RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1556315564155651556615567>
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:07

  Shaman написав:..........
тому нас мають в першу чергу цікавити злочини проти нас. й головне ЛАД - не виправдання. має бути справедливе покарання. й цього му*** зі Швейцарії теж - ніяких "возмущений" - депортація або тюрма...

або в суді, якщо вдасться, або досвід Ізраілю по доставці в суд (інколи відразу до Божого). й власний досвід - Раша не знаю, вже зрозуміла чи ні, що у нашої братерності є й перевага для нас. це чеченців було легко відслідкувати під час чеченських війн - й то не завжди допомагало. а українців - нехай щастить. й покарання цим злочинцям, ніякі маски їм не допоможуть...

"справедливе покарання" бывает после полного разгрома.
И вы это прекрасно понимаете.
Так зачем вы это пишете?
А потом удивляетесь, что я вас называю пропагандистом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37019
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:12

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:не дочекавшись зміни кинув бойовий пост
Не кинув, а залишив на побратимів, до яких ОТ-ОТ мали прийти на підмогу Будівельник з своїми синами, Флер з своїм чоловіком та сином, Песікіт, Василь-Рівне, Прохожий, Шаман...

А от ЧОМУ вони не прийшли на допомогу моїм побратимам - це вже на їхній совісті!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8780
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:18

  Успіх написав:
  Hotab написав:не дочекавшись зміни кинув бойовий пост
Не кинув, а залишив на побратимів, до яких ОТ-ОТ мали прийти на підмогу Будівельник з своїми синами, Флер з своїм чоловіком та сином, Песікіт, Василь-Рівне, Прохожий, Шаман...

А от ЧОМУ вони не прийшли на допомогу моїм побратимам - це вже на їхній совісті!!!

а чого не питаєш у своїх друзів-бігунців за кордон? вони взагалі втекли, за чималі гроші... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10187
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:19

Успіх
Якось не знаю я таких «постів», які спочатку кидають, а потім думають «та там хтось прийде на це місце».
Ні бойових постів, ні на конвеєрі з виробництва.

Це тільки пишку так можна кинути , і сказати «там скоро Флайман підкопить грошей на Зіберт і підійде замість мене». І не важливо, якщо Флайман зажме 50 грн, не підмінить, бо він пробормоче «я ж не 300-й, руки є, сам справлюсь» . А на бойовому посту так не можна. Особливо після палких слів «Україна все ще стікає кровʼю, як можна її кидати в такий час!»ж
Hotab
 
Повідомлень: 16897
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:22

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
тому нас мають в першу чергу цікавити злочини проти нас. й головне ЛАД - не виправдання. має бути справедливе покарання. й цього му*** зі Швейцарії теж - ніяких "возмущений" - депортація або тюрма...

або в суді, якщо вдасться, або досвід Ізраілю по доставці в суд (інколи відразу до Божого). й власний досвід - Раша не знаю, вже зрозуміла чи ні, що у нашої братерності є й перевага для нас. це чеченців було легко відслідкувати під час чеченських війн - й то не завжди допомагало. а українців - нехай щастить. й покарання цим злочинцям, ніякі маски їм не допоможуть...

"справедливе покарання" бывает после полного разгрома.
И вы это прекрасно понимаете.
Так зачем вы это пишете?
А потом удивляетесь, что я вас называю пропагандистом.

це ви робите вигляд, що не розумієте... довбня з Швейцарії можна вислати? можна. от Ізраіль своїх громадян попереджає, що десь не варто гуляти? так треба всім світом працювати над тим, щоб руські боялися за кордоном казати, що вони руські. бо Раша за ці роки наробила набагато більше шкоди, ніж Ізраіль - а нападають чомусь на євреїв...

й покарання можливе й без програшу війни - дехто на Раші вже навіть отримав - головне й далі проводити відповідну роботу - в першу чергу ідентифікацію та фіксацію злочинів. а там руки дійдуть...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10187
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:25

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...........
У вас постоянное логическое противоречие.
С одной стороны, вы, вроде, заявляете, что переговоры нужны и надо договариваться. С другой стороны: "Раша буде цього дотримуватися ( це окремий анекдот :lol: )".
Тогда какой смысл переговоров и любых соглашений?

