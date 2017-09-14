RSS
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:58

  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!
Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."

А так - це все пукання в борошно😁

а ти визнаєш, що навіть коли підуть - ти все одно будеш накидати? бо причина ж в іншому...

А ти визнаєш, що НІКОЛИ не підуть? :wink:

Тут якраз і ключове, що самі - НІКОЛИ не підуть!!!

Хіба, чисто випадково одного з вас тцк затягне в бусік, бо їм ваші документи не сподобаються :mrgreen:

Успіх, кілька простих питань. ти ж теж не сам пішов? була повістка, так?
друге - тобто якщо в людини бронь - то для тебе це класовий ворог? всі, в кого бронь мають піти на фронт?
третє - тобі вже прямим текстом написали - навіть при наявності закону, далеко не всіх 60+ беруть? що з такими випадками?

не хочеш трошки подумати, й спробувати хоч трошки підтягнутися до більш розвиненої людини?
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:58

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.

И выключают мозг 😁
Совсем не обязательно.
Достаточно иметь соответствующую мощность электропитания. :)

Ну, утюг и стиралка, может, и лишнее. Достаточно духовка+плита+кондиционер. Но, в принципе, если человек не один, а семья, то реально и такое, как я написал, когда люди хотят побыстрее справиться с бытовыми делами и отдохнуть.
Или надо создавать для квартиры инструкцию по технике безопасности с учётом имеющейся в квартире техники и под подпись ознакомить с ней. Как на производстве.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 жов, 2025 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:59

Успіх

С#ка, та вони б в мене копали окопи, як я - за 1,5км від окопів ворога!
Длбйпи, плять!


Це де «у мене»? Ти десь командуєш якимсь підрозділом?
-пишки, рівняйсь!

Чи про що мова?
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:59

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:Letusrock
По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?

Грузия, вроде, не оккупирована. :)

Це якщо «забути « про Абхазію і пн Осетію? Ви їх вже «подарували»?)

це ж не окупація, це возз'єднання - "исконно русские территории"...
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:03

  Shaman написав:............
тобто визнаєш, що окрім як здатися, пропозицій в тебе немає? 8) це й так очевидно...

Ещё раз, видимо, плохо доходит:
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:04

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.

И выключают мозг 😁
Совсем не обязательно.
Достаточно иметь соответствующую мощность электропитания. :)

Ну, утюг и стиралка, может, и лишнее. Достаточно духовка+плита+кондиционер. Но, в принципе, если человек не один, а семья, то реально и такое, как я написал, когда люди хотят побыстрее справиться с бытовыми делами и отдохнуть.
Или надо создавать для квартиры инструкцию по технике безопасности с учётом имеющейся в квартире техники и под подпись ознакомить с ней. Как на производстве.

Таке «комбо» можливе, але все ж з низькою ймовірністю.
Пралка підігріває воду кілька хвилин , потім лише крутить, там низька потужність
Плитка на «бусті» теж недовго, потім стоїть помірний режим підтримки.
Конд, якщо інверторний , то теж поступово скидає потужність.
Тобто співпасти все разом може , але малоймовірно
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:04

  Успіх написав:А ви думаєте легко бринькати на гітарі за 100км, а інколи, навіть, за 50км від ЛБЗ? :lol:

С#ка, та вони б в мене копали окопи, як я - за 1,5км від окопів ворога!
Длбйпи, плять!

в тебе б всі копали окопи - й пілоти, й музиканти, й дронщики, особливо інженери. бо твій рівень бачення війни - копати окопи та носити кабани.

тебе дуже тригерить, що копав окопи - а хто тобі винен, що ти більше ні на що не здатний? так, щоб бути при штабі все одно вища освіта потрібна, яку ти принципово відкидаєш. напевне образливо, але як є...
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:06

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
тобто визнаєш, що окрім як здатися, пропозицій в тебе немає? 8) це й так очевидно...

Ещё раз, видимо, плохо доходит:

ще раз - фальцетом, й сухонький кулачок, й шляпа :D
не та, про яку ти подумав :lol:
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:06

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?.. :shock:
Вы понимать прочитанное окончательно разучились?
UA, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.

й де там написано слово РФ? якщо про РФ - ок. питання знімається. але щось автор про це не написав...

й все одно це вигадка - немає такого завдання на раші. це просто наслідок цієї бездумної війни коли не рахують втрати - знищення населення...

Ну, я же говорю - понимать прочитанное вы окончательно разучились.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:09

Нетойвосні, шикуйсь! Струнко!

  Hotab написав:Ти десь командуєш якимсь підрозділом?
Так, командую нетойвосними долпойопами :lol: :mrgreen:


п.с.
Що, тебе ще й сьогодні я тригерю? :lol: Знову на кожній сторінці будеш про мене писати?)))
