджалася, їй треба створювати умови. Ми проводили опитування серед наших біженців у Німеччині, за яких умов вони повернулися б назад: їм потрібні житло, перспектива роботи і якісна освіта. Без цього вони залишатимуться за кордоном.

Це загроза для існування країни. Якщо талановита молодь виїде або не отримає якісної освіти тут, то що ми захищаємо?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/13/8002448/
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 08:58

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Ви знаєте, без якихось офіційних анонсів і презентацій, я кілька разів пробував проявити благородство , пробачити і не реагувати.
Скажу вам як є: це не той типаж, з яким працює благородство. Воно таку поведінку розцінює як «я його пабідив»
.......

Ну і нехай розцінює.
Вам то що з того? Вам зним дітей не хрестити.
Я, наприклад, вже написав шаману, щоб вважав у будь-якій суперечці, що я "злил". Я заздалегідь згоден.

Але ви все одно нітрохи не менше берете участь у батлах з ним))

бо ЛАД дуже красиво вміє розповідати, як треба спілкуватися, про повагу. ключове - розповідати. бо коли доходимо до обговорення подій/ідей він про це миттєво забуває й переходить на особистості замість аргументів на обговорювану тему.

оце його наперед злився раптово виникло, коли замість аргументів в нього залишись особисті накиди, бо обговорюємо теми, які йому близькі на рівні віри. ЛАД - класичний приклад, як людина повчає інших, а сам робить те саме (прям по темі гілки Психологія) 8) але там ЛАД почав обговорювати війну, а тут Долярчика та споживання е/енергії - вибачимо йому цю плутанину :lol:

я ж йому й пропоную - не пишіть оті ваші дурниці про треба домовитися з Рашею у будь-якому випадку, про переваги соціалізму, як ми погано зараз живемо порівняно з срср - й буде щастя. дописи про зелену траву раніше та рідну проходну заводу ЛАДа (чи прохідна теж заросла зеленою травою? :D ) мене не обходять ;)
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 09:00

jump

як все погано... пропозиції є?.. немає - все зрозуміло
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:для розриву "замкненого кола" безперервних атак РФ потрібно негайно розпочати формувати паралельну армію з підлітків 16–18 років — щоб через три–п’ять років отримати якісні мобільні підрозділи

Так це саме те що хоче почути 16-річний щоб не виїхати, як інші, після випускного в 11 класі
P.S. Парагвай, Парагвай, кого хочеш вибирай
