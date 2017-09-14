RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1545315454154551545615457>
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:48

  барабашов написав:Ходят без знаков различия, все в чёрных спортивных костюмах и балаклавах и с "бананками" через мощную грудь инвалида по ампутации сердца?


А ты в курсе,что спортики известного нашего тренера и авторитета принимают в этом участие?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 864
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:52

  d44 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:я писав, навчись читати )

не все встигаю тут читати,
твою сводку як все добре в чернігові пропустив.
тобто нам немає про що переживати?
маринуєм шашлики?
Вони з Шаманом часто плутають незламні тези щодо стану справ та мети боротьби. Один "воюємо поки раша не зрозуміє що треба домовлятися" а другий хвилюється що при проросійському президенті може зникнути вода, газ, електрика та свободи. Все це з підтримкою адміністрації. Форум куплений з потрохами, писати тут давно немає сенсу, звичайне пропанадиське лайно вже пару років.

Ти наче в Сумах живешь ...
Росія все робить, щоб не було води, електрики в Сумах ? Чи ні ?

Чи ти вважаєшь, як прийде Росія в Суми, то все і буде ?
І чому в Донецьку немає води та електрики ?
Прості питання, прості відповіді

Потім продовжимо, хто тут пропагандист )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:57

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Ходят без знаков различия, все в чёрных спортивных костюмах и балаклавах и с "бананками" через мощную грудь инвалида по ампутации сердца?


А ты в курсе,что спортики известного нашего тренера и авторитета принимают в этом участие?

И МихАнатолич вернулся с Вены от другана и сам координирует процесс?
Гелики В6 с известными номерами по набке мотаются
Сопровождение олимпийца и дзюдоиста
Года полтора я их не видел.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5448
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:00

  pesikot написав:
  барабашов написав:Так он же и по пашпарту Коткин а не Кiткiн
Подозрительно...

А ты мой паспорт проверял ? )

Ти ж під цілодобовим наглядом пса Патрона
UA
 
Повідомлень: 9786
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:02

  pesikot написав:Потім продовжимо, хто тут пропагандист )

як ти думаєш, коли потужні фламінги полетять? "па 7 штук в день"? ))
якщо не полетять - у мене для тебе будуть сумні новини.
дивно, що у тебе настільки втрачений причинно-наслідковий зв'язок.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:02

  UA написав:
  pesikot написав:
  барабашов написав:Так он же и по пашпарту Коткин а не Кiткiн
Подозрительно...

А ты мой паспорт проверял ? )

Ти ж під цілодобовим наглядом пса Патрона

То що, сцикотно перевірити ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:03

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Потім продовжимо, хто тут пропагандист )

як ти думаєш, коли потужні фламінги полетять? "па 7 штук в день"? ))
якщо не полетять - у мене для тебе будуть сумні новини.
дивно, що у тебе настільки втрачений причинно-наслідковий зв'язок.

Я це тебе запитував ? Ні

Де твій доклад ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:04

  sergey_stasyuk555 написав:
  jump написав:За даними Офісу генерального прокурора, із січня 2022-го по вересень 2025-го зареєстрували понад 235 тисяч проваджень за СЗЧ, приблизно 54 тисячі – за дезертирство.


кажуть ухилянтів вже 1,5 ляма :shock:
Близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку в Україні перебувають в розшуку, бо не оновили дані у Територіальних центрах комплектування (ТЦК). Про це сказала народний депутат України Галина Янченко в етері Ранок.LIVE.
"Ви здивуєтеся, це космос. 1,5 мільйона чоловіків призовного віку не оновили дані і відповідно в розшуку", - зазначила вона.

Надо бы узнать имена судей которые их подали в розыск за непонятно какое нарушение.
Они все получили повестки, расписались в них за "явиться с вещами и топором завтра в 8.00 на казнь" и пропали вместе со своими телефонами с места прописки, где их и нашли?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5448
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:05

  UA написав:
  pesikot написав:
  барабашов написав:Так он же и по пашпарту Коткин а не Кiткiн
Подозрительно...

А ты мой паспорт проверял ? )

Ти ж під цілодобовим наглядом пса Патрона

У которого жуткий гон?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5448
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:10

  барабашов написав:
  UA написав:
  pesikot написав:А ты мой паспорт проверял ? )

Ти ж під цілодобовим наглядом пса Патрона

У которого жуткий гон?

У ментов с чувством юмора - всё очень плохо

Кроме "юмора" вокруг собственной ж*** - больше никакой фантазии )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 1545315454154551545615457>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 133543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 319606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1005867
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3638)
14.10.2025 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.