Побачимо що далі буде
Додано: Пон 13 жов, 2025 01:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Про стан призову до оркоарміі.
Додано: Пон 13 жов, 2025 01:49
Він мабуть мав на увазі дозвіл на КС, який пересічному неможливо оформити а непересічному можливо, ось наприклад -
Додано: Пон 13 жов, 2025 06:23
тут варіантів не багато, почнуть бусифікацію
Додано: Пон 13 жов, 2025 08:22
Додано: Пон 13 жов, 2025 08:45
Успіх хвилина твоєї слави. Все як ти любиш.
Але коли ти ставиш надмірну кількість смайлів, це може означати істерику, яку тобі не вдається приховати. Але мета все-таки була подарувати тобі насолоду 😅
Додано: Пон 13 жов, 2025 08:50
"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський
Для розриву "замкненого кола" безперервних атак РФ потрібно негайно розпочати формувати паралельну армію з підлітків 16–18 років — щоб через три–п’ять років отримати якісні мобільні підрозділи
У 2026 році в Україні планують понизити мобілізаційний вік до 23 років через нестачу піхоти на фронті. Командир батальйону безпілотних систем 29-ї ОЗРБ "ХАМ" розповів, що нинішні призвані мають низьку мотивацію та недостатню підготовку для ведення бойових дій.
Якість навчання залишається низькою, оскільки багато інструкторів ніколи не брали участі у бойових діях, а новобранці часто мають мінімальний досвід поводження зі зброєю.
Чимало громадян намагаються уникнути служби, сплачуючи хабарі військовим комісіям — від 8 до 20 тисяч доларів залежно від регіону.
Мій песимістичний прогноз: нас залишиться 10 мільйонів – президент KSE про вимивання мізків з України та демографічні виклики
Щоб розумна молодь не роз'їжджалася, їй треба створювати умови. Ми проводили опитування серед наших біженців у Німеччині, за яких умов вони повернулися б назад: їм потрібні житло, перспектива роботи і якісна освіта. Без цього вони залишатимуться за кордоном.
Це загроза для існування країни. Якщо талановита молодь виїде або не отримає якісної освіти тут, то що ми захищаємо?
Додано: Пон 13 жов, 2025 08:58
бо ЛАД дуже красиво вміє розповідати, як треба спілкуватися, про повагу. ключове - розповідати. бо коли доходимо до обговорення подій/ідей він про це миттєво забуває й переходить на особистості замість аргументів на обговорювану тему.
оце його наперед злився раптово виникло, коли замість аргументів в нього залишись особисті накиди, бо обговорюємо теми, які йому близькі на рівні віри. ЛАД - класичний приклад, як людина повчає інших, а сам робить те саме (прям по темі гілки Психологія) але там ЛАД почав обговорювати війну, а тут Долярчика та споживання е/енергії - вибачимо йому цю плутанину
я ж йому й пропоную - не пишіть оті ваші дурниці про треба домовитися з Рашею у будь-якому випадку, про переваги соціалізму, як ми погано зараз живемо порівняно з срср - й буде щастя. дописи про зелену траву раніше та рідну проходну заводу ЛАДа (чи прохідна теж заросла зеленою травою? ) мене не обходять
Додано: Пон 13 жов, 2025 09:01
Так це саме те що хоче почути 16-річний щоб не виїхати, як інші, після випускного в 11 класі
P.S. Парагвай, Парагвай, кого хочеш вибирай
