RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15463154641546515466
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:13

  jump написав:«ТЦК у навчальні центри почали дедалі частіше привозити бомжів», - заступник командира 3 армійського корпусу Дмитро Кухарчук. :?

А им положена бронь?
Из неприхотливого бомжа может получиться лучший солдат, чем из изнеженного клерка 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8986
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6488 раз.
Подякували: 21661 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:15

  Banderlog написав:він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись.
Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет.
Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.

А ти хотів вести переговори з пуйлом самостійно через інтернет?
Water
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:16

  Сибарит написав:
  jump написав:«ТЦК у навчальні центри почали дедалі частіше привозити бомжів», - заступник командира 3 армійського корпусу Дмитро Кухарчук. :?

А им положена бронь?
Из неприхотливого бомжа может получиться лучший солдат, чем из изнеженного клерка 😁

Мабуть мова йшла не про соціальний статус, а про комплекс потенціальних проблем у безхатченків: відсутність освіти, ВІЧ, гепатіт, венеричні хвороби, наркозалежність, туберкульоз і т.і.
А так взагалі, да, дуже смішно. Будуть з них "лучшіє" воїни
whois2010
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:17

  Banderlog написав:за осквернення Лаври теж буде розплата.

Осквернення ким, москалями? І де ця розплата? Буде папізже?
Water
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:37

[quote="5899352:Water"] а при чім тут я? Мені за це не платять. Обовязків таких в мене нема. то який спрос з мене?
Були ж люди які домовлялись? Он шоколадний наприклад з сєпарами торгував. Так йому державну зраду за це інкримінують.
Медведчук договорювався про обмін про обмін полоненими.
Новинського он теж віджерли.
То хто винен в провалі мирних переговорів?
Може митрополит Онуфрій ?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3701
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:00

То хто винен в провалі мирних переговорів?

Може Миротворець, нє? Бо ні з ким іншим Переможець домовлятись не хоче.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5899
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:13

Будівельнику з його синами на замітку! ;)

  katso написав:
  jump написав:На Тернопільщині спецоперація: військових затримують через звинувачення у вимаганні та катуванні

За даними місцевого активіста Романа Довбенка, військові утримували людей в підвалах, вимагали винагороди, щоб тих не мобілізовували, відбирали машини. Одного чоловіка облили легкозаймистою сумішшю і примусили бігати навколо авто голяка.

"Протягом місяця у нас в області перебувають представники Третьої штурмової бригади. Більшість з них, які зараз тут перебувають, вбулися і почали займатися відвертим беззаконням - їх було долучено до додаткового оповіщення населення - натомість вони почали відбирати авто у цивільних, утримували хлопців у підвалах, та чекали на фінансову винагороду, щоб їх типу не мобілізовували. Зараз почали їх активно затримувати. Станом на цю хвилину затримано 8 чоловік і думаю буде затримано більше", - наголосив Довбенко.

Місцеве видання "20 хвилин" очікує на офіційний коментар поліції і Спецпрокуратури.

оце потужно 8)
все як хотів Бандерлог :lol:


Это к вопросу о свободах - спор перешел на уровень "где сильнее катуют".

Так, цікава фраза - "де сильніше катують?" :roll:



п.с.
Хоч тут трохи інша ситуація, але все одно - наш Будівельник і далі твердо впевнений, що йому ніхто не дасть по морді з колишніх військових, які зададуть питання: - "ти воював?/де ти був під час повномасштабної?" :wink: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8738
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:22

  Water написав:
  ЛАД написав:Это к вопросу о резервных мощностях и сроках включения отопления.
Замечу, что в Харькове "8 и ниже градусов" уже есть. А вот лимитов «Нафтогаза» и решения правительства, видимо, нет.

В ви все чекаєте рішення партії та правітєльства?
Є спеціалізовані фірми, які за невелику плату обстежать ваш будинок, зроблять проект модернізації існуючої системи под якійсь гібрід(сонячна, тепловий насос) з приблизними розцінками.

Если бы я жил в частном доме, то тепловой насос, наверное, сделал - геотермальный (грунт-вода). В квартире я сейчас могу использовать кондиционер (тепловой насос воздух-воздух) и тёплый пол. Но с началом отопительного сезона это не имеет смысла - платить за э-энергию + досчитают за "недобор тепла" от общей системы отопления (или это уже отменили?).
Допускаю, что у меня недостаточно знаний в этой области, но, простите, в эффективность солнечной энергии в наших климатических условиях не верю. В условиях большей части года, тем более, зимы, когда это нужнее всего.
Для геотермального теплового насоса на многоквартирный дом нужен слишком большой свободный участок грунта и большие капитальные затраты на установку.
В отличие от вас я не видел проектов повышения энергоэффективности домов. Подозреваю, что цена переделки дома будет немалая. А у людей сейчас не хватает денег на текушую оплату ЖКХ.
Кстати, хотя бы примерно, сколько это невелика плата за "яку обстежать ваш будинок, зроблять проект модернізації існуючої системи под якійсь гібрід"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36811
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:22

  Water написав:
  Banderlog написав:він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись.
Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет.
Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.

А ти хотів вести переговори з пуйлом самостійно через інтернет?

Проблема не в цьому.
Одна з ключових проблем переговорів що Зе і влада ведуть себе так ніби ми рівні з РФ. Але це не так. Ми втратили територію, міста, ми слабші(як мінімум ми не маємо ЯЗ), нас обстрілюють напевно в 10 разів сильніше ніж РФ, ми сильно залежні від "партнерів", вони ні і т.д.
Наприклад, було б смішно якби фіни вели переговори з СРСР на рівних. Ні. Фінське керівництво їздило в Москву і домовлялось, прекрасно розуміючи що вони слабші.

Але у нас найвеличніший, він вважає себе рівним з путіним. Може він і рівний, але страждає усі країна. Мільйони людей втекло з України, мільйони втратили житло, сотні тисяч загинуло, але це фігня, головне "ми воюємо з РФ на рівних".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6808
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15463154641546515466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 134426
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 320490
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1006861
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9941)
16.10.2025 13:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.