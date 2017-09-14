RSS
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 21:50

  Господар Вельзевула написав:
"Навіщо ви думаете про те,чого не станется при вашому житті?"

на тому світі нема ні просору ні часу
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 01:52

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
бажаю всім дожити до кінця війни
-----------------------------
Присоединяюсь.
Хорошо бы побыстрее.

"Навіщо ви думаете про те,чого не станется при вашому житті?"
Я завтра умирать не планирую.
Хотя, как известно у человека есть существенный недостаток - он "внезапно смертен". :)
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 02:49

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отменил запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным, сославшись на отсутствие прогресса в дипломатических усилиях и ощущение, что время для этого неподходящее.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным — мне просто показалось, что это неправильно», — заявил Трамп журналистам в Белом доме. «Мне показалось, что мы не добьёмся желаемого результата. Поэтому я отменил встречу, но мы сделаем это в будущем»
https://www.reuters.com/world/europe/trump-says-he-canceled-putin-summit-due-stalled-negotiations-2025-10-22/
МОСКВА/КИЕВ/ВАШИНГТОН, 22 октября (Рейтер) - В среду Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России и обвинили Россию в отсутствии приверженности прекращению войны на Украине, поскольку Москва проводила крупные учения с применением ядерного оружия.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-ukraine-launch-overnight-missile-strikes-after-trump-putin-summit-delay-2025-10-22/
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 03:13

Администрация Трампа объявила о санкциях против крупнейших производителей нефти в России, применив первый крупный пакет финансовых санкций к экономике президента Владимира Путина в рамках новых усилий по прекращению войны на Украине.

Министерство финансов США внесло в черный список государственные нефтяные гиганты ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» из-за «отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на Украине», говорится в заявлении, опубликованном в среду.
.......Цены на нефть резко выросли на вялых торгах после закрытия торгов на фоне новостей о новых санкциях: международный эталонный сорт нефти Brent вырос на 5%. .......«Единственное, что я могу сказать, это то, что каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у меня бывают хорошие беседы, но потом они просто ни к чему не приводят», — сказал Трамп. Он добавил, что встреча с российским лидером состоится в будущем.
........Учитывая, что сам Трамп стремится удерживать низкие цены на бензин, это серьёзная авантюра и сигнал о том, что его терпение в отношении Путина, возможно, наконец иссякает. На встрече в Овальном кабинете он заявил, что, по его мнению, цена на бензин поднимется до 2 долларов за галлон.
........«Если Белый дом думает, что это приведет к радикальным изменениям в поведении Кремля или политике Путина, они обманывают себя, и я не думаю, что они действительно в это верят», — сказал Грэм.

«Санкции действуют медленно, и Кремлю очень хорошо удается обходить подобные санкции», — сказал он.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-22/us-sanctions-russia-s-rosneft-lukoil-amid-ukraine-peace-push?srnd=homepage-europe
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 03:21

После введения санкций Трамп заявил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о закупках российской нефти на встрече в Южной Корее на следующей неделе. Во вторник президент США сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в телефонном разговоре, что страна сократит закупки баррелей у Москвы.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-22/latest-oil-market-news-and-analysis-for-oct-23
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 03:33

  Успіх написав:


В Україну може скоро переїхати ОДИН ЛЯМ мігрантів!!!☝️

Стм та Флер - мийне свою курагу і чекайте на гостей! :lol:

Тебе стали известны планы зарыть в ближайшее время миллион бусифицируемых в районе Клещеевки?
