Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:17

  Сибарит написав:
  jump написав:Hotab

я Вам уже здається відповідав: вважаю цю недовладу найбільшим прокляттям для України.
Усе, що пов"язане із нею-потворне...

залишився б посту Порошенко-гадаю, такого і би близько не було...

Ничто не ново под луною...
В первую мировую пораженчество ради захвата власти уже проходили ..

Тогда для этого всё-таки были основания, а не просто желание заменить Васю на Петю.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:32

  Schmit написав:[youtube]0gC_SqskMP0[/youtube.

Сколько у нас п...болов развелось.
Это же относится ко многим видео флая.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:04

  budivelnik написав:
  Water написав:Закупайте паливо у москалів напряму, чого його через мадярів возить? Жгіть напалмом, не треба ховатись і робить гарну міну коли нафта від москалів, перероблена мадярами, подається нам.
То може
Труси -Хрестик?
А по факту?
Демагог - звичайний.

Я вам вже разів 10 написав за труси-хрестик.
Відкривайте кордони, пускайте фури/потяги до москалів, торгуйте, чому зупинилися?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:13

  ЛАД написав:
  Shaman написав:як тут кажуть читаємо уважно, "медленно шевеля губами" :lol:

Хоть юыстро, хоть медленно, но ""урожденный швейцарец, по корням выходец из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" на "україномовну сім'ю" никак не тянет. :)

Чому? Він вивчив українську, шпрехає з дружиною. Діти будуть шпрехать українською, рідною мовою батька, припустимо французська, і мовою того середовища, де вони живуть, ходять у дитячий садочок, або школу, припустимо це якійсь німецькомовний кантон, тобто, швейцарська німецька, плюс в залежності від наполегливості і бажання, будуть шпрехать німецькою та англійською. Москальською мовою там не пахне зовсім. Схоже для вас це розрив шаблону: как так?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:29

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:як тут кажуть читаємо уважно, "медленно шевеля губами" :lol:

Хоть юыстро, хоть медленно, но ""урожденный швейцарец, по корням выходец из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" на "україномовну сім'ю" никак не тянет. :)

Чому? Він вивчив українську, шпрехає з дружиною. Діти будуть шпрехать українською, рідною мовою батька, припустимо французська, і мовою того середовища, де вони живуть, ходять у дитячий садочок, або школу, припустимо це якійсь німецькомовний кантон, тобто, швейцарська німецька, плюс в залежності від наполегливості і бажання, будуть шпрехать німецькою та англійською. Москальською мовою там не пахне зовсім. Схоже для вас це розрив шаблону: как так?
А я где-то писал о "москальской"? :shock:
Вы знаете много швейцарцев по рождению, "выходцев из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" и вдруг решили выучить украинский и "шпрехають з дружиною"? Да и ещё и дети будут "шпрехать українською"?
Не смешите.
Вот "французська, німецька, англійська" или даже "італійська" это вполне реально.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:34

  ЛАД написав:
  jump написав:Hotab

я Вам уже здається відповідав: вважаю цю недовладу найбільшим прокляттям для України.
Усе, що пов"язане із нею-потворне...

залишився б посту Порошенко-гадаю, такого і би близько не було...

Вважати ви можете, щп завгодно.
Можете даже думать, что Путин испугался бы широкой груди Порошенко и не начал бы войну
Но в 2014 и 2015 Порошенко был президентом и это никак не помешало поражению ЗСУ. Так что гадаете вы на кофейной гуще.
И это никак не ответ на вопрос Hotab"а. Злорадствование по всем этим вопросам напоминает: "Назло маме отморожу себе уши".

Грудь не грудь, але відвертих антимайданівців та агентів на високих посадах при ньому не спостерігалася, як при найкращому
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:37

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Хоть юыстро, хоть медленно, но ""урожденный швейцарец, по корням выходец из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" на "україномовну сім'ю" никак не тянет. :)

Чому? Він вивчив українську, шпрехає з дружиною. Діти будуть шпрехать українською, рідною мовою батька, припустимо французська, і мовою того середовища, де вони живуть, ходять у дитячий садочок, або школу, припустимо це якійсь німецькомовний кантон, тобто, швейцарська німецька, плюс в залежності від наполегливості і бажання, будуть шпрехать німецькою та англійською. Москальською мовою там не пахне зовсім. Схоже для вас це розрив шаблону: как так?
А я где-то писал о "москальской"? :shock:
Вы знаете много швейцарцев по рождению, "выходцев из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" и вдруг решили выучить украинский и "шпрехають з дружиною"? Да и ещё и дети будут "шпрехать українською"?
Не смешите.
Вот "французська, німецька, англійська" или даже "італійська" это вполне реально.

