Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 16 жов, 2025 00:10
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.......
Shaman написав:
але ви так й не відповіли, як євреї мали домовитися з Гітлером - немає відповіді на це питань, ніяк не могли домовитися.
А це прямо суперечить попередній "відповіді". Логічно що якщо домовитись неможливо то 2 варіанти: або капітуляція або спалення Москви.
У кого вы ищете логику?
Инструктор по идеологии райкома по определению логикой не владеет и не пользуется.
У него же постоянно: "Я за переговоры, но переговоры невозможны. Я за перемирие, но против политических уступок. Мне не нужен захват Москвы, но пока РФ не рухнет, войну закончить не получится". И т.д.
Shaman написав:
...........
що за маячня про наступ на Москву. нам не потрібно зайвого. а Раша сама розвалиться
про євреїв - це приклад, що не завжди можна домовитися. а Раша через свою стрімку деградацію так чи інакше піде на перемовини - дотиснуть
Маячня ваша. Если вы говорите, что до развала Раши мир невозможен, то вывод может быть только один - для окончания войны надо брать Москву. И это не "потреба зайвого", а просто достижение победы. После "дерашизации", о которой вы мечтаете, и развала РФ Москву можно вернуть под управление Московского улуса.
И хватит вам уже тревожить прах давно погибших.
Евреи не могли договариваться, договариваться было просто некому - у них не было государства, они были рассеяны по всей Европе и по всему миру. По тем же причинам они не могли оказать сопротивление. Это тоже пример вашей логики.
И, кстати, поинтересуйтесь тогдашним поведением ваших уважаемых цивилизованных и демократических государств, которые отказывались принимать еврейскую эмиграцию уже после принятия "расовых законов" и "Хрустальной ночи". А Великобритания препятствовала эмиграции евреев в подмандатную Палестину.
мені цікаво - ЛАД
так красиво пише, як треба спілкуватися, як треба відноситися до інших, але коли доходить до мене - то починається ганебна брехня. чи він вважає, що ейджізм дає йому право брехати? чи це радянська школа - брешу, як дишу?
ви приписуєте мені речі, які я ніколи не казав, які ви вигадали... якщо ви погано розуміє написане (особливо українською) чи у вас вже в голові думки плутаються, то дуже прошу - не пишіть брехні. а ще краще цитуйте мене - й все стане зрозуміло. але цитат немає - висновок?
тепер до суті. "Я за переговоры, но переговоры невозможны. Я за перемирие, но против политических уступок. Мне не нужен захват Москвы, но пока РФ не рухнет, войну закончить не получится" - я за перемовини, але перемовини на поточний момент неможливі, бо Раша не хоче. Про які політичні поступки йде мова? від НАТО ми вже відмовилися, що ще треба? останне - взагалі нахабна брехня. розвал Раші, який я обговорюю - я ніколи не пов'язував з припиненням поточної гарячої фази війни. вже зараз втрати Раші настільки великі, що будь-яка адекватна влада сама б ініціювала перемовини.
а тепер класичний софізм - ви зі своєї брехні про розвал Раші робите якийсь висновки, до яких я не маю відношення. з приводу дерашизації - незважаючи на багато прикладів, ви досі намагаєтесь уникнути визнання, що поточна влада на Раші чисто тоталітарна, й рівень зомбування населення відповідає нацистській Німеччині. й лікування можливе лише таке. й доки це не прийде - ми матиме постійно ворожу державу під боком, чому я теж схиляюсь до думки, що загальні війна - надовго, до зміни поточної влади як мінімум. гаряча фаза припиниться, а війна продовжиться...
добре євреї не могли домовлятися, а ми можемо - але на рівних, а не як капітуляція...
ну й як же "у вас негров линчуют". а чого не згадали про ставлення до євреїв в срср? теж не бачили проблем?
Додано: Чет 16 жов, 2025 00:12
Banderlog написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
але ви так й не відповіли, як євреї мали домовитися з Гітлером - немає відповіді на це питань, ніяк не могли домовитися.
А це прямо суперечить попередній "відповіді". Логічно що якщо домовитись неможливо то 2 варіанти: або капітуляція або спалення Москви.
Шаман як завжди несе пропаганду. Як євреї могли договоритися з гітлером якщо вони не договорились самі з собою і від них не було переговорника з гітлером)
Тоді треба ставити питання як євреї мали домовитися з німцями? І що стало причиною бажання німців їх знищити
. Відповідь очевидна в час першої світової коли німці бились проти половини європи, євреї в тилу займались спекуляціями і наживались на біді. Понятно що ставити вину на цілий народ аморально, но і робити одного гітлера відповідальним за голокост це по меншій мірі тупо. Євреї наприклад так не робили і заставили платити репарації німеччину а не спадкоємців гітлера
ще один шукає - а чого німці так вирішили, може євреї їх спровокували? як називається оце явище - коли намагаються звинуватити жертву?..
Додано: Чет 16 жов, 2025 00:15
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Маячня ваша. Если вы говорите, что до развала Раши мир невозможен, то вывод может быть только один - для окончания войны надо брать Москву.
Не треба так маніпулювати...
Хай москву беруть вагнерівці чи мордва з татарами....
І брати вони її будуть - розвалюючи педерацію
Нам треба саме це. а не штурм москви.
І от коли вони її будуть брати -тоді війська з фронту підуть одні москву захищати , другі - захоплювати... і ми на плечах відступаючих французів..(москалів) дійдемо до кордонів 1991 року... і почнемо там швиденько окопуватись , бо прийдеться відбиватись від десятків мільйонів голодних педераційників яким мусульмани нагадають всі попередні 200 років....
Когда "вагнерівці чи мордва з татарами" пойдут брать Москву?
Завтра? Через год? Через 10 лет?
Пока что, к сожалению, "фантастика в следующем зале".
Мечтать, конечно, можно. Но жить надо в реальном мире.
нагадаю, що вже одна спроба походу була - й пройшли чималу відстань, а по дорозі місцева влада, прям як в Сирії, - нічого не бачила й сиділа на попі рівно.ЛАД
, ви краще нас це мали вивчати - не згадаєте, як саме в 1917 році солдати пішли на Пітер з Москвою - а що ж тоді сталося? й дійшли здається, й непогано погуляли...
Додано: Чет 16 жов, 2025 00:19
flyman написав: _hunter написав: flyman написав:
Міха-Анархіст каже, що це прідєл потуг РФ, оглушити не получаєцца
>>> оглушити не получаєцца
А точно пробовали? -- потому как такое ощущение, что по "энергетике" только недавно начали прицельно бить...
на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).
Ну, я не запасался.
В прошлом году попереджали все, кому не лень. Гораздо больше, чем сейчас.