сенс в тому, що треба розуміти з ким домовляєшся. й вибудовувати свіх дії виходячи з того, що слово Раші нічого не варте. тобто має бути й відповідна армія, а бажано ще гарантії (проти чого звісно виступає Раша) - що якщо вони знову нападуть, їх відразу гахнуть так, щоб вони двічі подумали.

тобто захистом будуть зовнішні фактори, а слово Раші нічого не варте...

Если вы способны всё это обеспечить, то зачем переговоры?
Они в таком случае не нужны.
Вперед, к границам 2022 (или 1991?).

вмикаємо дурника? треба тримати армію, щоб не було легкої прогулянки. а партнери мають бути відразу санкції. поки так. про деокупацію поки розмови немає, це знову ви вигадали. а далі з часом подивимось ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10187
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:34

З нами ж таке "ніслучіцццо нікогдА"???))

  Banderlog написав:Третина армії в сзч.

Як так?©

Невже в тої "третини армії" не вистачає патріотизму? :lol:

Як так?©

Невже військовим мало платять?

Як так?©

Невже до військових погане ставлення їхнього командування?

Як так?©

Невже немає чітких термінів служби?

Як так?©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8780
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:38

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Третина армії в сзч.

Як так?©

Невже в тої "третини армії" не вистачає патріотизму? :lol:

Як так?©

Невже військовим мало платять?

Як так?©

Невже до військових погане ставлення їхнього командування?

Як так?©

Невже немає чітких термінів служби?

Як так?©

це твій монолог перед дзеркалом? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10187
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ухилянти продовжують переконувати патріотів, що саме вони мають захищати країну

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41286
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

декілька цікавих думок
Скасування зустрічі Трампа й Путіна свідчить, що війна в Україні може тривати ще роками — WSJ
...російський диктатор Володимир Путін все ще переконаний, що зможе перемогти у війні на виснаження проти України, тоді як для України нинішня ситуація наразі далека від поразки попри труднощі та зростання втрат.

WSJ вважає, що, якщо президент України Володимир Зеленський погодиться на останню вимогу Путіна відмовитися від стратегічних міст на сході Донецької області в обмін на припинення вогню, яке навряд чи триватиме довго, він зіткнеться з протестами всередині України. Водночас через зміну характеру бойових дій, пов’язану з дронами, жодна зі сторін не зможе взяти під контроль значні території.

Колишній високопоставлений член адміністрації Зеленського заявив виданню, що війна, імовірно, триватиме багато років, оскільки обидві сторони мають можливість продовжувати боротьбу, і закінчиться або крахом російського імперського проєкту, або зникненням незалежної України.

У статті зазначається, що у січні 2026 року настане момент, коли повномасштабна війна Росії проти України триватиме довше, ніж війна Радянського Союзу проти нацистської Німеччини. WSJ пояснює, що це є важливим психологічним маркером, бо російський диктатор намагається представити війну проти України як повторення війни проти німецьких фашистів.

При цьому просування російських окупантів украй повільне — з листопада 2022 року Росія змогла завоювати лише 1% України ціною понад мільйона загиблих і покалічених російських солдатів, наголошує видання.

Крім того, розвиток індустрії українських далекобійних дронів швидко змінює баланс сил, додає WSJ.

Особливо вразливою для далекобійних ударів України виявилась російська нафтогазова промисловість, що є основним джерелом валюти для країни-агресора.

За словами регіонального аналітика нафтогазової галузі Erste Group у Будапешті Тамаша Плетсера, на заході Росії є від 25 до 30 «надзвичайно чутливих точок».

Росія тим часом атакує інфраструктуру України, особливо електромережу. Цілі країни-агресора залишаються тими ж, що й чотири роки тому — встановлення маріонеткового режиму в Києві та анексія значної частини країни, констатує видання.

Воно нагадало, що цього тижня голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що припинення вогню на запропонованих Росії умовах неприйнятне, бо «залишить величезну частину України під владою нацистського режиму».

«Усі ці кроки можуть стати причиною заворушень. Однак Путін вважає, що ризик припинення війни, який може призвести до заворушень, принаймні поки що переважує ризик цих заворушень»

оце про що я постійно кажу - закінчення війни для путіна несе більше ризиків, ніж її продовження, бо умовні досягнення й близько не корелюють з втратами. цугцванг - у Раші немає нормального виходу...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 жов, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10187
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 1556315564155651556615567>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 141634
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 332027
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1017567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5100)
25.10.2025 20:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.