|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 20 жов, 2025 18:35
Schmit написав: Xenon написав:
взагалі-то х.. сам і казав (як і його глашаті - песков, лавров і т.п). - Заявляючи що їм потрібна вся Донецька область, а також і Херсонська і Запорізька)
Так, але це було заявлено вже після того, як Зе відмовився.
Тобто не підходять тобі такі м'які умови, ну то тримай старі.
Продовжуй виправдовувати Путіна, якій не погоджувався ні на що.
Це все твої хворобливі фантазії.
Наразі знов відкинуті всі пропозиції, ротом Пєскова
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12332
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 20 жов, 2025 18:38
ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав:
Це лав сторі.
Резко влюбился в армию.
Я б сказав, що це армія його тепер "любе"
Он же согласился, значит, идкальный вариант - любовь взаимная.
Якобы побили в ТЦК - фу-фу-фу, плохо-плохо
Не побили в ТЦК - тоже плохо, зраду не на чем разгонять
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12332
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 20 жов, 2025 18:39
ЛАД написав:
Мінські угоди нікого не обдурили. Всі сторони погодилися на них вимушено, тому що не мали інших варіантів на той час. Але вони давали час на пошук мирних рішень.
Ні.
У путіна був варіант повноцінної війни.
У путіна був варіант продовжувати ту ж саму гібридну війну.
Вже 2 альтернативних непоганих
варіанти, кращих ніж мирна угода.
Я думаю путін до сьогодні кусає лікті що не почав повноцінну війну тоді.
А ось Порошенко обрав єдиний хороший варіант для України.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6834
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 жов, 2025 18:55
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Мінські угоди нікого не обдурили. Всі сторони погодилися на них вимушено, тому що не мали інших варіантів на той час. Але вони давали час на пошук мирних рішень.
Ні.
У путіна був варіант повноцінної війни.
У путіна був варіант продовжувати ту ж саму гібридну війну.
Вже 2 альтернативних непоганих
варіанти, кращих ніж мирна угода.
Я думаю путін до сьогодні кусає лікті що не почав повноцінну війну тоді.
Тобто, у тебе є повне розуміння, що війну хоче саме Путін
Але винуваті у тебе я, Shaman або Hotab )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12332
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 20 жов, 2025 19:02
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Мінські угоди нікого не обдурили. Всі сторони погодилися на них вимушено, тому що не мали інших варіантів на той час. Але вони давали час на пошук мирних рішень.
Ні.
У путіна був варіант повноцінної війни.
Это ваше мнение.
Путин так не считал. В подробности вдаваться не буду.
У путіна був варіант продовжувати ту ж саму гібридну війну.
Так он её и продолжал. Вы не заметили?
Вже 2 альтернативних непоганих варіанти, кращих ніж мирна угода.
Я думаю путін до сьогодні кусає лікті що не почав повноцінну війну тоді.
Опять же, это ваше личное мнение. На мой взгляд, ошибочное.
А ось Порошенко обрав єдиний хороший варіант для України.
О решении Порошенко и его дальнейшей политике я уже написал.
Не буду повторяться.
Заметьте, подписание минских соглащений я не осуждаю
.
Напротив, считаю это правильным.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36921
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 20 жов, 2025 19:19
ЛАД написав: Faceless написав:
pesikot написав:......
Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК
Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок.
Ніхто його не бив, вже в ТРО
Ну, теж не хепі сторі
Це лав сторі.
Резко влюбился в армию.
б'є значить любить
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41229
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2863 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 20 жов, 2025 19:28
flyman написав: ЛАД написав: Faceless написав:
-----------------------------pesikot
......
Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК
Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок.
Ніхто його не бив, вже в ТРО
------------------------------
Ну, теж не хепі сторі
Це лав сторі.
Резко влюбился в армию.
б'є значить любить
Не б'є, значить не любить?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36921
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 20 жов, 2025 19:55
flyman написав:
[
б'є значить любить
(с) Ізольда Павлівна
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16830
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2520 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Пон 20 жов, 2025 20:55
ЛАД написав:
І так, домовлятися треба. І поки не домовилися треба мобілізовувати і воювати. Але домовлятися треба активніше, а не тягнути війну, прикриваючись розмовами про мир.
ЛАД, а ви на місці х... розпочавши сво за дамбас, сфігачівши 35% всіх запасів зброї, випустивши на волю велику кількість в'язнів і зробивши так що великі заводи то тільки шахеди, маючи проблеми зі всім адекватним світом, то вони взайми вже не дають. Про що би домовлялися зі мною? Дамбас ще не ваш, п...здець вже ваш і повертати цю свору неадекватів вам до себе
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6010
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:06
Если володимир олександрович ищет русских шпионов, ему следует поискать типа, который снимал в росии сваты и кучу паршивых комедий, выплясывал перед киркоровым, не пропускал голубые огоньки и выступал перед путиным
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5590
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|138262
|
|
|1493
|326138
|
|
|6076
|1012127
|
|