Саме з Білорусі я не знаю нікого, але я знаю достатньо, шоб стверджувати.
А шо ви знаєте за Швейцарію шоб насміхатись? Розповідайте, уважно вас почитаю.
Вот "французська, німецька, англійська" или даже "італійська" это вполне реально.

Ви спілкувались зі швейцарцями? Схоже- ні.
Тамільська, албанська, іспанська, тігріня, турецька, російська, португальська, українська, перська, арабська, сідхі, тайська, дарі, пушту.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  jump написав:Hotab

я Вам уже здається відповідав: вважаю цю недовладу найбільшим прокляттям для України.
Усе, що пов"язане із нею-потворне...

залишився б посту Порошенко-гадаю, такого і би близько не було...

Вважати ви можете, щп завгодно.
Можете даже думать, что Путин испугался бы широкой груди Порошенко и не начал бы войну
Но в 2014 и 2015 Порошенко был президентом и это никак не помешало поражению ЗСУ. Так что гадаете вы на кофейной гуще.
И это никак не ответ на вопрос Hotab"а. Злорадствование по всем этим вопросам напоминает: "Назло маме отморожу себе уши".

Грудь не грудь, але відвертих антимайданівців та агентів на високих посадах при ньому не спостерігалася, як при найкращому

В 2014 и 2015 это помешало поражению ЗСУ?
Ну и утверждение достаточно сомнительное. Медведчук и иже с ним чувствовали себя вполне неплохо. На високі посади Зеленский, в основном, назначал из той же обоймы, которые уже были, они не с Луны свалились. Новых генералов при нём, вроде, не появилось. Разве что Баканов. Он,правда был лейтенантом. :)
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:55

  Water написав:
  budivelnik написав:
  Water написав:Закупайте паливо у москалів напряму, чого його через мадярів возить? Жгіть напалмом, не треба ховатись і робить гарну міну коли нафта від москалів, перероблена мадярами, подається нам.
А коли нафта продається москалями в Індію , а Індія продає бензин/соляру в Європу, а Європа поставляє нам...
То може
Труси -Хрестик?
Хочете ви того чи не хочете ви того , а ЇЗДИТЕ на паливі з МОСКАЛЬСЬКОЇ нафти...
Так, можна зробити так як я - купити електромобілі і їздити на них..
але і тут ви ж як чорт з табакерки вискочите і почнете
Китайці за гроші від проданих мені електромобілів -поставляють в педерацію запчастини до дронів...
І знову ви такий в білому і пухнастому?
А по факту?
Демагог - звичайний.
Я вам вже разів 10 написав за труси-хрестик.
Відкривайте кордони, пускайте фури/потяги до москалів, торгуйте, чому зупинилися?
1 Стандартна поведінка Демагога звичайного -це приписати опоненту того чого він не говорив, а потім це ж почати критикувати..

Дайте мою цитату де я закликав ВІДКРИТИ кордони для торгівлі з москалями?

2 Не знайшли ? Тоді переходимо до того, що я писав
А писав-наступне
а - нам дають приблизно стільки ж скільки ми робимо самі..
це нормально
б - юридично , по якимось доволі мутними зобовязаннями нам ПОВИННІ допомагати тільки підписанти Будапештського меморандуму.... У всіх інших , навіть цього не має.
Фактично та сама Німеччина чи Італія, чи Прибалтика, чи Східна Європа, чи Норвегія з Північною Європою, Австралія з Канадою - нам НІЧОГО не обіцяли... але ДАЮТЬ десятки мільярдів євро

3 Так ці країни нам допомагають не без власної вигоди , бо у випадку нашого програшу - наступні вони... але
Чи зобовязані уряди цих країн перевести свою економіку на військові рейки моментально - ризикуючи втратити владу- чи нам треба дякувати за те що вони в 4 РАЗИ за чотири роки зменшили свою економічну співпрацю з росією ( шкодячи цим кроком -своїм економікам)
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:56

  ЛАД написав:В 2014 и 2015 это помешало поражению ЗСУ?
Ну и утверждение достаточно сомнительное. Медведчук и иже с ним чувствовали себя вполне неплохо. На високі посади Зеленский, в основном, назначал из той же обоймы, которые уже были, они не с Луны свалились. Новых генералов при нём, вроде, не появилось. Разве что Баканов. Он,правда был лейтенантом. :)

Коли Порошенко став Президентом можете пригадати? До нападу, чи після? Хто був перед ним? Що залишив після себе той попередник?
