Banderlog написав:Блаженні миротворці. Скоро вже всі будуть дома, з рідними.
Не зійшлися у думках: у CNN розкрили, чому Трамп не дав "Томагавки" Україні У Трампа склалося враження, що Київ прагне "ескалації та продовження конфлікту".
Трамп та Зеленський виразили різні думки щодо шляхів наближення миру в Україні, і у "прямій та чесній" розмові американський лідер дав чітко зрозуміти, що Київ поки що не отримає далекобійного озброєння для ударів по Росії. Про це розповіло видання CNN з посиланням на джерела.
"Трамп і Зеленський провели кілька годин разом зі своїми найближчими помічниками в п'ятницю, що, за словами кількох осіб, знайомих з ситуацією, було напруженою, відвертою і, часом, "незручною" дискусією", — йдеться у матеріалі.
Один із посадовців розповів, що у Дональда Трампа склалося враження, наче Україна "прагне ескалації та продовження конфлікту". Також американський лідер був стурбований потенційними втратами під час зими, яка обіцяє бути суворою. https://focus.ua/uk/politics/729139-ne- ... i-ukrajini
З посмішкою на європейській землі: чим небезпечна нова розмова Трампа з Путіним Здається, історія повторюється, зазначає аналітик Sky News:
"Як Путін це робить? Його тактика щоразу однакова – запропонувати Трампу щось, що він може представити як прорив, і підкріпити це потоком відвертих лестощів".
От і в цьому випадку він привітав Трампа з його "великим досягненням" щодо припинення вогню в Газі, подякував першій леді за її втручання у справу зниклих безвісти дітей в Україні, і погодився на (або, можливо, запропонував) ще одну особисту фотосесію.
Якщо зустріч у Будапешті відбудеться, Трамп отримає те, чого хоче - телевізійний момент, який стане черговою ілюстрацією його миротворчого президентства.
Але, можливо, більшим призом стане Путін, якого вперше з початку війни запросять на землю ЄС, попри усі санкції Європи проти Росії.
Banderlog написав:Зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та дружньою, але я сказав йому, як раніше наполегливо рекомендував Президенту Путіну: пора припинити вбивства і укласти УГОДУ!
Досить пролито крові, пора припинити визначати кордони за допомогою війни та героїзму. Потрібно зупинитися там, де зараз знаходяться.
Нехай обидві сторони оголосять себе переможцями — історія розсудить! Більше жодних пострілів, більше жодної смерті, більше жодних величезних і нестабільних витрат.
Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом.
Тисячі людей гинуть щотижня — ДОСИТЬ, ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ ДО СВОЇХ РОДИН З МИРОМ!
Який патужний peace deal ...
Похоже разговоры про "конец года" подтверждаются... Подписать РПО под рождество - символично 👍
Ціна російської нафти вперше з весни впала нижче $50 за барель
Нафтогазові доходи російського бюджету, що стрімко скорочуються, отримали новий удар. Вартість нафти сорту Urals, головної експортної марки росії, вперше з весни опустилася нижче за позначку $50 за барель. Це створює додаткові проблеми для фінансування рекордно високих військових видатків кремля. Про це повідомляє Moscow Times.
Нафтогазові доходи російського бюджету, що стрімко скорочуються, отримали новий удар.
За даними трейдерів, у середині тижня в порту Приморськ на Балтійському морі котирування опускалися до $47,4 за барель. Унаслідок цього ціна Urals вперше виявилася нижчою за оновлену цінову стелю, встановлену Євросоюзом на рівні $47,6.
Причини обвалу на ринку
Падіння цін на російську нафту відбувається на тлі загального зниження світових котирувань. Вартість еталонного сорту Brent за останні три тижні впала на 15% і зараз торгується трохи вище за $60 за барель.
На думку аналітиків, на ринок впливають кілька ключових факторів. По-перше, перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС знизило геополітичну напруженість на Близькому Сході, а разом з нею і ризики для транспортування нафти через Суецький канал та Червоне море.
По-друге, ринок дедалі більше фокусується на надлишку нафти, який створюють країни ОПЕК+, поступово нарощуючи видобуток. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2026 році надлишок нафти на світовому ринку може досягти рекордних 4 млн барелів на добу.
Проблеми для бюджету росії
Падіння цін на нафту створює серйозні проблеми для федерального бюджету рф, який за перші дев'ять місяців 2025 року вже втратив 21% сировинних доходів.
Спочатку проєкт бюджету на 2025 рік верстався з розрахунку ціни Urals у $70 за барель. Згодом цей прогноз довелося знизити до $58, а план з нафтогазових доходів був радикально урізаний: з 10,9 трлн до 8,6 трлн рублів.
У бюджет на 2026 рік міністерство фінансів росії заклало ціну на Urals на рівні $59 за барель. Очікується, що сировинні надходження залишаться на низькому рівні — 8,9 трлн рублів, що на 20% менше, ніж у 2024 році. За оцінками мінфіну рф, на тлі рекордних військових витрат це призведе до дефіциту бюджету в розмірі 3,8 трлн рублів.