Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 11:03

  katso написав:
  Прохожий написав:
  katso написав:Які свободи, можна детальніше?

https://life.pravda.com.ua/society/isto ... en-310286/

Так про ТЦК пишут почти тоже самое

побажаємо тобі, щоб ти зміг порівняти й те, й друге. й оскільки для тебе це одне й теж - то щоб від руських не повертався...
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 11:09

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Но можно сначала вопрос к вам?
Мы воюем за независимость Украины?
Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?
Если второе, тогда понятна цель - только парад ЗСУ на Красной площади и никак не меньше.
Напомню, что нацисты "відповіли" только после взятия Берлина и полной и безоговорочной капитуляции Германии. Вы ставите такую же цель?

як ти перекручуєш, щоб відвести увагу від головного. тому ще раз - для початку визнай, що умови утримання українців в таборах на Раші нічим не відрізняються від нацистських чи сталінських таборів... визнаєш?

тепер відповідь - ми воюємо за незалежність. й на поточний момент можемо навіть залишити в окупації деякі території. й так, зараз до дерашизації питання може не дійти. але до тих пір Раша буде залишатися тоталітарною країною, з якою мають бути мінімальні зв'язки - такий з цього висновок. й тоді варіант треба дотягатися до окремих упирів - кого зможемо. та й приклад Мілошевича показує, що при зміні влади можливі варіанти. бо військові злочинці (де немає строків давності) не лише путін, а й купа його прихлебателів

Це не відповідь це бла-бла-бла.
"Відповідь" ЗАВЖДИ буде залежати від ситуацій на фронті. Якщо якимось чудом ми почнемо наступати і вийдемо на кордони 91-го, то 100% відповідь буде: "Воюємо до спалення Москви". В цьому я ні хвильки не сумніваюсь.
  Shaman написав:але ви так й не відповіли, як євреї мали домовитися з Гітлером - немає відповіді на це питань, ніяк не могли домовитися.

А це прямо суперечить попередній "відповіді". Логічно що якщо домовитись неможливо то 2 варіанти: або капітуляція або спалення Москви.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 11:15

«Чоловіків оголошують у розшук без підстав через маніпуляції представників ТЦК. Особа оголошується в розшук у рамках кримінального провадження, згідно з постановою суду, постановою слідчого. ТЦК не мають підписаних повісток, рішень про адміністративні правопорушення або постанов, які давали б підстави для оголошення людини в розшук. Водночас вони часто створюють прецеденти, вносячи в розшук навіть тих, хто діє відповідно до закону», - військовий юрист Тарас Боровський.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чекаємо на 4-й пленум ЦК КПК
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 11:58

З отриманої ексголовою "Нафтогазу" Коболєвим премії не сплачено 66 мільйонів гривень податків 8)

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" (2014-2021 роки) Андрій Коболєв не сплатив податки з премії у 339 млн грн і намагається довести у суді, що це має зробити компанія. :lol:

Коболєв отримав цю "другу частину" премії через хитрий механізм банківської гарантії, створений коли він був головою правління "Нафтогазу"

Коболєв отримав "на руки" повну суму без вирахування податку, податок не сплатив, а "Нафтогаз" має заплатити за Коболєва податок зверху повної суми" :shock:
https://epravda.com.ua/biznes/eksgolova ... iv-812861/

яка ляпота :oops:
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Питання до форумних фахівців і жінок, які мають таємні канали комунікації з владою.
Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день.
Нашо зелінський просить Томагавки, які летять всього на 2000км і несуть всього 500кг заряду, і яких дадуть 20-30шт.?
Чому зелінський не хоче розвалити русню фламінгами, яких вже має бути декілька сотен на складах, а просить томагавки, які мають значно гірші ТТХ?
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 12:11

  whois2010 написав:Питання до форумних фахівців і жінок, які мають таємні канали комунікації з владою.
Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день.
Нашо зелінський просить Томагавки, які летять всього на 2000км і несуть всього 500кг заряду, і яких дадуть 20-30шт.?
Чому зелінський не хоче розвалити русню фламінгами, яких вже має бути декілька сотен на складах, а просить томагавки, які мають значно гірші ТТХ?

Міха-Анархіст ще пару років тому: "причепити США до потяга війни, намертво"
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 12:15

  jump написав:З отриманої ексголовою "Нафтогазу" Коболєвим премії не сплачено 66 мільйонів гривень податків 8)

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" (2014-2021 роки) Андрій Коболєв не сплатив податки з премії у 339 млн грн і намагається довести у суді, що це має зробити компанія. :lol:

Коболєв отримав цю "другу частину" премії через хитрий механізм банківської гарантії, створений коли він був головою правління "Нафтогазу"

Коболєв отримав "на руки" повну суму без вирахування податку, податок не сплатив, а "Нафтогаз" має заплатити за Коболєва податок зверху повної суми" :shock:
https://epravda.com.ua/biznes/eksgolova ... iv-812861/

яка ляпота :oops:

потужні в дзеркало дивляться та/або смокчуть бюджетну сісю, а неоплачений священний борг в пересіченого
