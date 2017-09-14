fox767676 написав:но вы ненамного лучше сейчас - из-за одного фашистсткого течения повесили ярлык на весь народ
Печаль-бида. Пойду эпитимью на себя наложу. Семь земных поклонов Найвеличнишому во искупление греха напрасного ,облыжно возведенного бесовским языком.
не чувствую глубины раскаяния и скорей всего из ужаса внутрибалканской резни вы по-настоящему уроков не вынесли а кто не вынес уроков из чужих ошибок - пройдет через испытания собственной шкурой главное отделить агнцев от козлищ
Господар Вельзевула написав:А вы выехали бы за рубеж? Есть желание?
Я сейчас фактически ВПО из-за закрытых границ снимаю по почти европейским ценам работаю по удаленке мог бы жить вообще без сирен . еше и нарабатывая стаж на ВНЖ но точно не польша - как раз из-за тех причин что я вам написал постом выше. поехал бы в Болгарию, купил бы там какую-нибудь конуру прозапас, даже ничего толком не продавая в Украине. с концами уезжать даже при открытых границах пока не планирую чисто теоретически присматриваюсь к северной Италии или Богемии , но это еще нужно финансово\профессионально прокачаться
я в це не вірю дивно що начебто розумні люди вірять скоріш за все йдеться про неокуповані частини За та Хе областей а так переклад на перекладі, інтерпретація інтерпретації та вийшов атракціон нечуваної щедрості
я на нього підписаний ну в нього є $ він звісно може обирати з кращого "Пн" я так розумію це північнп, тому що він ще і по Австрії Північ, Ломбардія, то інші порядки цін,хоча у Тріесті здається ще демократичні