...............взагалі то написано було про те, що якесь російськомовне чмо вирішило доколупатися довзагалі вже більше флуд, але не можна пропускати відверту маніпуляцію.перше знову тиша, що російськомовне бидло визвірилося, почувши українську мову. так, це не частий випадок, але все одно воно не промовчало - оце головне. але ми якусь дрібницю обговорюємоа саме, когось чіпляє фраза, україномовна сім'я. а якби написали - сім'я, яка розмовляла українською - було б ок? з другого боку, а чого ви заперечуєте варіант, що на поточний момент сім'я розмовляє саме українською мовою в побуті - бо ще не вивчили досконало місцеву. на якій мові з ними спілкується чоловік - не знаю, але враховуючи що його батьки емігранти - то якусь знає - але не російську (може це тригернуло - емігрант з срср не розмовляє російською?). тоді це україномовна сім'я з чоловіком-швейцарцем?й ще, ЛАД, щось ви надто намагаєтесь принизити українську (як справжній імперець) - чого вас так дивує, що в Україні є молодь, яка не спілкується російською? знаю одну дівчину з Харкова, яка вчиться в Києво-Могилянці, - так вона перейшла на українську й навіть в Харкові спілкується українською - а ЛАД чомусь не може. в Швейцарії його дивує, коли на вулиці розмовляють не місцевою, а в Україні чомусь дивує, коли навпаки розмовляють державною... дивина