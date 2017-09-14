Shaman написав:.......... тому нас мають в першу чергу цікавити злочини проти нас. й головне ЛАД - не виправдання. має бути справедливе покарання. й цього му*** зі Швейцарії теж - ніяких "возмущений" - депортація або тюрма...
або в суді, якщо вдасться, або досвід Ізраілю по доставці в суд (інколи відразу до Божого). й власний досвід - Раша не знаю, вже зрозуміла чи ні, що у нашої братерності є й перевага для нас. це чеченців було легко відслідкувати під час чеченських війн - й то не завжди допомагало. а українців - нехай щастить. й покарання цим злочинцям, ніякі маски їм не допоможуть...
"справедливе покарання" бывает после полного разгрома. И вы это прекрасно понимаете. Так зачем вы это пишете? А потом удивляетесь, что я вас называю пропагандистом.
Успіх Якось не знаю я таких «постів», які спочатку кидають, а потім думають «та там хтось прийде на це місце». Ні бойових постів, ні на конвеєрі з виробництва.
Це тільки пишку так можна кинути , і сказати «там скоро Флайман підкопить грошей на Зіберт і підійде замість мене». І не важливо, якщо Флайман зажме 50 грн, не підмінить, бо він пробормоче «я ж не 300-й, руки є, сам справлюсь» . А на бойовому посту так не можна. Особливо після палких слів «Україна все ще стікає кровʼю, як можна її кидати в такий час!»ж
це ви робите вигляд, що не розумієте... довбня з Швейцарії можна вислати? можна. от Ізраіль своїх громадян попереджає, що десь не варто гуляти? так треба всім світом працювати над тим, щоб руські боялися за кордоном казати, що вони руські. бо Раша за ці роки наробила набагато більше шкоди, ніж Ізраіль - а нападають чомусь на євреїв...
й покарання можливе й без програшу війни - дехто на Раші вже навіть отримав - головне й далі проводити відповідну роботу - в першу чергу ідентифікацію та фіксацію злочинів. а там руки дійдуть...
ЛАД написав:........... У вас постоянное логическое противоречие. С одной стороны, вы, вроде, заявляете, что переговоры нужны и надо договариваться. С другой стороны: "Раша буде цього дотримуватися ( це окремий анекдот )". Тогда какой смысл переговоров и любых соглашений?
сенс в тому, що треба розуміти з ким домовляєшся. й вибудовувати свіх дії виходячи з того, що слово Раші нічого не варте. тобто має бути й відповідна армія, а бажано ще гарантії (проти чого звісно виступає Раша) - що якщо вони знову нападуть, їх відразу гахнуть так, щоб вони двічі подумали.
тобто захистом будуть зовнішні фактори, а слово Раші нічого не варте...
Если вы способны всё это обеспечить, то зачем переговоры? Они в таком случае не нужны. Вперед, к границам 2022 (или 1991?).
вмикаємо дурника? треба тримати армію, щоб не було легкої прогулянки. а партнери мають бути відразу санкції. поки так. про деокупацію поки розмови немає, це знову ви вигадали. а далі з часом подивимось
...російський диктатор Володимир Путін все ще переконаний, що зможе перемогти у війні на виснаження проти України, тоді як для України нинішня ситуація наразі далека від поразки попри труднощі та зростання втрат.
WSJ вважає, що, якщо президент України Володимир Зеленський погодиться на останню вимогу Путіна відмовитися від стратегічних міст на сході Донецької області в обмін на припинення вогню, яке навряд чи триватиме довго, він зіткнеться з протестами всередині України. Водночас через зміну характеру бойових дій, пов’язану з дронами, жодна зі сторін не зможе взяти під контроль значні території.
Колишній високопоставлений член адміністрації Зеленського заявив виданню, що війна, імовірно, триватиме багато років, оскільки обидві сторони мають можливість продовжувати боротьбу, і закінчиться або крахом російського імперського проєкту, або зникненням незалежної України.
У статті зазначається, що у січні 2026 року настане момент, коли повномасштабна війна Росії проти України триватиме довше, ніж війна Радянського Союзу проти нацистської Німеччини. WSJ пояснює, що це є важливим психологічним маркером, бо російський диктатор намагається представити війну проти України як повторення війни проти німецьких фашистів.
При цьому просування російських окупантів украй повільне — з листопада 2022 року Росія змогла завоювати лише 1% України ціною понад мільйона загиблих і покалічених російських солдатів, наголошує видання.
Крім того, розвиток індустрії українських далекобійних дронів швидко змінює баланс сил, додає WSJ.
Особливо вразливою для далекобійних ударів України виявилась російська нафтогазова промисловість, що є основним джерелом валюти для країни-агресора.
За словами регіонального аналітика нафтогазової галузі Erste Group у Будапешті Тамаша Плетсера, на заході Росії є від 25 до 30 «надзвичайно чутливих точок».
Росія тим часом атакує інфраструктуру України, особливо електромережу. Цілі країни-агресора залишаються тими ж, що й чотири роки тому — встановлення маріонеткового режиму в Києві та анексія значної частини країни, констатує видання.
Воно нагадало, що цього тижня голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що припинення вогню на запропонованих Росії умовах неприйнятне, бо «залишить величезну частину України під владою нацистського режиму».
«Усі ці кроки можуть стати причиною заворушень. Однак Путін вважає, що ризик припинення війни, який може призвести до заворушень, принаймні поки що переважує ризик цих заворушень»
оце про що я постійно кажу - закінчення війни для путіна несе більше ризиків, ніж її продовження, бо умовні досягнення й близько не корелюють з втратами. цугцванг - у Раші немає нормального виходу...
